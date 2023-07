Sondage hebdomadaire : les ventes ouvertes de Nothing Phone (2) sont sur le point de commencer, en avez-vous une ?

Après avoir réussi son entrée sur le marché du téléphone, il est temps pour Nothing de se développer – et le Nothing Phone (2) a fait exactement cela, passant des 6,55 pouces de l’original à 6,7 pouces. Étant donné que les ventes ouvertes du modèle de deuxième génération commencent la semaine prochaine, nous voulions voter pour savoir si c’était la bonne direction pour Rien à prendre.

En plus d’être plus grand, le nouveau panneau OLED est également du type LTPO, il peut donc composer avec précision son taux de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz. C’est quelque chose hors de portée pour les Galaxy S23/S23+, Pixel 7/7a et iPhone 14/14 Plus.

Après les avoir mentionnés, entrons dans la tarification de Nothing Phone (2). Le modèle de base 8/128 Go coûte 600 $/560 £/680 €/45 000 ₹. C’est au-dessus du prix Pixel, à égalité avec le Galaxy S23, en dessous du S23+ et du Moto Edge+/Edge 40 Pro et bien en dessous de l’iPhone 14s.













Google Pixel 7a • Samsung Galaxy S23 • Motorola Edge+ (2023) • Apple iPhone 14 Plus

Dans notre examen pratique, nous notons que l’utilisation du téléphone (2) ressemble beaucoup à l’utilisation d’un Pixel. Les seuls ajouts à Android stock sont des widgets élégants qui correspondent à l’esthétique branchée du téléphone et, bien sûr, l’application qui contrôle les lumières de l’interface Glyph, mais c’est à peu près tout. Cela rappelle les premiers jours de OnePlus, avec la machine à battage médiatique pilotée par Carl Pei. Soit dit en passant, Rien n’a confirmé que le téléphone (2) verra 3 mises à jour du système d’exploitation et 4 ans de correctifs de sécurité.

L’augmentation de prix par rapport au téléphone d’origine (1) paie également pour un chipset plus puissant, le Snapdragon 8+ Gen 1, un nouveau capteur 50MP pour l’appareil photo principal (IMX890) et une meilleure caméra selfie et un coup de pouce à la batterie – 4 700 mAh avec Charge filaire 45 W et sans fil 15 W (au lieu de 4 500 mAh et 33/15 W).

Cependant, le prix plus élevé s’accompagne également d’attentes plus élevées. L’interface Glyph apporte une bouffée d’air frais dans une industrie qui stagne en termes de design et rien n’a proposé de nouvelles fonctionnalités amusantes pour inciter les utilisateurs à s’engager avec Glyph. Vous pouvez le voir en action entre nos mains en vidéo. Est-ce suffisant pour que le téléphone se démarque de la foule, cependant ?

Les précommandes pour le Nothing Phone (2) sont déjà en ligne et les ventes ouvertes commencent demain (17 juillet), sauf en Inde où elles démarrent jeudi (21 juillet).

Et au cas où vous l’auriez manqué, oui, le Phone (2) est également disponible aux États-Unis et au Canada, ajoutant une nouvelle option à la liste des alternatives au duopole Apple/Samsung. Là, il devra affronter OnePlus, mais n’a pas à se soucier des Xiaomis, Pocos, Realmes, etc. du monde.

Où en êtes-vous sur le Nothing Phone (2) ?