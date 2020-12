Nous avons déjà défini les fonctionnalités que vous attendez avec impatience en 2021, mais nous voulions maintenant savoir le contraire – quelles tendances récentes en matière de conception de smartphones détesteriez-vous voir se poursuivre l’année prochaine?

La plupart des téléphones d’aujourd’hui ont trois ou quatre caméras, même les modèles d’entrée de gamme qui ne peuvent pas contenir trois vrais modules dans le budget. Cela a conduit à un grand nombre de «capteurs de profondeur» et de «caméras macro» basse résolution, dont les avantages sont marginaux, voire inexistants. Plus ennuyeux, certains téléphones haut de gamme complètent également leur nombre de caméras avec un module quelque chose ou autre de 2 MP.

En parlant d’appareils photo, nous avons vu certains fabricants abandonner le module téléobjectif dédié, le remplaçant parfois par un capteur ultra-large (ou encore un autre capteur de profondeur). Google, par exemple, a fait un gros problème sur la façon dont les caméras télé sont meilleures que les ultra-larges et pourtant les Pixel 5 et 4a 5G ont remplacé l’objectif long par un objectif large. Le OnePlus 8T a également abandonné sa télé cam.

«Apple l’a fait» est une stratégie que nous avons vue auparavant, elle a pratiquement tué la prise casque 3,5 mm. Maintenant, il peut également tuer le chargeur intégré et le casque fourni (pour les marques qui ne l’ont pas encore abandonné).

Les vitesses de charge semblent avoir énormément augmenté, mais cela a en fait amélioré l’expérience utilisateur. La plupart de ces téléphones à chargement ultra-rapide sont livrés avec des batteries de 4000 à 5000 mAh, ce qui a entraîné une stagnation de la capacité de la batterie dans le haut de gamme.

Le sandwich métal et verre a remporté le prix comme le design de smartphone le plus populaire, mais nous avons également vu plus de quelques cadres en plastique cette année. Du point de vue du fabricant, il y a deux avantages: le plastique rend le téléphone plus léger et moins cher. Pour le consommateur, cependant, le plastique réduit également la durabilité et il n’a pas la sensation premium du métal.

En parlant de la façon dont les téléphones sont construits, est-ce que quelqu’un d’autre pense que les appareils d’entrée de gamme et de milieu de gamme avec des écrans inférieurs à 6,4 pouces ont disparu? Curieusement, il est plus facile de trouver un petit produit phare qu’un petit téléphone bon marché.

Votez pour les tendances que vous n’aimeriez pas voir en 2021 – vous pouvez en choisir plus d’une.