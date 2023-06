Sondage hebdomadaire : les caméras ultra larges compatibles avec la macro sont-elles utiles ou inutiles ?

Beaucoup d’entre vous pensent que c’est inutile – le module macro 2MP dédié qui est là pour remplir l’appareil photo compte sur des téléphones moins chers. Mais si le téléphone dispose d’une mise au point automatique sur son appareil photo ultra grand angle, il peut alors produire des photos de bien meilleure qualité.

Est-ce une fonctionnalité que vous utilisez régulièrement ? Ou jamais ? Notez que nous posons spécifiquement des questions sur la macrophotographie avec des appareils photo ultra-larges compatibles AF, et non sur des modules dédiés comme les unités 2MP susmentionnées ou même les modules télémacro de qualité supérieure.

Les téléphones haut de gamme comme le Samsung Galaxy S23 Ultra et l’iPhone 14 Pro/14 Pro Max disposent d’une mise au point automatique sur leurs appareils photo ultra-larges pour permettre la macrophotographie. D’autres produits phares et téléphones haut de gamme ne le font pas, notamment le Galaxy S23/S23+ et l’iPhone 14/14 Plus.













Photos macro avec l’appareil photo ultra large de l’iPhone 14 Pro Max

Pour une raison quelconque, Samsung et Apple considèrent cela comme une fonctionnalité premium. Ils ne sont pas seuls, le Xiaomi 13 Ultra a un objectif ultra large AF, le Xiaomi 13/13 Lite n’en a pas.

Mais cela ne doit pas nécessairement coûter cher. Par exemple, le Motorola Edge 30 neo (disponible pour environ 300 € en ce moment, 400 € PDSF) dispose d’un appareil photo ultra large 13MP avec objectif 120° avec autofocus. Le Nothing Phone (1), qui était de 470 € au lancement et plus proche de 350 € maintenant, a un ultra large 50MP 114° encore meilleur avec AF.

Une autre option intéressante consiste à utiliser le téléobjectif à la place – c’est ce que fait le Xiaomi 13, grâce à son objectif flottant qui permet à son téléobjectif 50MP 75 mm de faire la mise au point à seulement 10 cm de distance.













Photos macro avec le téléobjectif du Xiaomi 13 Pro

L’industrie devrait-elle se concentrer sur des photos macro de bonne qualité ? Ou est-ce une fonctionnalité que vous utilisez rarement, voire jamais ?