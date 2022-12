Sondage hebdomadaire : les ventes mondiales de Realme 10 Pro et Realme 10 Pro+ commencent bientôt, qui en aura un ?

Les Realme 10 Pro et Pro + font leurs débuts mondiaux avec des ventes qui devraient commencer la semaine prochaine. Êtes-vous intéressé à en prendre un? La vanille Realme 10 n’a pas réussi à attirer de nombreux fans, mais le duo Pro est beaucoup plus capable. Regardons de plus près.

Le Realme 10 Pro commencera à 320 $ pour une unité 8/128 Go, le modèle Pro+ coûtera 380 $/380 € avec la même configuration de mémoire. En Inde, le 10 Pro aura une mémoire de 6/128 Go et commencera à 19 000 ₹, le Realme 10 Pro + perd également deux Go de RAM et le modèle de base coûte 26 000 ₹ (les ventes sur Flipkart commencent le 16 décembre et le 14 décembre, respectivement) .









Prix ​​Realme 10 Pro et Realme 10 Pro+ pour l’Inde

L’écart de prix en Inde est supérieur à 35%, donc le Pro + a intérêt à montrer quelque chose. Comparé au Pro classique, il dispose cependant d’un écran AMOLED au lieu d’un écran LCD IPS (tous deux 120 Hz FHD+). Il s’agit d’un écran de meilleure qualité – il restitue des couleurs 10 bits avec une couverture DCI-P3 à 100% et est plus lumineux pour démarrer (800 nits contre 680 nits).

Une autre différence cruciale est que le Pro a un écran plat ; l’écran du Pro+ est incurvé. Cependant, aucun des deux n’a renforcé le verre (et aucun des téléphones n’a d’indice IP).

Le modèle Pro + dispose également d’un chipset plus puissant, le Dimensity 1080 bat le Snapdragon 695 dans les tests CPU et GPU. En revanche, seul le Realme 10 Pro dispose d’un slot microSD et d’une prise jack 3,5 mm.









En bref : Realme 10 Pro et 10 Pro+

Les deux téléphones utilisent un appareil photo principal de 108 MP avec un ISOCELL HM6, un capteur 1/1,67″ avec des pixels de 0,64 µm et une prise en charge du binning 9 en 1. Le Pro+ dispose également d’un appareil photo ultra large 8MP (112°). Les deux téléphones ont des caméras selfie 16MP.

Un dernier avantage pour le Pro + – alors que les deux téléphones ont des batteries de 5 000 mAh, le modèle plus prend en charge un taux de charge plus élevé, 67 W, contre 33 W pour le Pro ordinaire (aucun n’a de charge sans fil).

Ça vaut 35% de plus ? Vous nous le dites, mais avant de passer au vote, nous devrions d’abord couvrir la compétition. Et comme vous pouvez l’imaginer, cela dépend de l’endroit où vous vivez.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ global a un écran AMOLED similaire de 6,67 pouces à 120 Hz, et bien qu’il utilise l’ancien Dimensity 920, le désavantage de vitesse n’est pas énorme. Celui-ci possède un emplacement microSD, une prise jack 3,5 mm et même un indice de protection IP53 et Gorilla Glass 5. La batterie de 4 500 mAh est plus petite mais se charge plus rapidement à 120 W. Le Note 11 Pro+ est à 380 € sur le site officiel, mais on le trouve facilement à 350 €.

Il existe également une version pour l’Inde, qui passe au chipset Snapdragon 695 plus lent, et la batterie est de 5 000 mAh avec une charge de 67 W. Celui-ci coûte 20 000 ₹, il s’agit donc davantage d’un concurrent de Realme 10 Pro (sauf qu’il possède un appareil photo ultra-large 8MP et d’autres avantages par rapport au Pro ordinaire).











Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G • Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (Inde) • Samsung Galaxy A53 5G

Un Samsung Galaxy A53 5G a un écran AMOLED de 6,5 pouces à 120 Hz (pas un panneau 10 bits, cependant), également avec Gorilla Glass 5 et un indice IP67 plus sérieux. Le chipset Exynos 1280 est un peu plus lent que le Dimensity, mais vous bénéficiez d’un stockage extensible (pas de prise jack 3,5 mm). L’appareil photo principal a un capteur principal 64MP moins impressionnant, du côté positif, il a OIS. Le module ultra-large dispose d’un capteur 12MP et d’un objectif plus large de 123°. La batterie de 5 000 mAh prend en charge une charge relativement lente de 25 W.

Néanmoins, vous recevrez 3 mises à jour du système d’exploitation (à partir d’Android 13) et 5 ans de correctifs de sécurité. Le téléphone peut être trouvé pour moins de 350 € en Europe, mais il est assez cher en Inde.

Vous pouvez consulter notre avis sur le Realme 10 Pro + pour plus de détails, nous avons également un examen vidéo. Eh bien, êtes-vous intéressé par le Pro+ ? Dites-nous ci-dessous ou votez pour cette page.

Nous travaillons sur un examen Realme 10 Pro, alors attendez-vous à plus de détails bientôt. Pendant que vous attendez, examinons quelques alternatives.

Un Poco X4 GT est un peu plus cher que le Realme 10 ; on le trouve aux alentours de 350€ en Europe. Il dispose d’un écran 6,6″ 144 Hz plus rapide (HDR10, GG5) et d’un chipset Dimensity 8100 plus puissant. Il n’y a pas de stockage extensible, mais il y a une prise jack 3,5 mm. La batterie de 5 080 mAh a une charge de 67 W. L’appareil photo principal 64MP n’a rien de spécial, mais il y a un module ultra-large 8MP à bord.

Le X4 GT n’est pas disponible en Inde, mais le Poco X4 Pro 5G est et coûte environ 17 500 ₹ pour une unité de 6/128 Go. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz (GG5) et du même Snapdragon 695 (plus un stockage extensible et une prise jack 3,5 mm). La version indienne dispose d’un appareil photo principal de 64 MP et d’un ultra-large de 8 MP, ainsi que d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 67 W.











Xiaomi Poco X4 GT • Xiaomi Poco X4 Pro 5G • OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Le OnePlus Nord CE 2 Lite coûte environ 250 € en Europe, 19 000 ₹ en Inde. Il possède un écran LCD IPS 6,59 pouces 120 Hz similaire et le même Snapdragon 695 (avec stockage extensible et prise jack 3,5 mm). L’appareil photo est un jeu de tir de base de 64MP et n’a pas de compagnon ultra-large. La batterie a une capacité de 5 000 mAh et se recharge à 33 W.

Que pensez-vous – le Realme 10 Pro est-il une bonne affaire pour que vous vouliez en acheter un ? Préférez-vous payer la prime pour obtenir le Pro+ ? Votez ci-dessous ou en utilisant cette page.