Sondage hebdomadaire: les trois téléphones Redmi K40 sont-ils les rois de leurs segments de prix ou non?

Xiaomi a dévoilé trois téléphones Redmi K40 plus tôt cette semaine. Ou l’avez-vous fait? Si vous ne regardez que l’écran et l’appareil photo, il n’y a qu’un seul téléphone. Si vous regardez le chipset, il y a deux téléphones. Et si vous regardez les caméras, il y a trois téléphones.

Cela peut sembler un tour de magie, mais un rapide tour des spécifications devrait clarifier les choses.







La série Redmi K40 met en évidence les caractéristiques et les différences sous forme infographique

Les trois téléphones K40 utilisent le même écran Super AMOLED de 6,67 pouces (un panneau E4). Il impressionne par un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz (l’un des plus rapides que nous ayons jamais vu) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz (pas le plus rapide, mais toujours cool).

Et il offre une luminosité de pointe HDR10 + et 1300 nits avec un score A + parfait de Display Mate. La résolution 1080p + et le Gorilla Glass 5 relativement ancien ne sont pas aussi impressionnants, mais ces facteurs sont-ils pour vous?









Panneau E4 AMOLED avec DCI-P3 et HDR10 + • S870 pour le K40 • S888 pour les deux pros

Les trois modèles utilisent la même batterie de 4520 mAh, qui peut être complètement chargée à l’aide du chargeur 33 W fourni en 52 minutes. C’est assez rapide, presque aussi rapide que certains chargeurs 65W basés sur les tests de Xiaomi.

Maintenant, les choses commencent à diverger. Les deux versions Pro sont alimentées par le chipset Snapdragon 888, le vanilla K40 reçoit le Snapdragon 870 (un 865 overclocké).

Là où le Redmi K40 Pro + brille vraiment, c’est la caméra principale 108MP, un capteur Samsung HM2 1 / 1,52 ”avec binning 9-en-1 pour des pixels de 2,1 µm. Le K40 Pro est au milieu avec un capteur 64MP 1 / 1,7 ”avec 1,6 µm de pixels après binning 4-en-1. Le K40 vanille est en bas avec un capteur 48MP.









Comparaison de la caméra principale: K40 Pro + avec 108MP, K40 Pro avec 64MP et K40 avec 48MP

Les modules de caméra restants sont les mêmes, y compris la caméra ultra-large 8MP 119º, la macro téléobjectif 5MP et une caméra selfie 5MP. Oui, les trois sont très similaires, donc tout se résume au chipset et à la caméra principale.

Et le prix, bien sûr, voici combien coûtera chaque téléphone. Ils seront disponibles en Chine à partir du 4 mars et pourraient devenir mondiaux sous la marque Poco.

6/128 Go 8/128 Go 8/256 Go 12/256 Go Redmi K40 Pro + – – – 3 700 CNY Redmi K40 Pro 2 800 CNY 3 000 CNY 3 300 CNY – Redmi K40 2 000 CNY CNY 2 200 2 500 CNY 2 500 CNY * * édition spéciale (pré-commande uniquement)

Jetons un coup d’œil sur la concurrence potentielle. Si vous recherchez un Snapdragon 888 et un appareil photo 108MP, la plupart des alternatives sont soit des Xiaomis, soit des téléphones Samsung haut de gamme.

Le Mi 11 (4000 CNY pour 8/128 Go), par exemple, dispose d’un écran de résolution 1440p + plus élevée et d’une charge légèrement plus rapide – 55W remplissent la batterie de 4600 mAh en 45 minutes. Pas une énorme différence avec le chargeur 33W du K40, n’est-ce pas? Le prochain Realme GT (4 mars) apporterait un chipset Snapdragon 888 à un prix de 3000 CNY, ce qui pourrait renforcer la concurrence.











Xiaomi Mi 11 • Realme X7 Pro • Motorola Edge S • Realme GT 5G

Et si vous êtes prêt à vous contenter d’une caméra principale de résolution inférieure? Eh bien, vous constaterez que la plupart des appareils de moins de 600 $ / 500 € utilisent des puces Snapdragon de la série 700 et que leurs écrans plafonnent généralement à 90 Hz.

Quelque chose comme le Realme X7 Pro (2200 CNY pour 6/128 Go) pourrait diviser la différence entre le K40 et le K40 Pro. Il dispose d’un écran 120Hz et d’un appareil photo 64MP, plus son chargeur 65W est nettement plus rapide (35 minutes à 100%). Cependant, le Dimensity 1000+ n’est pas au même niveau que le Snapdragon 870, et encore moins le 888.

Le Moto Edge S est une autre option. Celui-ci a un Snapdragon 870, mais le taux de rafraîchissement de l’écran tombe à 90 Hz (et c’est un écran LCD). Pourtant, pas mal pour un téléphone de 2000 CNY (6/128 Go).

Sans écran 1440p +, téléobjectif ou mmWave 5G, le trio K40 n’est pas un produit phare. Mais ils coûtent deux fois moins cher qu’un produit phare (voire moins). En regardant le segment haut de gamme de milieu de gamme, le K40 n’a pas beaucoup de concurrence. Xiaomi a-t-il remporté le segment ou avez-vous de meilleures options en tête?