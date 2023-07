Sondage hebdomadaire : Les précommandes Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 ont commencé, qui en aura un ?

Les pliables de nouvelle génération de Samsung sont presque là – ils sont déjà en précommande et commenceront à être expédiés dans quelques semaines. Mais le marché sur lequel ils pénètrent est plus contesté que jamais.

Le Samsung Galaxy Z Fold5 n’est plus le seul pliable horizontal en Amérique du Nord, suite au lancement du Google Pixel Fold. Le Fold n’a peut-être pas le meilleur chipset au monde, mais il a un écran interne très similaire, un indice de résistance à l’eau IPX8 et, peut-être, de meilleures caméras.

Vous pouvez consulter les photos que nous avons prises avec le Z Fold5 à Séoul – il est trop tôt pour discuter de la qualité (cela devra attendre l’examen), mais nous pouvons vous dire tout de suite que le périscope 5x sur le Google pliable sera difficile correspondre. De plus, le Pixel Fold est plus fin (5,8/12,1 mm lorsqu’il est ouvert/fermé contre 6,1/13,4 mm), malgré une batterie plus grande (4 821 mAh contre 4 400 mAh).

Il y a aussi – ou plutôt il y aura – le OnePlus Open, qui pourrait arriver aux États-Unis, tout comme ses frères et sœurs non pliables. L’Open est probablement basé sur l’Oppo Find N2, qui mesure 132 x 72,6 x 14,6 mm, il est donc assez similaire à un téléphone ordinaire lorsqu’il est fermé. Celui-ci n’a pas de périscope, mais au moins il met un capteur 32MP derrière son objectif 2x et il dispose d’un module ultra large 48MP (tous les appareils photo sont retouchés par Hasselblad). Ce téléphone plus petit a également une batterie plus grande (4 520 mAh) avec une charge beaucoup plus rapide (67 W, mais c’est uniquement câblé).









Google Pixel Fold • Oppo Find N2

Bien qu’il ne soit probablement pas lancé en Amérique du Nord, le Honor Magic V2 sera disponible en Europe (Honor travaille à le proposer le plus rapidement possible). Ce téléphone dispose d’un écran interne plus grand de 7,92 pouces (qui est plus net au démarrage) et d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 66 W (encore une fois, filaire uniquement). La configuration de l’appareil photo est de 50 + 20 + 50MP avec le module central ayant un objectif 2,5x Là où ce téléphone brille vraiment, c’est qu’il mesure moins de 10 mm lorsqu’il est fermé (du moins la variante en cuir végétalien le fait).

Le Huawei Mate X3 est déjà disponible en Europe, bien que le manque de services Google Play limite son attrait pour certains. Cependant, beaucoup de choses ne sont plus incontournables, par exemple, la plupart des banques ont maintenant leurs applications sur la Huawei App Gallery. Quoi qu’il en soit, ce téléphone dispose d’une batterie de 4 800 mAh avec une charge filaire de 66 W et une charge sans fil de 50 W, un écran interne spacieux de 7,85″, une résistance à l’eau IPX8, un périscope de 12 MP 125 mm (5x) en plus de l’appareil photo principal de 50 MP.









Honneur Magic V2 • Huawei Mate X3

Le Tecno Phantom V Fold est disponible en Inde et dispose d’un écran interne de 7,85 pouces et bien qu’il ne soit pas le plus fin (14,2-14,5 mm lorsqu’il est fermé), il dispose d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 45 W. Et un appareil photo 50MP avec un 2x objectif au-dessus de la caméra principale 50MP.

Le vivo X Fold2 n’est pas encore largement disponible, mais il vaut la peine de garder un œil dessus. Celui-ci est encore plus grand avec un écran interne de 8,03 pouces et la batterie de 4 800 mAh fonctionne avec une charge filaire de 120 W et une charge sans fil de 50 W. L’appareil photo 50 + 12 + 12 MP comprend une caméra portrait de 47 mm (2x) et un réglage Zeiss.









Tecno Phantom V Fold • vivo X Fold2

Samsung a peut-être été parmi les premiers à lancer un pliable horizontal, notamment en Occident, mais il n’a plus le luxe d’avoir le marché pour lui tout seul. Et la concurrence s’annonce féroce.

Allez-vous obtenir un Galaxy Z Fold5 ou préférez-vous attendre et voir ? Consultez notre examen pratique pour vous aider à vous décider. Pour rappel, Samsung propose des mises à niveau de stockage gratuites, de meilleures offres d’échange et plus encore pendant la période de précommande.

Le Samsung Galaxy Z Flip5 n’est plus seul non plus – pendant un certain temps, son prédécesseur était incontesté, le Moto Razr 2022 n’ayant même pas été lancé en Amérique du Nord. Mais le Razr 40 Ultra (alias Razr+) l’a fait et c’est aussi en Europe, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. L’Ultra a un écran de couverture encore plus grand et plus net (3,6″ 413ppi contre 3,4″ 306ppi) qui ne craint pas les caméras. Et, vous l’avez deviné, il dispose également d’une batterie de charge plus grande et plus rapide, mais seulement un peu (3 800 mAh 30 W filaire et 5 W sans fil contre 3 700 mAh 25/15 W). Les caméras n’ont rien d’enthousiasmant, cependant.

Il y a aussi le Motorola Razr 40 moins cher – le PDSF est de 800 €/60 000 ₹, contre 1 200 €/100 000 ₹ pour le Z Flip. Certes, celui-ci réduit les coûts en ayant un petit écran de couverture et en utilisant le Snapdragon 7 Gen 1 au lieu d’une puce de qualité phare. Pourtant, il offre des économies significatives à un moment où le plus grand obstacle à l’adoption des pliables peut être le coût prohibitif.









Motorola Razr 40 Ultra • Motorola Razr 40

Le vivo X Flip est un autre téléphone de la société qui n’a pas encore atteint un large public. Il est plus gros à 16,6 mm lorsqu’il est fermé et pèse 198 g (contre 15,1 mm et 187 g), mais il a un appareil photo principal de 50 MP et une batterie de 4 400 mAh avec une charge filaire de 44 W uniquement. L’écran de couverture est plus petit mais il s’agit d’un rectangle droit de 3 pouces (14,5: 9) et ne peut pas exécuter d’applications complètes (comme le Razr 40 Ultra et le Galaxy Z Flip5).







vivo X Flip

Qu’en penses-tu? La charnière repensée et l’écran de couverture plus grand sont-ils suffisants pour vous pousser par-dessus bord et prendre un Galaxy Z Flip5 ou pensez-vous que Samsung a laissé tomber la balle ? Pendant que vous y réfléchissez, ne manquez pas notre examen pratique.