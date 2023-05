Sondage hebdomadaire : les Sony Xperia 1 V et Xperia 10 V sont-ils sur votre liste de courses ?

Comme nous l’avons déjà dit, Sony marche au rythme de son propre batteur – tandis que d’autres marques se sont précipitées sur les téléphones Snapdragon 8 Gen 2 dès que la puce était disponible, Sony vient d’annoncer son premier. Dites « bonjour » au Sony Xperia 1 V. Eh bien, vous devrez attendre fin juillet pour pouvoir accueillir le produit phare Mark 5.

Avec de la patience et 1 400 €/1 300 £ dans votre portefeuille, vous pourriez vous aussi posséder ce téléphone avec appareil photo prosommateur. Ce n’est pas tout à fait le Xperia Pro-I, mais ce n’est pas non plus un produit phare de l’usine.

Cette année, Sony a cédé et s’est éloigné de l’appareil photo principal standard de 12 mégapixels qu’il utilise depuis un certain temps. Au lieu d’opter pour la taille brute de l’IMX989, il a plutôt choisi l’IMX888 – ce capteur a une résolution effective de 48 MP et sa conception empilée permet une meilleure collecte de la lumière que les imageurs de taille similaire.

Mieux encore, Sony a finalement cédé et a développé un mode Night View, qui utilise une approche informatique moderne de la photographie de nuit. Le plus grand capteur a-t-il suffisamment amélioré la qualité d’image pour rivaliser avec d’autres produits phares ? Le mode nuit est-il bon ? La réponse à ces questions et plus encore dans notre revue écrite ainsi que notre revue vidéo.

Le nouveau Snapdragon 8 Gen 2 fonctionne plus efficacement que son prédécesseur Gen 1 et Sony affirme avoir amélioré le refroidissement. Comme vous le verrez dans nos critiques, il aurait pu faire un meilleur travail, mais les performances et la durée de vie de la batterie (en utilisant la même capacité de batterie de 5 000 mAh) ont augmenté.

C’est à peu près tout – la conception conviviale de Sony reste un exemple rare d’avoir une prise jack 3,5 mm pour les écouteurs filaires et un slot microSD à bord. La société a cependant supprimé la LED de notification, elle a été parmi les dernières à en proposer une. Nous devons également noter que nous aimons la texture adhérente de la vitre Gorilla Glass Victus 2 à l’arrière.

Nous sommes à mi-chemin de 2023 et il existe déjà plusieurs produits phares obsédés par l’appareil photo sur le marché – le nouveau modèle Ultra de Samsung avec son capteur 200MP, les meilleurs chiens Xiaomi et vivo avec leurs capteurs 1″ et le produit phare Huawei avec un capteur RYYB de marque.













Le nouveau Sony Xperia 10 V est le rafraîchissement annuel du milieu de gamme de Sony. Comme le modèle phare, il apporte un capteur 48MP – ce n’est pas très grand, mais la résolution supplémentaire offre un zoom numérique sans perte de 1x à 2x, puis la caméra zoom 8MP 54mm prend le relais.

Le nouveau modèle 10 est également doté d’un haut-parleur stéréo, ce qui l’aligne sur le reste de la famille Xperia. Malheureusement, nous avons presque atteint la fin de la section « quoi de neuf ? section.

L’écran est un dixième plus grand, 6,1 « contre 6,0 », mais n’est toujours qu’un panneau de 60 Hz. Pire encore, la société utilise toujours le chipset Snapdragon 695. Cela pourrait être une vente difficile à 450 € et ce prix sera encore pire dans un mois — le 10 V ne sera pas lancé avant juin. D’accord, le Snapdragon 7+ Gen 2 aurait peut-être été trop demander (pas vraiment, mais quand même), le 695 ressemble à une insulte. Voici quelques mid-rangers avec de meilleurs jetons :













Consultez notre revue écrite ainsi que notre revue vidéo pour nos réflexions sur le Xperia 10 V. Sa catégorie de prix regorge de certains des meilleurs téléphones au meilleur rapport qualité-prix.

