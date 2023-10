Sondage hebdomadaire : les Xiaomi 13T et 13T Pro peuvent-ils vous séduire avec une proposition d’un excellent rapport qualité-prix ?

La série Xiaomi 13 était solide dès le départ, mais chère aussi : les versions mondiales commençaient à 1 000 € pour le Xiaomi 13 (8/256 Go) et à 1 300 € pour le Xiaomi 13 Pro (12/256 Go). Cette semaine a vu le lancement du duo 13T – les téléphones ne sont pas aussi performants que la série principale 13, mais ils sont également beaucoup moins chers.











Xiaomi 13T

Le Xiaomi 13T coûte 650 € pour un téléphone 8/256 Go, le Xiaomi 13T Pro coûte 800 € pour un appareil avec de la RAM supplémentaire et la même quantité de stockage, soit 12/256 Go. Ainsi, tous deux ont des PDSF inférieurs à ceux de leurs frères et sœurs non-T. Le prix des anciens produits phares a bien sûr baissé depuis leur lancement, mais pas suffisamment pour combler l’écart avec les T-phones.

Dans cet esprit, donnons un bref aperçu de ce que vous obtenez. Pour un aperçu plus détaillé, nous aurons bientôt une revue du Xiaomi 13T Pro, la revue du 13T suivra également bientôt. Les deux téléphones disposent d’écrans HDR de 6,67 pouces à 144 Hz avec une résolution de 1 220 x 2 712 pixels, tous deux avec une très haute luminosité (2 600 nits) et Gorilla Glass 5. Les deux téléphones sont classés IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Ils partagent également les mêmes appareils photo, un principal 50MP (capteur 1/1,28″, pixels 1,22µm, OIS), un appareil photo portrait 50MP 50mm et un ultra large 12MP, tous dotés de fonctionnalités de marque Leica. Cependant, en raison des différents chipsets, il existe une différence dans les capacités vidéo : le modèle Pro fait du 8K à 24 ips et du 4K à 60 ips tandis que le Vanilla 13T atteint un maximum de 4K à 30 ips.

En parlant de cela, le Xiaomi 13T possède un Dimensity 9200+, un chipset de 4 nm, qui se bat contre le Snapdragon 8+ Gen 1 sinon tout à fait le Gen 2. Le modèle vanille a le Dimensity 8200 Ultra. Les deux sont des puces de 4 nm provenant des usines de TSMC, mais le 9200+ présente un avantage certain en termes de performances CPU et GPU.











Xiaomi 13T Pro

La seule autre différence intéressante entre ces deux réside dans la vitesse de charge : les deux ont des batteries de 5 000 mAh, mais le modèle Pro monte jusqu’à 120 W, tandis que le 13T fait 67 W maximum lors de la charge. Cela rend deux fois plus lent pour atteindre une charge à 100 % (42 minutes contre 19 minutes), même si pour certains, la différence dans la pratique peut être minime.

Que pensez-vous du Xiaomi 13T ? Votez ci-dessous ou vous pouvez faire défiler quelques alternatives potentielles que nous avons présentées ci-dessous.

Et le Xiaomi 13T Pro ? Est-il meilleur ou moins bon que le vanilla 13T en terme de rapport qualité prix ?

Le Galaxy S23 FE n’est pas encore là, ce qui laisse les Galaxy S23 et S23+ tenir le fort – et les deux coûtent plus cher que le duo 13T, même après des mois de baisses de prix. Notez que Xiaomi promet de suivre le calendrier de mise à jour de Samsung – 4 mises à jour du système d’exploitation et 5 ans de correctifs de sécurité. La paire S23 possède le meilleur chipset, mais les écrans ont une résolution inférieure (FHD+), un taux de rafraîchissement inférieur (120 Hz), un gradateur (même si 1 750 nits ne sont pas faibles) et leurs batteries sont beaucoup plus lentes à charger.









Samsung Galaxy S23 • Samsung Galaxy S23+

Le Nothing Phone (2) est alimenté par un Snapdragon 8+ Gen 1, il est donc compétitif même avec le 13T Pro. Et c’est moins cher au démarrage, vous pouvez avoir un téléphone 12/5212 Go pour moins qu’un 13 Pro 12/256 Go. L’écran a une résolution inférieure (FHD+) et un taux de rafraîchissement inférieur (120 Hz), mais au moins c’est un panneau LTPO (la luminosité est de 1 600 nits). Celui-ci se distingue par un appareil photo ultra large de 50 MP, mais il lui manque un téléobjectif d’aucune sorte. La batterie est un peu plus petite que celle du Xiaomi à 4 700 mAh et la charge filaire est plus lente (45 W, charge complète en 55 minutes), mais il existe également une charge sans fil (15 W, 130 minutes pour une charge complète). Cependant, l’indice de résistance à la poussière et à l’eau n’est qu’IP54.

Un Poco F5 Pro possède également une puce 8+ Gen 1 et est encore moins cher. L’écran de 6,67 pouces de celui-ci a une résolution QHD+ appropriée, battant tous les modèles ci-dessus. Le taux de rafraîchissement (120 Hz, LTPS) et la luminosité (1 400 nits) sont inférieurs et l’appareil photo n’est pas génial avec un module principal de base de 64 MP, un ultra large de 8 MP et pas de télé. La batterie est un peu plus grande à 5 160 mAh et prend en charge la charge filaire de 67 W et la charge sans fil de 30 W, la protection contre la poussière et l’eau descend à IP53.









Rien de téléphone (2) • Xiaomi Poco F5 Pro

Le Motorola Edge 40 Pro contient un Snapdragon 8 Gen 2 (la variante la plus lente, contrairement aux Galaxy) et est un peu moins cher que le 13T Pro. Il dispose d’un écran 6,67″ 165 Hz (résolution FHD+, LTPS) et d’un appareil photo plus compétitif que la plupart des téléphones répertoriés ci-dessus – 50MP principal (1/1,55″, OIS), 50MP ultra large et 12MP 2x télé, plus une caméra selfie 60MP. La batterie de 4 600 mAh offre une charge filaire de 125 W (pleine en 23 minutes, elle n’est donc pas aussi efficace que le 13T Pro) et de 15 W sans fil. Celui-ci a au moins un indice IP68 approprié.

L’iPhone 15 Plus vit toujours dans un monde à 60 Hz, mais son écran de 6,7 pouces est un peu plus net que la paire Xiaomi 13T (mais pas aussi net que le Moto). Le modèle 2023 dispose d’un appareil photo principal de 48 MP, une première dans la famille, cependant, comme nous l’avons découvert, cela ne remplace pas un objectif zoom approprié. Ce téléphone est très, très cher, c’est le plus cher de cette liste sans même tenir compte de la RAM et du stockage. C’est Apple pour vous. Mais avec l’USB-C intégré, une prise en charge logicielle exceptionnelle, un excellent écosystème d’applications et d’accessoires ainsi que des fonctionnalités telles que MagSafe (Qi 2 arrive bientôt sur Android), il est peut-être temps de changer d’équipe.









Motorola Edge 40 Pro • Apple iPhone 15 Plus