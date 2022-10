Sondage hebdomadaire : les Xiaomi 12T et 12T Pro vendent des mégapixels élevés, achetez-vous ?

Deux cents mégapixels – c’est le chemin parcouru par les appareils photo des smartphones. À l’époque où nous avons commencé, “ce téléphone a un appareil photo” suffisait à faire tomber les mâchoires. De nos jours, il ne s’agit pas seulement de résolution brute, le traitement d’image a parcouru un long chemin (surtout avec l’avènement de la photographie informatique) grâce aux chipsets mobiles toujours plus puissants.

Il y a quelques semaines, le Motorola Edge 30 Ultra a reçu l’approbation des fans, maintenant il a de la concurrence – le Xiaomi 12T Pro, qui utilise le même capteur 200MP ISOCELL HP1. Même Snapdragon 8+ Gen 1 aussi. Ils ont plus de similitudes, mais nous y reviendrons dans un instant.

Le récent partenariat de Xiaomi avec Leica ne s’étend pas au 12T Pro. Comme vous pouvez le lire dans notre revue (et voir dans notre revue vidéo), l’appareil photo principal est vraiment impressionnant pour un téléphone à 750 €. Si ce n’était pas clair, le 12T Pro n’est pas un challenger du 12S Ultra ou même du 12S Pro, c’est plutôt un “phare budgétaire”.

Le budget était suffisant pour couvrir le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 (configuration de base 8/128 Go), un écran AMOLED 6,67″ 120 Hz (1 220 x 2 712 px, c’est un panneau 12 bits pour démarrer) et une batterie de 5 000 mAh avec 120 W rapide charge (0-100% en 19 minutes). Vraiment, les seules choses qui font de ce pas un produit phare sont l’absence d’un téléobjectif et l’ultra large moyen (capteur 8MP 1/4 “). Un peu plus de protection n’aurait pas fait de mal non plus, mais là encore c’est 750€.

Pour le comparer au Moto Edge 30 Ultra, le Xiaomi a un écran plus net (le Moto a un écran de 6,67 pouces 1 080 x 2 400 pixels, 10 bits), mais avec une luminosité et un taux de rafraîchissement inférieurs (que vous puissiez faire la différence entre 120Hz et 144Hz est une autre affaire). Le Motorola a une caméra télé 12MP 2x, mais son utilité est discutable, l’avantage d’une caméra ultra large 50MP (capteur 1/2,76″) et d’une caméra selfie 60MP ne l’est pas. De plus, l’Edge 30 Ultra a une batterie plus petite (4 610 mAh) mais avec une charge sans fil rapide (50 W, 125 W sans fil). Vous pouvez voir une comparaison des spécifications plus détaillée ici.

Les téléphones SD 8+ Gen 1 ne manquent pas, mais descendre au prix de 750 € est un défi. Motorola facture 900 € pour un Edge 30 Ultra (8/128 Go).











Motorola Edge 30 Ultra • OnePlus 10T • ZTE nubia Red Magic 7S Pro

Un OnePlus 10T peut être à vous pour 730 € avec le même chipset (et la même mémoire), mais l’appareil photo principal de 50 MP semble moins impressionnant. Et il a un écran FHD+ comme le Motorola (à 120 Hz), ce petit plus de netteté est agréable à avoir. Et ce n’est pas comme si le 10T offrait une recharge sans fil ou un indice IP68.

Le Realme GT2 Explorer Master aurait pu être une alternative intéressante, si vous pouviez en trouver un en dehors de la Chine. Et le Xiaomi 12T Ultra n’est lui-même pas largement disponible, alors regardons plutôt le Red Magic 7S Pro – une unité 12/256 Go vous coûtera 780 €.

C’est un téléphone de jeu plutôt qu’un téléphone avec appareil photo, il a donc un ventilateur de refroidissement actif intégré, ainsi que des déclencheurs d’épaule. Pourtant, si vous êtes à la recherche d’un téléphone Snapdragon 8+ Gen 1 avec un écran AMOLED 120 Hz, c’est l’une des versions les moins chères.

Êtes-vous intéressé à acheter le Xiaomi 12T Pro ou non? Votez ci-dessous ou en utilisant cette page.

Le Xiaomi 12T ne doit pas être négligé – ce téléphone à 600 € utilise un chipset Dimensity 8100-Ultra et dispose d’un appareil photo principal de 108 MP. Cela dit, vous obtenez (essentiellement) le même écran AMOLED 12 bits 120 Hz de 6,67 pouces (résolution de 1 220 x 2 712 px), la même batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 120 W et (malheureusement) le même appareil photo ultra large de 8 MP et pas de téléobjectif.

Pour un aperçu plus détaillé, nous avons également un examen du 12T (examen vidéo aussi). Notez que le 12T et le 12T Pro recevront 3 mises à jour du système d’exploitation et 4 ans de correctifs de sécurité.

Vaut-il la peine d’économiser les 150 € et d’obtenir le moindre appareil photo ? Et le Dimensity 8100 est une puce fine mais plutôt une option de milieu de gamme. Et qu’en est-il de la concurrence ?

En parlant de, le Realme GT Neo 3 au prix de 600 € (actuellement réduit à 500 €) pour le modèle 80W (et c’est aussi avec 256 Go de stockage). Vous pouvez avoir le modèle 150W pour 100 € de plus, mais il est livré avec une batterie plus petite (4 500 mAh contre 5 000 mAh). Il n’y a pas beaucoup d’accent sur l’appareil photo ici (50MP principal, 1/1,56″, 8MP ultra large) et l’écran AMOLED FHD+ 120Hz de 6,7″ n’offre aucun avantage clair.

Le OnePlus 10R et le vanilla vivo X80 ne sont pas disponibles en Europe et l’Oppo demande 800 € pour un Reno8 Pro. Alors, peu importe le chipset, concentrons-nous plutôt sur l’appareil photo.









Realme GT Neo 3 • Motorola Moto G200 5G

Le Motorola Moto G200 possède un capteur principal de 108 MP (et un appareil photo ultra large de 13 MP), plus un PDSF de 450 € (mais il est actuellement en baisse à 350 €). Il mélange les choses avec un écran LCD 144 Hz et un Snapdragon 888+, plus une batterie correcte de 5 000 mAh avec une charge de 33 W.

Alors, qu’est-ce que ce sera – voulez-vous le Xiaomi 12T ou préférez-vous le Pro ? Ou ni l’un ni l’autre ? Votez ci-dessous ou (si cela ne fonctionne pas) sur cette page.