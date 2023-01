Sondage hebdomadaire : les nouveaux téléphones de milieu de gamme et d’entrée de gamme de Motorola sont-ils chauds ou pas ?

Motorola a dévoilé cinq nouveaux smartphones de milieu de gamme et d’entrée de gamme plus tôt cette semaine – les Moto G73 et G53, les Moto G23, G13 et E13. Les deux modèles haut de gamme de la série G affichent désormais la connectivité 5G (qui manquait aux G72 et G52), les trois autres s’en tiennent à la 4G.















Moto G73 • Moto G53 • Moto G23 • Moto G13 • Moto E13

Avant de plonger dans les détails de chaque téléphone, voici les prix des nouveaux modèles, afin que vous ayez un contexte lorsque vous examinez les fonctionnalités offertes par chaque téléphone :

Moto G73 (8/256 Go) – 300 €

Moto G53 (4/128 Go) – 250 €

Moto G23 (4/64 Go) – 230 €

Moto G13 (4/64 Go) – 180 €

Moto E13 (2/64 Go) – 120 €

Commençons par un aperçu des deux modèles 5G. Le Moto G73 est facilement le meilleur du groupe – c’est le seul avec un écran FHD+ et le seul avec un appareil photo ultra large 8MP. Il est alimenté par un chipset Dimensity 930 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (plus un emplacement microSD) et la batterie de 5 000 mAh se charge à 30 W.

Que pensez-vous du Moto G73 – est-ce que ça vaut le coup ou y a-t-il de meilleurs mid-rangers à 300 € là-bas ? Votez ci-dessous ou en utilisant cette page.

Chargement…

Le Moto G53 a essentiellement la même taille et il dispose également d’un écran LCD IPS de 6,5 pouces à 120 Hz, mais il n’a qu’une résolution HD+. De plus, l’appareil photo principal de 50 MP sur celui-ci utilise un capteur plus petit – pixels de 1,0 µm sur le G73 et minuscules pixels de 0,64 µm sur le G53 – et il manque un appareil photo ultra large. La batterie de 5 000 mAh a été ramenée à une charge de base de 10 W (pour l’Europe, les unités d’Amérique latine feront 18 W). Le chipset est également différent, un Snapdragon 480+.

Le Moto G53 est 50 € moins cher que le G73, mais c’est si vous ne tenez pas compte de la configuration de la mémoire – le G53 a la moitié de la RAM et la moitié du stockage du G73. Et qu’en est-il de cet écran HD+ ? Votez ci-dessous ou en utilisant cette page.

Chargement…

Les Moto G23 et G13 ont tous deux des écrans HD+ de 6,5 pouces (IPS LCD), bien que contrairement au G53, ils fonctionnent à 90 Hz. De plus, les deux téléphones sont alimentés par l’Helio G85, vous n’obtenez donc qu’une connectivité 4G.

Cela dit, le G23 dispose d’un appareil photo ultra-large de 5MP – pas aussi bon que celui de 8MP sur le G73, mais toujours mieux que rien. De plus, la batterie de 5 000 mAh prend en charge une charge rapide de 30 W, battant le G53.

Le Moto G23 semble être la meilleure affaire, même si aucun 5G ne sera un dealbreaker pour beaucoup. Qu’en pensez-vous – oui ou non ? Votez ci-dessous ou en utilisant ce lien.

Chargement…

Le Moto G13 est le dernier arrêt avant Android Go Edition. Il perd l’ultra large 5MP et sa caméra selfie tombe à 8MP, plus sa batterie de 5 000 mAh ne se charge qu’à 10 W ou 20 W (selon la région). Pourtant, cette remise de 50 € du G23 peut en valoir la peine – n’est-ce pas ? Votez ci-dessous ou en utilisant ce lien.

Chargement…

Enfin, le Moto E13 est un simple téléphone Go Edition à 120 €. Son Unisoc T606 n’est pas aussi rapide que l’Helio G85 mais ne traîne pas beaucoup – ce sont les 2 Go de RAM qui sont le vrai problème. Quoi qu’il en soit, la résolution de l’appareil photo tombe à 13 MP de base à l’arrière et la charge de la batterie est fermement à 10 W (la capacité de 5 000 mAh est agréable, cependant). Le E13 est-il un téléphone que vous pouvez vous voir acheter, pour un membre de votre famille ou même pour vous-même ? Votez ci-dessous ou en utilisant cette page.