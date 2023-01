Sondage hebdomadaire : les prix agressifs du OnePlus 11 en font-ils le produit phare qu’il vous faut ?

OnePlus est officiellement revenu à la stratégie phare unique – il n’y a que le OnePlus 11 ce tour. Certes, le OnePlus 10 non-Pro ne s’est jamais matérialisé, mais supprimer “pro” du nom du produit phare de la série 11 le rend officiel. Eh bien, est-ce le seul et unique produit phare que vous voulez ou l’entreprise a-t-elle raté la cible ?

Avant de le mettre aux voix, examinons de plus près comment le numéro 11 se compare au OnePlus 10 Pro et au 9 Pro. Nous allons commencer par les similitudes. L’écran est toujours un panneau AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD + et un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, bien que cette fois, il utilise un nouveau panneau LTPO3 (au lieu de LTPO2). Nous ne saurons pas à quel point cela fait une différence tant que nous n’aurons pas une unité d’examen.

Il n’y a aucune mention d’un panneau 10 bits ou de Gorilla Glass, mais cela pourrait être juste des choses que OnePlus n’a pas répertorié correctement. Pas encore d’indice IP non plus, nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.

Ensuite, les mises à niveau. Il y a bien sûr le chipset Snapdragon 8 Gen 2, qui est une amélioration majeure par rapport au 8 Gen 1 d’origine et au 888 qui l’a précédé. Et cette fois, il est associé à UFS 4.0 et LPDDR5X plus rapides. De plus, la configuration de base disponible maintenant est de 12/256 Go, contre 8/128 Go.

Les caméras sont difficiles à qualifier. OnePlus a remplacé le capteur 1/1,43″ 48MP IMX789 par un capteur 1/1,56″ 50MP 890. Encore une fois, c’est quelque chose qui nécessite un examen approfondi. L’appareil photo ultra-large est un peu décevant car il a perdu l’impressionnant objectif de 150° et a un objectif moyen de 115° à la place.











Détails du OnePlus 11

Le téléobjectif est également un appel difficile. L’objectif a une distance focale plus courte (48 mm) et n’offre qu’un grossissement 2x, contre 3,3x (77 mm). Cependant, il a un capteur 1/1,56″ 32MP assez grand derrière lui (par rapport à un capteur 8MP plus petit), il devrait donc offrir un zoom de haute qualité dans la plage 2x à 4x. De plus, tous les goodies Hasselblad sont toujours à bord, assistés d’un capteur multispectral à 13 canaux.

La batterie a la même capacité que la 10 Pro, 5 000 mAh, et est 500 mAh plus grande que la batterie 9 Pro. La charge filaire a augmenté d’un cran à 100 W (contre 80 W et 65 W dans les anciens modèles), mais la charge sans fil a été supprimée pour certaines raisons. Nous savons que certains d’entre vous ne l’utilisent pas (soit à cause de problèmes d’efficacité et de chaleur, soit parce que vous ne le trouvez pas plus pratique), mais c’est quand même un déclassement.

Et pendant que nous y sommes, OnePlus a supprimé le port USB 3.1 qui était capable de sortir la vidéo et l’a remplacé par un port USB 2.0 de base. La société n’a jamais développé de mode bureau, la sortie vidéo avait donc une utilité limitée, mais les produits phares devraient gagner en fonctionnalités, et non les perdre.

Quoi qu’il en soit, la dernière chose à mentionner est le prix – nous n’avons que celui pour la Chine, alors regardons les valeurs relatives. Le OnePlus 11 commence à 4 000 CNY pour une unité de 12/256 Go. C’est beaucoup moins cher que le OnePlus 10 Pro, qui a commencé à 4 700 CNY pour une unité de 8/128 Go. La configuration 12/256 Go correspondante était encore plus chère. Lorsque le 10 Pro est devenu mondial, l’unité de base de 8/128 Go était de 900 $/900 €/70 000 ₹, donc le 11 devrait être inférieur à cela.

Les prix agressifs semblent réduire certains téléphones haut de gamme Snapdragon 8 Gen 2, présents et à venir. Regardons quelques-uns d’entre eux.

Il y a le vivo X90 Pro+ à 6 500 CNY pour un téléphone 12/256 Go. Tout cet argent supplémentaire vous permet d’acheter un écran LTPO4 potentiellement meilleur de taille et de résolution similaires, un capteur principal de 1″, un périscope 3,5x (avec un capteur 64MP), un deuxième module télé 50MP 2x et un ultra 114° pas si large caméra large. La batterie est légèrement plus petite à 4 700 mAh, mais elle dispose d’une charge sans fil de 50 W en plus de 80 W filaires.

L’iQOO 11 Pro est un peu plus abordable à 5 500 CNY pour un téléphone 12/256 Go. Comme le X90, celui-ci a un écran LTPO4 de 6,78 pouces, bien que celui-ci ait été poussé jusqu’à 144 Hz. Le reste du téléphone est assez similaire au OnePlus, à l’exception du téléobjectif – un module de base 13MP 2x. La batterie de 4 700 mAh est extrêmement rapide, atteignant 200 W sur un fil et capable de charger sans fil 50 W.













vivo X90 Pro+ • vivo iQOO 11 Pro • Xiaomi 13 Pro • Xiaomi Redmi K60 Pro

Le Xiaomi 13 Pro – 5 800 CNY pour une unité de 12/256 Go – contient également un capteur principal de 1 ”et bien qu’il n’y ait pas de périscope ici, il possède une caméra télé 50MP 3,2x, plus un ultra large 50MP 115 °. L’écran est un panneau LTPO QHD + 120 Hz de 6,73 pouces, la batterie de 4 820 mAh permet une charge filaire de 120 W et une charge sans fil de 50 W.

L’option la moins chère est le Redmi K60 Pro, un téléphone 12/256 Go vous coûtera 3 900 CNY, juste en dessous du prix OnePlus 11. Même s’il s’agit d’un Redmi, il a un écran QHD+ 120 Hz (pas LTPO, mais c’est un panneau 12 bits) et il a même une charge sans fil de 30 W, sans parler de la charge filaire de 120 W pour la batterie de 5 000 mAh. Côté appareil photo, il est moins impressionnant que le OnePlus – l’appareil photo principal de 54MP 1/1,49″ avec OIS est rejoint par un ultra large de base de 8MP 118° et sans téléobjectif.

Quelques autres téléphones dignes de mention sont le Motorola Moto X40 et le nubia Z50. Le Moto X40 (12/256 Go) correspond au OnePlus à 4 000 CNY. Il dispose d’un écran OLED non LTPO de 6,7 pouces – uniquement une résolution FHD + mais un taux de rafraîchissement de 165 Hz. L’appareil photo principal 50MP 1/1,55″ avec OIS est comparable, tout comme l’ultra large 50MP 117°. Le module téléobjectif 12MP 2x est assez basique. Enfin, la batterie de 4 600 mAh prend en charge une charge filaire de 125 W et une charge sans fil de 15 W.

Le Red Magic 8 Pro est plus cher dans la configuration 12/256 Go, 4 800 CNY. Il dispose d’un écran de 6,8 pouces avec une résolution légèrement supérieure à FHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il s’agit d’un téléphone de jeu, donc au lieu de dépenser de l’argent sur des appareils photo sophistiqués, il apporte à la place un refroidissement actif pour le Snapdragon 8 Gen 2 (avec éclairage RVB) et une grande batterie de 6 000 mAh avec une charge filaire de 80 W uniquement.









Motorola Moto X40 • ZTE nubia Red Magic 8 Pro

À l’heure actuelle, le OnePlus 11 est l’un des produits phares Snapdragon 8 Gen 2 les moins chers que vous puissiez acheter en Chine. Peut-être que cela restera également vrai sur le marché mondial. Il n’a pas tout à fait les meilleures spécifications, mais certaines réductions et des prix agressifs sont ce qui a rendu OnePlus si populaire en premier lieu.

Il est temps de voter – si vous recherchez un produit phare, le OnePlus 11 est-il celui que vous recherchez ou pensez-vous qu’il existe de meilleures options ? Si vous rencontrez des problèmes avec le sondage ci-dessous, vous pouvez également voter ici.

PS. Le lancement mondial du OnePlus 11 est prévu pour le 7 février, il devrait donc arriver avant les produits phares de la série S de Samsung.