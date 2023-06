Sondage hebdomadaire : les Motorola Razr 40 Ultra (Razr+) et Razr 40 vous conviennent-ils ?

Motorola se lance dans une attaque à deux volets sur le marché pliable avec le Motorola Razr 40 Ultra haut de gamme et le Motorola Razr 40 abordable. Eh bien, abordable en termes relatifs. Pour plus de détails sur l’Ultra, nous avons déjà une revue complète ainsi qu’un examen vidéo. Nous avons également une expérience pratique avec le Razr 40 à la vanille.















Motorola Razr 40 Ultra/Razr 40+

Le Razr 40 Ultra, ou Razr 40+ comme il sera connu aux États-Unis, revendique la couronne dans deux catégories : le plus fin pliable et le plus grand écran de couverture. Le premier est réalisé avec une impressionnante charnière en forme de larme à «suivi à deux axes» qui permet au téléphone de se fermer complètement tout en ne mesurant que 15,1 mm. Huawei est la seule entreprise qui s’est approchée de ce nombre (à moins d’un dixième), d’autres jusqu’à quelques millimètres d’épaisseur. Et Moto promet un look presque sans pli grâce au verre ultra fin.

Ce dernier est grâce à l’écran pOLED de 3,6 pouces avec une résolution de 1 056 x 1 066 px (une netteté de 413 ppi). Impressionnant, cet écran fonctionne à 144 Hz et est à peu près aussi grand que peut tenir sur le panneau supérieur. Cet écran peut très bien exécuter la plupart des applications, il prend même en charge le HDR afin que vous puissiez regarder des vidéos de haute qualité sans ouvrir le téléphone.

Le Razr 40 vanille diffère sur deux points majeurs et deux plus petits. Tout d’abord, l’écran de couverture est minuscule, à 1,5″, il est même plus petit que l’écran de couverture Galaxy Z Flip4. Deuxièmement, alors que l’Ultra est alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1, le modèle vanille obtient le Snapdragon 7 Gen 1 (pas même le 7+ Gen 2).

Les deux points plus petits sont liés – le téléphone utilise le même mécanisme de charnière, mais il a une batterie plus grande (4 200 mAh contre 3 800 mAh), il est donc plus épais car il mesure 15,8 mm lorsqu’il est fermé (le poids est presque le même).

Le téléphone vanille dispose du même écran interne, cependant, l’impressionnant panneau de 6,9 ​​pouces 1 200 x 2 640 pixels (22: 9) avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. En ce qui concerne les appareils photo, l’Ultra opte pour la taille des pixels avec son capteur principal 12MP 1,4µm (avec une ouverture lumineuse f/1,5), le modèle vanille obtient un capteur 64MP 0,7µm (f/1,7), tous deux avec OIS. En outre, les deux ont des caméras ultra larges de 13 MP avec autofocus pour les prises de vue macro et une caméra selfie de 32 MP à l’intérieur.

















Motorola Razr 40

Bon, maintenant que vous avez le contexte, il est temps de parler de tarification. Le Motorola Razr 40 Ultra/Razr+ sera disponible en Amérique du Nord pour 1 000 USD/1 300 CAD. Le modèle vanille n’arrive pas, du moins pas encore.

En Europe, le téléphone Ultra coûtera 1 200 €/1 050 £, tandis que le Motorola Razr 40 coûtera 800 €. L’Ultra est déjà disponible en Europe et arrivera plus tard ce mois-ci en Amérique du Nord.

À titre de comparaison, le Galaxy Z Flip4 de Samsung se vend 1 100 $/860 €/960 £, tandis qu’un Oppo Find N2 Flip est à 1 050 €. Un autre modèle à considérer est le vivo X Flip, bien que celui-ci ne soit pas disponible en Europe. Et seul le Galaxy est disponible en Amérique du Nord.











Samsung Galaxy Z Flip4 • Oppo Find N2 Flip • vivo X Flip

Il est temps de voter, en commençant par le Motorola Razr 40 Ultra/Razr+. Ce téléphone vous convaincra-t-il enfin de passer aux pliables ? Pour upgrader un ancien pliable ? Nous soupçonnons qu’il y aura beaucoup de variations régionales, alors assurez-vous également de nous laisser un commentaire.

Bon, maintenant pour le Motorola Razr 40. C’est moins cher, certes, mais est-ce aussi bon marché? Avec le Galaxy Z Flip5 au coin de la rue et parler d’un autre Google pliable, en avez-vous un ou pensez-vous qu’il vaut mieux attendre ?