Sondage hebdomadaire : les Pixel 7 et Pixel 7 Pro vendent la pure référence Android, vous l’achetez ?

Certains diraient que la série Pixel 7 est la façon dont Android 13 est censé être expérimenté. D’autres diraient que c’est encore mieux, grâce aux fonctionnalités exclusives de Pixel et à la promesse de nouvelles à venir avec les futures Pixel Feature Drops. D’autres encore souligneraient les maux de tête que les générations précédentes de Pixel ont causé à leurs utilisateurs.

Où en êtes-vous sur ce sujet ? Allez-vous acheter l’un des modèles Pixel 7 ou allez-vous chercher ailleurs votre prochain téléphone ?









Google Pixel 7 • Pixel 7 Pro

Tout d’abord, les téléphones coûtent le même prix que l’année dernière 600 $/650 €/600 £ pour le petit et 900 $/900 €/850 £ pour le modèle plus grand et plus performant. Cela a toujours semblé être un écart de la taille d’un téléphone et c’est toujours le cas, d’autant plus que Google a toujours refusé au petit téléphone certaines mises à niveau comme un écran à 120 Hz.

Oui, le Pixel 7 est toujours livré avec un panneau FHD+ à 90 Hz, légèrement plus petit cette fois – 6,3″ (au lieu de 6,4″). Il est rare que les téléphones deviennent plus petits de nos jours, mais en effet, le Pixel 7 est légèrement plus court, plus étroit et plus fin que son prédécesseur, un peu plus léger aussi. C’est loin d’être « petit », mais c’est définitivement « plus petit ».













GooglePixel 7

Cela vient également avec une batterie plus petite (4 355 mAh contre 4 614 mAh), mais les améliorations d’efficacité ont prolongé la durée de vie de la batterie. Le reste est essentiellement le même, à l’exception de la nouvelle caméra selfie (10,8 MP maintenant, objectif plus large mais mise au point toujours fixe). Cela signifie qu’il n’y a pas de téléobjectif dédié, juste un zoom Super Res utilisant le capteur principal de 50 MP (1/1,31″, 1,2 µm pixels, objectif f/1,85 avec 82° FoV).

Le Pixel 7 Pro a obtenu une mise à niveau de son téléobjectif, qui a maintenant un grossissement optique 5x (au lieu de 4x), bien que le nouveau capteur 48MP ait des pixels légèrement plus petits que l’ancien (0,7 µm contre 0,8 µm).













Google Pixel 7 Pro

En dehors de cela, les avantages du Pro cette année sont repris du modèle de l’année dernière. Cela signifie un écran QHD + de 6,7 pouces plus net avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 12 Go de RAM (au lieu de 8 Go), une batterie plus grande de 5 000 mAh et le téléobjectif susmentionné.

Les deux modèles de la série 7 apportent le deuxième chipset pour smartphone de Google, le Tensor G2. Google n’est pas une société de jeux (désolé, fans de Stadia), donc les performances brutes ne sont pas importantes : l’apprentissage automatique, le traitement d’image et la sécurité sont les principaux arguments de vente du G2 (la puce de sécurité Titan M2 également). Et en effet, ce sont les principaux arguments de vente des Pixel 7 et 7 Pro eux-mêmes.

À 600 $/650 €, le Pixel 7 est bien en dessous du prix des petits téléphones avec Android pur – le Zenfone 9 (800 €), sans parler du Xperia 5 IV (1 050 €). Pour un peu plus (650 $/730 €), vous pouvez obtenir un OnePlus 10T, bien qu’il soit plus grand et ne se concentre pas autant sur l’appareil photo. Il est disponible aux États-Unis et au Canada, où les options sont plus limitées qu’en Europe et en Asie.

Si la longévité des logiciels est la principale préoccupation, Samsung dépasse même Google en termes de support. Quelque chose comme un Galaxy S21 FE (630 €) recevra 4 mises à jour du système d’exploitation et 5 ans de correctifs (il a cependant commencé avec Android 12). Et vous obtenez même un téléobjectif 3x, plus un écran 120 Hz.













OnePlus 10T • Samsung Galaxy S21 FE 5G • Motorola Edge 30 Fusion • Xiaomi 12T

Un Motorola Edge 30 Fusion (600 €) affiche un écran P-OLED 144 Hz (6,55″, FHD+) et est alimenté par un Snapdragon 888+. Malheureusement, Motorola ne prend pas le même engagement de 3 mises à jour du système d’exploitation qu’avec l’Edge 30 Ultra, vous n’en obtenez donc que 2 (à commencer par Android 12, ce qui n’est pas idéal). Vous obtenez un appareil photo principal de 50MP (1 / 1,55 ”) avec OIS, 13MP ultra large (pas de télé) et des caméras selfie 32MP, ainsi qu’une interface principalement stock.

Un Xiaomi 12T (600 €) est livré avec un appareil photo principal de 108 MP et même un écran de classe 1220p, contre 1080p pour le 10T. Les deux sont des panneaux 120 Hz, cependant. Les deux offrent également une charge ultra rapide (120 W pour le Xiaomi, 150 W pour le OnePlus). Cependant, le 12T exécute MIUI, à prendre ou à laisser.

Il est temps de voter : qui achète un Pixel 7 ? Vous pouvez voter ci-dessous ou (si cela ne fonctionne pas) essayer cette page.

Chargement…

Maintenant, créons de la concurrence pour le Pixel 7 Pro. À partir de 900 €, cela est plus facile, donc même s’il est plus capable que son petit frère, le Pro n’aura pas la tâche facile.

Un Samsung Galaxy S22+ est légèrement plus cher et ce n’est pas tout à fait à la hauteur du Pixel en termes d’appareil photo. Son capteur principal de 50MP est plus petit (1/1,56″ contre 1/1,31″) et le téléobjectif 3x offre moins de grossissement et moins de résolution (10MP). Le S22 Ultra a de meilleures spécifications mais encore plus cher, mais il contient un appareil photo principal de 108 MP, deux téléobjectifs de 10 MP (un 3x et un 10x), sans parler du stylet S Pen.

En parlant d’appareils photo, 200MP est la nouvelle tendance avec les goûts du Motorola Edge 30 Ultra à 900 €. Celui-ci pousse son écran P-OLED à 144 Hz et dispose du puissant Snapdragon 8+ Gen 1 pour le sauvegarder (les téléphones S22 ont le 8 Gen 1 d’origine, si vous avez de la chance). En outre, il y a un appareil photo principal de 200 MP (capteur 1/1,22″ avec jusqu’à 16 en 1 binning), un appareil photo portrait 2x correct et un appareil photo principal de 50 MP. La batterie de 4 610 mAh se recharge à 125 W (ou à 50 W sans fil). De plus, Motorola s’est engagé à mettre à jour 3 systèmes d’exploitation, autant que le Pixel.













Samsung Galaxy S22+ 5G • Motorola Edge 30 Ultra • Xiaomi 12T Pro • Apple iPhone 14 Pro Max

L’autre option 200MP est le Xiaomi 12T Pro. Il fonctionne également sur le chipset 8+ Gen 1 et dispose d’un écran AMOLED 12 bits de haute qualité avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et c’est un écran de classe 1220p, pas 1080p comme le Motorola. Cependant, à part l’impressionnant capteur 200MP, les autres caméras du 12T Pro n’ont rien d’extraordinaire. Au moins, ce téléphone correspond au Pixel avec une capacité de batterie de 5 000 mAh et bat en vitesse de charge (120 W, 0-100 % en 19 minutes). Mais tu ferais mieux d’être d’accord avec MIUI.

À 1 100 $, l’iPhone 14 Pro Max est nettement plus cher que le Pixel 7 Pro, mais nous avons estimé que nous devions le mentionner comme alternative. C’est le smartphone dominant aux États-Unis, après tout, avec un support logiciel encore meilleur que le Pixel et ce qui est peut-être le meilleur chipset du marché dans son ensemble. Pour la première fois, il a le goût d’un appareil photo haute résolution – 48MP, mais c’est toujours un grand changement après des années de capteurs 12MP.

À main levée, qui achète le Pixel 7 Pro ? Dites-le nous dans le sondage ci-dessous ou votez ici.