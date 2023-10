Sondage hebdomadaire : les Pixel 8 et Pixel 8 Pro peuvent-ils enfin vous inciter à passer à la Team Google ?

Les téléphones Pixel étaient censés être la réponse d’Android à l’iPhone, la combinaison matérielle et logicielle définitive de la plate-forme. Cependant, un support logiciel peu impressionnant et un matériel en panne signifiaient qu’ils n’avaient jamais atteint cet objectif.

Ou peut-être pas jusqu’à maintenant. Avec la série Pixel 8, on sent enfin que Google prend au sérieux la fabrication de téléphones. C’est un gros engagement – ​​7 ans de support logiciel (à la fois les mises à jour du système d’exploitation et les correctifs de sécurité), plus long que ce que propose même Apple, qui était jusqu’ici leader du marché (et presque aussi longtemps que Fairphone, qui est un peu joueur). Les téléphones eux-mêmes sont également plus performants, jetons un coup d’œil.









Google Pixel 8 Pro • Google Pixel 8

Le Google Pixel 8 Pro apporte des mises à niveau prévisibles. Le plus gros changement est peut-être le Tensor G3, le nouveau chipset 4 nm. Il avance de deux générations avec les cœurs Cortex-X3, A715 et A510 (par rapport aux X1, A78 et A55 ou au G2) et un passage au haut de gamme du GPU Immortalis-G715s MC10 (en hausse par rapport au Mali-G710 MP7). Nous n’avons pas encore vu de références fiables, nous ne pouvons donc pas encore juger de l’amélioration des performances.

Les autres mises à niveau sont plus progressives. Google est passé à un écran 20:9, un peu plus grand que l’écran 19,5:9 du 7 Pro, et a augmenté la luminosité à 2 400 nits en crête (au lieu de 1 500 nits). De plus, la charge de la batterie filaire est passée à 30 W (au lieu de 23 W).

Les appareils photo ont bénéficié de retouches mineures : une ouverture plus lumineuse pour le module principal (f/1,7 contre f/1,9) et un meilleur autofocus, plus ou moins le même pour le périscope, mais avec une distance focale plus courte (113 mm f/2,8 contre. 120 mm f/3,5). De plus, cette année, la caméra selfie est dotée d’une mise au point automatique (PDAF).









Le Google Pixel 8 Pro est livré avec un écran et des caméras améliorés

Le Google Pixel 8 est désormais plus petit et un peu plus léger, attirant l’attention des personnes qui souhaitent de petits téléphones. Avec une augmentation d’épaisseur de 0,2 mm, Google a réussi à insérer une batterie plus grande (4 575 mAh contre 4 355 mAh) et a également augmenté la vitesse de chargement filaire de 7 W à 27 W. La caméra principale a une ouverture plus lumineuse, l’objectif ultra large est plus large (correspondant au 8 Pro) et le module selfie est doté d’une mise au point automatique. Le différenciateur clé entre l’appareil photo Vanilla et Pro demeure : il n’y a pas de téléobjectif à bord.

Le Pixel 8 reçoit également le nouveau chipset Tensor G3, toujours associé à 8 Go de RAM et aucune option pour plus. Le Pixel 8a recevra la même puce, même si elle pourrait être sous-cadencée – Google ne commet pas la même erreur que lorsque le Pixel 7a a rendu le Pixel 7 obsolète. Mais cette année également, le Pixel 8 coûte 100 $ de plus que son prédécesseur, il a donc plus à prouver que son prochain frère.









Le Google Pixel 8 obtient enfin un écran 120 Hz, toujours pas de télécaméra

Voici les tarifs des Pixel 8 et 8 Pro et les tarifs de lancement de leurs prédécesseurs (pour les modèles de base). Bien sûr, les modèles Pixel 7 peuvent être achetés pour beaucoup moins cher ces jours-ci et cela est vrai depuis des mois – et ce sera bientôt le cas pour la série 8.

Pixel 7 600 $ 650 € 60 000 ₹

Pixel 8 700 $ 700 € 76 000 ₹

Pixel 7 Pro 900 $ 900 € 85 000 ₹

Pixel 8 Pro 1 000 $ 1 100 € 107 000 ₹

Galaxie S23 800 $ 900 € 80 000 ₹

iPhone15 800 $ 950 € 75 000 ₹

Galaxie S23 1 100 $ 1 250 € 125 000 ₹

iPhone 15 Pro Max 1 200 $ 1 450 € 160 000 ₹





Par souci d’exhaustivité, nous incluons les prix des téléphones concurrents Apple et Samsung. Gardez à l’esprit que les trois sociétés (enfin, principalement Samsung et, dans une certaine mesure, Google) proposent des offres, des offres groupées et des offres de reprise étendues, de sorte que les prix réels seront inférieurs.

Donc qu’est ce que tu vas faire? Aurez-vous un Pixel 8 Pro ou pensez-vous que vous devriez attendre que les prix baissent un peu ?

Qu’en est-il du Pixel 8 : obtenez-le maintenant, attendez de voir à quoi ressemblera le Pixel 8a ou ignorez simplement les téléphones Pixel ?