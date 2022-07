Sondage hebdomadaire : les iQOO 10 et 10 Pro peuvent-ils se frayer un chemin dans votre cœur ?

Deux cents Watts – 200W ! L’annonce de la nouvelle série iQOO 10 a amené le premier téléphone à pousser autant de puissance sur un câble USB-C et dans sa batterie, qui peut être complètement chargée en 10 minutes.

C’est avec une batterie de 4 700 mAh sur le modèle Pro et c’est une prouesse technologique impressionnante. Par rapport à l’iQOO 9 Pro (qui avait la même capacité), la charge complète est deux fois plus rapide (10 contre 20 minutes). Est-ce un changement significatif ou sommes-nous fermement en territoire de « rendements décroissants » ? Et que pensez-vous des nouveaux iQOO en général – c’est le sujet du sondage de cette semaine.









L’iQOO 10 Pro s’appuie sur le 9 Pro. Il passe au Snapdragon 8+ Gen 1 (à partir du 8 Gen 1 d’origine) et utilise un panneau d’affichage LTPO3 (par rapport à LTPO2), bien que les autres caractéristiques clés soient les mêmes – 6,78 pouces de diagonale, résolution QHD+, taux de rafraîchissement de 120 Hz et HDR10+ Support. Certaines protections semblent avoir été supprimées, par exemple l’ancien écran avait “Panda Glass”, aucune marque de verre n’est répertoriée pour le nouveau. Le téléphone de la série 9 était également résistant à la poussière et aux éclaboussures, celui-ci ne fait pas de telles affirmations.

Outre le nouveau système de charge et le nouveau chipset, il n’y a vraiment que des différences mineures. Par exemple, le téléobjectif a augmenté sa distance focale à 69 mm (au lieu de 60 mm, donc un grossissement 3x au lieu de 2,5x), mais cela a fait chuter la résolution à 14,6 MP (contre 16 MP). Là n’est pas beaucoup plus à elle.











Points forts d’iQOO 10 Pro : SD 8+ Gen 1 • Écran LTPO3 QHD+ AMOLED • Téléobjectif plus long (3x, 69 mm)

L’iQOO 10 Pro sera lancé en Chine la semaine prochaine, à partir d’un prix de 5 000 CNY (740 $/725 €/59 300 ₹) pour le modèle 8/256 Go. C’est le même prix de lancement que l’iQOO 9 Pro, nous nous attendons donc à ce que le prix du nouveau modèle en Inde (qui reste à confirmer) soit dans le même stade – 65 000 ₹ (éventuellement avec une modification de la capacité de mémoire de base).

Le vivo X80 Pro coûte 80 000 ₹ (12/256 Go) ou 5 500 CNY (8/256 Go). Il utilise le 8 Gen 1 d’origine (il existe également des versions avec le Dimensity 9000), dispose également d’un écran LTPO3 QHD+ AMOLED de 6,78″, d’un appareil photo principal de 50MP avec un capteur plus grand (1/1,3″), d’un périscope 5x (8MP) et 2x modules télé (12MP), plus un 48MP ultra large qui n’est pas si large (114°). La batterie de 4 700 mAh prend près de quatre fois plus de temps, 38 minutes, pour se recharger à l’aide d’un adaptateur de 80 W.

Si vous êtes en Chine, vous pouvez également regarder le Xiaomi 12S Pro à 6 000 CNY (8/256 Go). Celui-ci a le nouveau 8+ Gen 1, mais sa renommée est l’énorme capteur principal 1 ”50MP. Les autres caméras valent également le détour, notamment un périscope 5x avec un capteur 48MP et un ultra large 48MP (128°). La charge est lente, du moins par rapport aux iQOO, la batterie de 4 860 mAh passe à 100 % en 41 minutes (67 W).

Si vous êtes en dehors de la Chine, vous devrez peut-être attendre le lancement du Xiaomi 12S Pro, qui coûte 5 000 CNY (8/256 Go). Le 12S Pro a le même écran LTPO QHD+ AMOLED de 6,73 pouces que l’Ultra et le même chipset 8+ Gen 1. L’appareil photo principal n’est pas mal du tout avec un capteur 50MP 1/1.28″, le téléobjectif 50MP 2x et l’ultra large 50MP 115° sont moins impressionnants. Celui-ci se charge rapidement, cependant, sa batterie de 4 600 mAh fait 120 W, donc 0 à 100 % prend 19 minutes.













vivo X80 Pro • Xiaomi 12S Ultra • Xiaomi 12S Pro • ZTE nubia Red Magic 7S Pro

Le vivo arbore fièrement son badge ZEISS au dos, les Xiaomi sont dans le camp Leica. Et iQOO ? Eh bien, vous pouvez avoir la marque BMW M à l’arrière – de superbes voitures, mais ils ne connaissent pas grand-chose aux caméras.

Le nubia Red Magic 7S Pro est un téléphone alimenté par Snapdragon 8+ Gen 1 à partir de ce mois-ci. Il se distingue par un ventilateur de refroidissement actif qui offre non seulement des performances stables pendant le jeu, mais qui aide également à refroidir le système de charge – batterie de 5 000 mAh avec une charge de 135 W, 0-100 % en 15 minutes. Ce modèle est doté d’un écran AMOLED FHD + non LTPO de 6,8 pouces et l’appareil photo n’a rien d’extraordinaire. Eh bien, sauf pour la caméra selfie sous écran. Le 7S Pro a été lancé en Chine à 5 200 CNY et arrivera bientôt sur le marché international.

Passant à la vanille iQOO 10, il s’agit d’une version à coût réduit du Pro. Il utilise toujours le chipset Snapdragon 8+ Gen 1, a toujours un écran AMOLED de 6,78 pouces – bien qu’un panneau FHD+ non LTPO sans HDR. Viennent maintenant les coupes les plus importantes.

L’appareil photo principal de 50MP (1/1,57″, 1,0µm) perd la stabilisation du cardan au profit d’un OIS traditionnel. De plus, le téléobjectif est une unité standard 12MP 2x, l’ultra large 50MP 150° est remplacé par un module 13MP 120° standard.











Faits saillants de l’iQOO 10 : charge de 120 W (0-100 % en 19 min) • Écran AMOLED 6,8 pouces 120 Hz • Appareil photo 50 + 12 + 13 MP

La capacité de la batterie est la même de 4 700 mAh et la vitesse de charge est de 120 W, la même que celle du 9 Pro. Avec quelques optimisations, le temps de 0 à 100 % est de 19 minutes, donc toujours environ deux fois plus lent que le Pro. Si vous pouvez appeler 19 minutes “lent”, bien sûr. A noter que ce modèle manque de recharge sans fil.

L’iQOO 10 sera également lancé en Chine la semaine prochaine au prix de base de 3 700 CNY (550 $/535 €/44 000 ₹) pour l’unité 8/128 Go. L’iQOO 9 n’a jamais fait son chemin vers l’Inde, du moins pas le téléphone chinois portant ce nom – les iQOO 9 et 9 SE en Inde sont des modèles différents. Il y a une rumeur iQOO 9T, qui est plus proche de la marque. En d’autres termes, nous ne nous attendons pas à voir cette version de l’iQOO 10 en dehors de la Chine.

