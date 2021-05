Sondage hebdomadaire: les vivo V21, V21 5G et V21e proposent les meilleurs selfies de la classe, ça vous intéresse?

La caméra selfie est souvent négligée. Saviez-vous qu’avant cette semaine, il n’y avait que 5 téléphones avec stabilisation optique de l’image (OIS) sur leurs caméras frontales? Certains produits phares n’ont même pas la mise au point automatique à l’avant! Ainsi, même si vous avez de l’argent à dépenser, une excellente caméra frontale pour les photos et les vidéos n’est pas facile à trouver.









vivo V21 dans Sunset Dazzle et Dusk Blue • vivo V21e dans Diamond Flare et vivo V21e dans Roman Black

vivo veut être le champion du selfie, en particulier pour ceux qui ne cherchent qu’à dépenser de l’argent à mi-rang. Le nouveau trio vivo V21 est équipé de caméras frontales 44MP et d’un certain nombre de modes photo et vidéo amusants pour booster votre jeu de selfie.



Les vivo V21 et V21 5G partagent la plupart de leurs spécifications – toutes sauf la connectivité 5G

Deux modèles – le vivo V21 et le V21 5G – ajoutent également l’OIS et un double flash LED à leurs caméras selfie. Eh bien, il s’agit essentiellement du même téléphone et vous ne les verrez probablement jamais côte à côte dans un magasin.

La seule différence entre eux est la connectivité 5G. Même le modèle 4G est alimenté par le chipset Dimensity 800U, c’est juste qu’il est destiné aux marchés sans réseaux 5G opérationnels.

Le troisième modèle, le vivo V21e, s’en tient également à la 4G, mais passe le chipset à un Snapdragon 720G. C’est le modèle le plus abordable car il supprime certaines fonctionnalités, notamment l’OIS et le flash LED sur la caméra frontale. Même ainsi, il peut toujours enregistrer des vidéos 4K à 30 ips, alors que beaucoup dans cette classe de prix se classent à 1080p.



Le vivo V21e recompose ses fonctionnalités d’affichage et de caméra frontale

De plus, l’écran du e n’est pas aussi beau. Les V21 et V21 5G disposent de panneaux AMOLED de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une luminosité typique de 500 nits et HDR10 +. Si vous optez pour le e, vous obtenez toujours un AMOLED de 6,44 pouces, bien qu’il se rafraîchisse à 60 Hz, soit évalué à une luminosité typique de 430 nits et ne supporte que le HDR10 (pas de plus).







Taux de rafraîchissement de 90 Hz pour le V21 et le V21 5G • Standard 60 Hz pour le V21e

Au-delà de cela, les trois sont identiques. Ils ont le même appareil photo principal 64MP à l’arrière, avec OIS sur les trois, un ultra-large 8MP et une macro 2MP. Et ils ont la même batterie de 4000 mAh avec une charge rapide de 33 W.







OIS et double flash LED sur V21 et V21 5G • Même triple caméra arrière sur les trois téléphones V21

Les vivo V21 et V21e sont en précommande en Malaisie et seront disponibles à partir du 5 mai. Le V21 coûte 1 600 MYR (390 $ / 325 €), tandis que le V21e coûte 1 300 MYR (315 $ / 260 €).

C’est bien en dessous de quelque chose comme l’Asus Zenfone 7, qui prend des photos et des vidéos de selfie avec un capteur de haute qualité compatible OIS, grâce au mécanisme de basculement.

Un Samsung Galaxy A52 a une caméra frontale de 32 MP, pas d’OIS et pas d’autofocus. Il est alimenté par le chipset S720G, il dispose d’un écran AMOLED 6,5 ”90 Hz et d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 25 W. Et il coûte à peu près le même prix que le V21 (1 500 MYR).

Le Moto G60 dispose également d’une caméra frontale à mise au point fixe de 32 MP, mais il contient un capteur de 108 MP à l’arrière pour toutes ces photos non selfie. Il dispose d’un écran LCD 6,8 ”120 Hz, d’un Snapdragon 732G et d’une batterie de 6 000 mAh avec une charge de 20 W. Le G60 est moins cher que les téléphones de la série V.

Un OnePlus Nord est livré avec une double caméra frontale – 32 MP principal et 8 MP ultra large. Il dispose également d’une connectivité 5G (grâce à la puce S765G) et d’un AMOLED 6,44 ”90 Hz. La batterie de 4 115 mAh se charge à 30 W et coûte 1 800 MYR en Malaisie (note: c’est le 4G V21 qui est de 1 600 MYR).









Samsung Galaxy A52 • Motorola Moto G60 • OnePlus Nord

Il existe d’autres alternatives potentielles, bien qu’aucune ne puisse vraiment correspondre à la série vivo V21, surtout si vous voulez faire des vlogs de style walk-and-talk. La plupart des combinés de cette classe de prix n’ont tout simplement pas la résolution fixe ou vidéo correspondant aux téléphones V21.

Alors, que pensez-vous des vivo V21, V21 5G et V21e? En supposant que vous soyez sur le marché d’un téléphone de milieu de gamme, bien sûr.