Sondage hebdomadaire : les séries Honor Magic Vs et Honor 80 sont là, qui est de la partie ?

Les deux premiers modèles de la nouvelle série 80 d’Honor sont devenus disponibles en Chine ce vendredi. Il y a aussi le modèle SE, qui arrive la semaine prochaine, et un nouveau produit phare pliable qui est encore dans un mois.

Avez-vous pensé à en choisir un? Nous allons d’abord examiner les Honor Magic Vs. Les ingénieurs d’Honor ont fait un travail impressionnant et ont fait chuter le poids de 288g/293g du V d’origine (la version en cuir écologique pèse un peu plus) à 261g/267g. Ils y sont parvenus en simplifiant massivement la charnière, qui est passée de 92 éléments à seulement 4. La charnière permet toujours au téléphone de se fermer à plat et de s’ouvrir avec un pli minimal.











Honorer la magie Vs

D’autres améliorations par rapport au Magic V d’origine (qui n’a même pas encore un an) incluent le Snapdragon 8+ Gen 1 plus rapide et plus efficace et une version 8/256 Go plus abordable (en plus des options 12/256 Go et 12/512 Go ). Il existe également un nouveau modèle haut de gamme Magic Vs Ultimate. En plus d’avoir plus de RAM (16 Go), cette version prend également en charge le nouveau stylet Magic Pen.

Le modèle de base 8/256 Go coûte 7 500 CNY en Chine (1 050 $/1 015 €), celui de 12/256 Go coûte 8 000 CNY (1 120 $/1 080 €), celui de 12/512 Go coûte 9 000 CNY (1 260 $/1 220 €), enfin, le modèle Ultimate coûte 10 888 CNY (1 520 $/1 470 €). Le Mate Xs 2 de l’ancien parent Huawei n’est pas vraiment une menace avec sa puce Snapdragon 888.

Le Xiaomi Mix Fold 2 est cependant un challenger difficile. Il pèse autant que le Honor à 262 g et est plus fin en plus. En outre, il est proche en termes de prix à 9 000 CNY pour une unité 12/256 Go. L’affichage interne est un panneau LTPO2 120 Hz. Ce téléphone a un logo Leica sur le dos, mais le matériel de l’appareil photo n’est pas strictement meilleur que le Magic Vs, du moins sur le papier. Vous pouvez consulter notre revue du Mix Fold 2, la revue Magic Vs arrive bientôt.









Xiaomi Mix Fold 2 • vivo X Fold+

Le vivo X Fold + est plus cher car une unité de 12/256 Go coûte 10 000 CNY. Il est également plus lourd de 50 g et il est plus épais pour démarrer. L’écran interne est un panneau LTPO 120 Hz, mais la véritable force du vivo réside dans l’appareil photo. Il existe deux modules téléobjectif : un périscope 8MP 5x et une caméra portrait 12MP 47mm. Le Magic Vs n’a qu’un module télé 8MP 3x, et l’appareil photo principal 54MP est sans OIS. Le vivo a une charge filaire plus rapide de 80 W en plus de la charge sans fil, le Vs a une charge filaire uniquement de 66 W (et une batterie légèrement plus grande, 5 000 mAh contre 4 730 mAh). Notez que ni le vivo ni le Xiaomi ne prennent en charge le stylet.

Il y a aussi le prochain Oppo Find N2, mais nous n’avons que des rumeurs de spécifications pour l’instant et pas de prix.

Qui est intéressé par les Honor Magic Vs ?

Passant à la série Honor 80, le Honor 80 Pro est le meilleur du groupe avec un Snapdragon 8+ Gen 1 et beaucoup de mémoire (de 8/256 Go à 12/512 Go). Le téléphone est également équipé d’un appareil photo principal de 160MP (capteur 1/1,56″, pixels de 0,75µm, pas d’OIS, cependant) et d’un 50MP, plus une caméra ultra large de 50MP à l’avant (100°) et un capteur de profondeur de 2MP.

L’écran de 6,78 pouces à l’avant est un panneau OLED 10 bits avec une résolution de 1 224 x 2 700 pixels. Les trois modèles de la série 80 ont des écrans OLED incurvés. Il n’y a pas de mot sur le verre, cependant, pas d’indice IP non plus.











En bref : Honor 80 Pro • Honor 80 • Honor 80 SE

Le modèle Pro de base avec 8/256 Go de mémoire peut être commandé pour 3 500 CNY (490 $/475 €) en Chine (pas encore de mot sur une sortie mondiale).

Une fois le Honor 80 Pro disponible près de chez vous, vous vous dirigerez ou non vers le magasin ?

Peut-être préférez-vous le Honor 80 à la vanille. Celui-ci a un écran plus petit – 6,67 pouces 1 080 x 2 400 pixels, OLED 10 bits 120 Hz – bien qu’il ne soit pas beaucoup plus petit physiquement. De plus, les performances en pâtissent puisque celle-ci est basée sur la dernière puce milieu de gamme de Qualcomm, la Snapdragon 782G.

L’appareil photo principal de 160 MP est en place, l’ultra large ne l’est pas et tombe sur un capteur de base de 8 MP. Sur le devant, il y a de bonnes nouvelles, un trou de perforation plus petit sans le capteur de profondeur, et de mauvaises nouvelles, un objectif plus étroit et un capteur 32MP pour la caméra selfie.

Le prix du Honor 80 commence à 2 700 CNY (380 $/370 €) pour la même configuration 8/256 Go que le Pro. Cela vous semble-t-il une bonne affaire ?

Le Honor 80 SE est le plus abordable du trio, mais pas de beaucoup – une unité de 8/256 Go est actuellement en précommande pour 2 400 CNY (340 $/325 €). L’écran 6,67 pouces 120 Hz 10 bits est le même que sur le vanilla 80, mais c’est là que s’arrêtent les similitudes. Le chipset est un Dimensity 900 plutôt que quelque chose d’équivalent au 782G.

De plus, ce modèle manque l’action 160MP avec une caméra principale de base 64MP – pour ajouter l’insulte à l’injure, le module ultra large passe de 8MP à 5MP. Même la batterie est légèrement plus petite, 4 600 mAh au lieu des 4 800 mAh utilisées par les 80 et 80 Pro (les trois prennent en charge la charge filaire uniquement de 66 W).

Que pensez-vous – Honor a-t-il fait trop de sacrifices lors de la conception du 80 SE ?