Sondage hebdomadaire: les bas prix du Poco M3 Pro 5G peuvent-ils vous inciter à en acheter un?

Le Poco M3 est un succès, la société a expédié plus de 3,2 millions d’unités depuis le lancement du téléphone. Vient maintenant une version Pro de l’appareil – cela devrait être encore mieux, non? À bien des égards, c’est le cas et le prix early bird de 160 € est juste au-dessus du prix actuel du modèle vanilla (150 €, une configuration 4 / 64GB dans les deux cas).

C’est évidemment un bon prix pour un téléphone 5G, mais le Poco M3 Pro 5G résiste-t-il une fois que vous regardez au-delà de son modem?

Par rapport à son frère vanille 4G uniquement, vous obtenez un taux de rafraîchissement plus élevé pour l’écran (90 Hz), un chipset plus rapide (Dimensity 700), une version Android plus récente prête à l’emploi et NFC (uniquement dans certaines régions, cependant). Et la 5G, bien sûr. Cependant, vous passez d’une batterie de 6000 mAh à 5000 mAh.

Par rapport au Realme 8 5G, vous obtenez un écran similaire (bien que légèrement plus faible), un appareil photo similaire, une batterie similaire également. Actuellement, Realme vend le modèle 4/64 Go à 180 €, en baisse par rapport à son prix habituel de 200 €. Le prix de lève-tôt du Poco signifie que le M3 Pro est 20 € moins cher en ce moment, bien qu’il atteigne 180 € une fois la promotion terminée.

Vous pouvez également regarder les Galaxy A32 5G et A42 5G de Samsung, bien qu’ils soient plus chers, ce qui les met hors de course pour le titre à moins de 200 € et leurs écrans 720p + en font de toute façon une vente difficile.

Gardez à l’esprit que le prix early bird n’est valable que pour les premiers jours de soldes, qui ont déjà commencé jeudi. Leur durée varie selon la plate-forme et peut déjà avoir expiré dimanche.

Alors, en avez-vous un ou êtes-vous toujours sur la clôture? Ces 20 € semblent bien, mais cela vaut peut-être la peine d’attendre la publication des critiques – nous devrions bientôt commencer à travailler sur les nôtres.