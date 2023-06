Sondage hebdomadaire : les Realme 11 Pro et Realme 11 Pro+ seront lancés la semaine prochaine, qui en aura un ?

Realme a commencé le déploiement international des deux téléphones 11 Pro plus tôt cette semaine, en commençant par les précommandes en Inde. Y a-t-il des preneurs pour les derniers modèles de séries de numéros de l’entreprise ? Regardons d’abord de plus près.

Le Realme 11 Pro+ se vendra 28 000 ₹ pour la version de base 8/256 Go et 30 000 ₹ pour la version avec 12 Go de RAM. Globalement, le téléphone sera disponible à 400 $ pour une unité 8/128 Go et à 530 $ pour un modèle 12/512 Go entièrement chargé.

Le modèle plus se démarque de son frère Pro avec un meilleur appareil photo. Il dispose d’un capteur principal de 200 MP (ISOCELL HP3), qui s’appuie sur le binning 4 en 1 pour produire des prises de vue de 50 MP ou même 16 en 1 pour des images de 12,5 MP et une taille de pixel effective de 2,24 µm. Cela permet également un zoom sans perte 2x et 4x (il n’y a pas de téléobjectif dédié). Ce modèle est également équipé d’une caméra ultra large 8MP (IMX355, 112° FoV) et d’une caméra selfie 32MP.

L’autre avantage majeur est que la batterie de 5 000 mAh prend en charge une charge rapide de 100 W, qui permet une charge complète en 28 minutes. Vous pouvez trouver plus de détails dans notre revue.

La vanille Realme 11 Pro commencera à 24 000 ₹ pour un modèle 8/128 Go en Inde avec des options de 25 000 ₹ 8/256 Go et 28 00 ₹ 12/256 Go. Il obtient à la place un appareil photo principal de 100 MP, ce qui limite la quantité de zoom binning et sans perte qu’il peut faire. Plus important encore, la caméra ultra large a été supprimée. De plus, la résolution de la caméra selfie a été réduite de moitié à 16 MP. Le seul autre changement à noter est que la batterie de 5 000 mAh ne prend en charge que la charge de 67 W, ce qui est encore assez rapide.

Les deux modèles Realme 11 Pro ont des écrans AMOLED incurvés de 6,7 pouces (panneaux 10 bits 120 Hz avec gradation PWM 2 160 Hz) avec une résolution FHD+. Ils sont alimentés par le chipset Dimensity 7050, qui est une mise à jour mineure du 1080.

Jetons un coup d’œil à la concurrence pour le Pro+. Le Redmi Note 12 Pro + commence à ₹ 30,00 pour le modèle 8/256 Go, légèrement plus élevé que le Realme. Il offre une configuration d’appareil photo similaire de 200 + 8 MP et un écran similaire de 6,67 pouces à 120 Hz et il utilise l’ancien Dimensity 1080. La batterie de 5 000 mAh ne dure pas aussi longtemps (88 h d’endurance contre 112 h pour le Realme) mais elle se charge légèrement plus rapidement à 120 W. (fait en 23 minutes). Celui-ci a une prise casque 3,5 mm.

Quelque chose comme le Samsung Galaxy A54 vous coûtera 36 000 ₹ pour un téléphone 8/128 Go (un emplacement microSD est disponible). Il a un écran plus petit de 6,4 pouces à 120 Hz et sa batterie de 5 000 mAh se charge à seulement 25 W (il faut un peu plus d’une heure pour atteindre 100 %). Son appareil photo principal de 50MP va pour des pixels plus grands de 1,0µm (presque le double de la taille des pixels HP3) et il y a un ultra large de 12MP avec un objectif de 123°. Le Samsung est classé IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau, tandis que la paire Realme 11 Pro n’a pas de classement officiel (et le Redmi a IP53).











Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ • Samsung Galaxy A54 • vivo V27

Le vivo V27 est également cher, 33 000 ₹ pour un téléphone 8/128 Go. Il est alimenté par un nouveau Dimensity 7200 et sa caméra arrière 50 + 8MP est rejointe par une impressionnante caméra selfie 50MP avec son propre double flash LED. La batterie de 4 600 mAh est peut-être plus petite, mais ce téléphone s’est avéré être un coureur de longue distance avec une autonomie de 134 heures. C’est avec un AMOLED légèrement plus grand de 6,78 pouces à 120 Hz. La charge est lente à 66 W (53 minutes à pleine).

Les ventes de Realme 11 Pro+ commencent le 15 juin (jeudi). Ferez-vous partie de ses premiers utilisateurs ?

En passant au Realme 11 Pro, au lieu de cela, vous pouvez avoir un Poco X5 Pro pour 24 000 ₹ – c’est avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (le double du stockage 11 Pro à ce prix). Le Snapdragon 778G est vieux mais il dépasse la puce Dimensity dans certains benchmarks. Ce téléphone a un appareil photo principal de 108MP et bien qu’il manque d’OIS, il est rejoint par un ultra large de 8MP. La batterie est essentiellement identique avec une capacité de 5 000 mAh et une charge de 67 W.

Le OnePlus Nord CE 3 Lite utilise un écran LCD IPS de 6,72 pouces au lieu d’AMOLED (120 Hz) et est gêné par son chipset Snapdragon 695. C’est un peu moins cher, cependant, à 20 000 ₹ pour un téléphone 8/128 Go. Il a un seul appareil photo 108MP à l’arrière (pas d’OIS). Il y a un slot microSD et une prise jack 3,5 mm à bord (le Poco a également une prise casque). La batterie est à nouveau la même avec une capacité de 5 000 mAh et une charge de 67 W.











Xiaomi Poco X5 Pro • OnePlus Nord CE 3 Lite • Samsung Galaxy A34

Le Samsung Galaxy A34 coûte 27 000 ₹ pour une unité de 8/128 Go et utilise la puce Dimensity 1080 d’origine. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,6 pouces à 120 Hz (8 bits) et d’un appareil photo principal de 48 MP avec un petit capteur de 1/2,0 pouces, bien qu’il ait un OIS. De plus, il est rejoint par un ultra large 8MP. Ce téléphone est classé IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau. La batterie de 5 000 mAh est tout aussi grosse, mais à 25 W, la charge prend un certain temps (près d’une heure et demie).

Le Realme 11 Pro sera mis en vente le lendemain du Pro+, le 16 juin (vendredi). Êtes-vous intéressé à en acheter un?