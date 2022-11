Sondage hebdomadaire : les températures de la série vivo X90 avec des chipsets et des caméras de pointe, êtes-vous intéressé ?

D’un seul coup, vivo a dévoilé le premier téléphone avec le chipset Snapdragon 8 Gen 2 et les premiers téléphones avec le SoC Dimensity 9200. Nous parlons bien sûr de la série vivo X90, qui sera mise en vente en Chine au cours des prochaines semaines.

Et bien que voir les nouveaux chipsets en action soit excitant, l’objectif principal de la série X90 est d’être les meilleurs téléphones avec appareil photo sur le marché. Les deux Pro sont équipés du capteur 1″ Sony IMX989 avec des ouvertures f/1.75 lumineuses et OIS, sans parler de tout le travail que Zeiss a fait sur les objectifs.

Naturellement, un seul peut être la meilleur et cet honneur revient au vivo X90 Pro+. Il s’agit du téléphone Snapdragon 8 Gen 2 que nous avons mentionné, mais il possède également des modules périscope et ultra larges exclusifs. La caméra ultra-large n’a pas le FoV le plus large (114°), mais son objectif est conçu pour une faible distorsion, ce qui signifie que moins de correction de perspective numérique est nécessaire.

Quant à l’objectif périscope, il a une distance focale de 90 mm, ce qui signifie un grossissement optique de 3,5x et un zoom numérique jusqu’à 100x. Le capteur haute résolution de 64 mégapixels permet d’extraire des détails supplémentaires. Il y a un autre téléobjectif à bord, une caméra portrait de 50 mm avec un capteur de 50 MP et une ouverture f/1,6 lumineuse.

Le vivo X90 Pro a les mêmes caméras principale et portrait, mais perd le périscope et le module ultra large est rétrogradé à un capteur 12MP et un objectif 108°.

Le vanilla vivo X90 prend une autre étape vers le bas – il perd le capteur principal IMX989, obtenant un capteur 1/1,49″ 50MP à la place. De plus, la caméra de 50 mm passe à un capteur de 12 MP. Pourtant, il dispose d’un chipset puissant et de l’aide du FAI vivo V2 pour effectuer le traitement de l’image, tout comme les deux autres.

Il y a quelques autres raisons de choisir le Pro+ par rapport aux autres. Tous les trois ont des écrans AMOLED de 6,78 pouces à 120 Hz, mais seul le Pro + a un panneau LTPO4 avec une résolution de 1 440 x 3 200 pixels. Les deux autres sautent LTPO et descendent à une résolution de 1 260 x 2 800 pixels. Et ils utilisent le chipset Dimensity 9200, si ce n’était pas clair, mais nous ne l’avons toujours pas testé contre le Snapdragon (nous n’avons vu que des références divulguées jusqu’à présent).

Il y a aussi des différences dans la charge. Les capacités de la batterie sont à peu près les mêmes, mais le X90 Pro a le support de charge le plus rapide – 120 W filaire (0-50 % en 8 minutes) et 50 W sans fil. Le Pro + est plus lent avec une charge filaire de 80 W (et toujours 50 W sans fil). Le modèle vanille tient sa place dans la course filaire avec prise en charge de 120 W mais manque de charge sans fil (le port USB-C passe également à v2.0, au cas où la sortie vidéo serait importante pour vous).

Une dernière chose – le prix. vivo n’a annoncé pour l’instant que des plans de déploiement en Chine, ce sont donc les prix avec lesquels nous devons travailler. Les vivo X90 et X90 Pro sont maintenant en précommande à 3 700 CNY (515 $/500 €/42 000 ₹) et 5 000 CNY (700 $/675 €/57 000 ₹), respectivement. Ils seront disponibles à partir du 6 décembre.

Le vivo X90 Pro+ débutera à 6 500 CNY (905 $/880 €/74 000 ₹) une fois en précommande le 28 (il devrait également sortir le 26 décembre).











prix de la série vivo X90 pour la Chine

Ces trois-là sont sans concurrence par courtoisie d’être les premiers avec leurs chipsets. D’autres téléphones Snapdragon 8 Gen 2 et Dimensity 9200 sont en route, nous devrions en voir certains avant la fin de l’année. Cependant, nous ne pouvons que spéculer sur leurs prix et n’avons que des rumeurs sur les spécifications, nous allons donc garder cela pour l’instant.

Nous ne mentionnerons que le Xiaomi 12S Ultra – il dispose du même capteur IMX989 1″, ainsi que d’un périscope 48MP 120mm et d’un appareil photo ultra large 48MP 128°. Il utilise cependant l’ancien chipset Snapdragon 8+ Gen 1, et l’écran QHD+ de 6,73 pouces est “uniquement” LTPO2 (toujours à 120 Hz). La version 12/256 Go coûte 6 500 CNY, comme le X90 Pro+ (il existe un modèle 8/256 Go légèrement moins cher pour 6 000 CNY).







Xiaomi 12S Ultra

Remarque : nous connaissons le Sharp Aquos R7 et le Leica Leitz Phone 2, mais ce sont des appareils boutique, impossibles à acheter en dehors du Japon.

En supposant qu’il devienne international, achèterez-vous le vivo X90 Pro+ ? Des fuites suggèrent que l’IMX989 1″ sera utilisé dans encore plus de téléphones. Vous préférez les attendre ? Ou l’appareil photo n’est-il pas un facteur majeur pour vous ? Votez ci-dessous ou en utilisant cette page. Tout cela en supposant que le Pro+ sera disponible près de chez vous, bien sûr.

Qu’en est-il du vivo X90 Pro ? Ce n’est pas génial pour zoomer, mais cela pourrait s’avérer être un meilleur rapport qualité-prix – votez ci-dessous pour savoir si vous êtes intéressé (ou si vous utilisez cette page si cela ne fonctionne pas).

Enfin, le vivo X90 – des preneurs ? Votez ci-dessous ou en utilisant cette page.