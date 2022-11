Sondage hebdomadaire : les chipsets phares comptent-ils toujours ?

Cette semaine, Qualcomm a dévoilé le Snapdragon 8 Gen 2. La semaine avant que MediaTek n’annonce son Dimensity 9200. Et, bien sûr, la série iPhone 14 d’Apple est sortie récemment, mais seuls les Pros ont obtenu le nouveau chipset. Les puces phares de la prochaine génération sont prêtes à prouver leur valeur dans les benchmarks – mais les chipsets phares ont-ils vraiment de l’importance ?

Après des années d’améliorations impressionnantes, les chipsets des smartphones ne montrent aucun signe de ralentissement. À l’heure actuelle, la prise en charge du lancer de rayons devient la norme sur les GPU haut de gamme et les accélérateurs d’IA s’améliorent à pas de géant. L’efficacité du processeur augmente également. Cependant, choisir le bon nœud semi-conducteur s’est avéré essentiel pour la performance réelle d’une puce. Parfois, plus récent signifie aussi plus chaud (dans le mauvais sens).

Une puce phare reste compétitive pour les années à venir. Le Snapdragon 865, qui s’est transformé en 870, est resté plus longtemps que la plupart des puces de smartphone. Et pourquoi pas, c’est rapide et efficace. Le GPU est l’un des composants qui vieillit le plus lentement sur une puce phare car les GPU de milieu de gamme sont souvent assez sous-alimentés. Ainsi, certains pensent qu’obtenir une puce phare d’il y a un an ou deux est une meilleure affaire, maintenant que toute la prime de prix a disparu alors que les performances sont toujours au niveau.

Il y a un cas particulier que nous devrions mentionner – les téléphones de jeu. Pour ces performances de pointe est un élément clé de leur identité. Il y a eu des offres à moindre coût qui utilisent une puce plus ancienne (par exemple, le Snapdragon 870 mentionné ci-dessus), mais pour la plupart, les derniers téléphones de jeu contiennent le dernier chipset phare, même si cela signifie rogner sur la configuration de la caméra.

Ensuite, il y a ceux qui disent “peu importe, tant que le décalage de l’obturateur de l’appareil photo n’est pas trop mauvais”. Vous n’avez pas besoin d’un Snapdragon 8 Gen 2 ou d’un Dimensity 9200 pour faire défiler un tiroir d’applications ou Facebook, une puce de milieu de gamme s’en chargera tout aussi bien. Et s’il peut couvrir vos besoins en matière d’appareil photo et de connectivité, il n’est pas nécessaire de payer un supplément pour une puce phare potentiellement gourmande en énergie.

Quelle est votre position sur ce sujet ? Le dernier et le meilleur chipset est-il indispensable pour vous ? Votez ci-dessous ou si cela ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser cette page.