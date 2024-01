Sondage hebdomadaire : lequel des trios Galaxy S24 obtiendrez-vous ou réussirez-vous ?

21 janvier 2024

La nouvelle série Samsung Galaxy S24 comprend trois téléphones et on a l'impression qu'elle comporte également trois niveaux : Ultra, Plus et basique. Avec le démarrage des précommandes et leur expédition dans quelques semaines, il est temps de commencer à réfléchir à savoir si l'un de ces trois téléphones est le bon pour vous et lequel. Nous avons un examen pratique pour vous aider à prendre une décision.



















Galaxy S24 • Galaxy S24+ • Galaxy S24 Ultra

Retour aux niveaux. Le Samsung Galaxy S24 Ultra est un produit phare tous azimuts. Il utilisera exclusivement le chipset Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy dans le monde. Il possède un nouveau cadre en titane et un nouveau Gorilla Glass Armor. Il dispose d’un nouveau capteur 50MP avec un périscope 5x, remplaçant l’appareil photo 10MP 10x du S23 Ultra. Il dispose également d’un nouvel écran plus plat.

Le Galaxy S24 Ultra reçoit une nouvelle caméra télé

Le Samsung Galaxy S24+ s’en tient peut-être à un cadre en aluminium et au verre Victus 2, mais il présente également des améliorations majeures. À partir de l’écran de 6,7 pouces, il s’agit désormais d’un panneau LTPO (1-120 Hz) et il a une résolution QHD+. De plus, toutes les configurations S24+ correspondent désormais à l’Ultra avec 12 Go de RAM. Dans la plupart des régions, il utilisera cependant le chipset Exynos 2400.

Le Galaxy S24+ dispose désormais d’un écran QHD+

Et puis il y a le Samsung Galaxy S24. Il dispose également d’un écran LTPO, même s’il conserve la résolution FHD+. En termes de puissance, le téléphone offre les mêmes 8 Go de RAM et une charge de 25 W que le modèle de l’année dernière. Les S24 et S24+ ne bénéficient même pas du support Wi-Fi 7 (l’Ultra le fait), ce que nous ne pouvons nous empêcher de penser est lié à l’utilisation de puces Exynos dans certaines régions. Il n’y a aucune mise à niveau des caméras des deux téléphones – 10MP 3x télé et 12MP ultra large semblent insuffisants sur un produit phare.

Les Galaxy S24 et S24+ ont des panneaux d’affichage LTPO

En ce qui concerne le prix, la série Galaxy S24 est dans la même fourchette que la série S23, bien qu’il y ait quelques changements : le S24+ est un peu moins cher, le S24 Ultra est un peu plus cher et le S24 est à peu près le même. Gardez à l’esprit que si vous précommandez, vous bénéficierez d’une mise à niveau de stockage gratuite. Voici également les prix de lancement du Galaxy S23 à titre de référence.

NOUS Galaxie S24 Galaxie S24+ Galaxy S24 Ultra 8/128 Go 800,00 $ – – 8/256 Go 860,00 $ – – 12/256 Go – 1 000,00 $ 1 300,00 $ 12/512 Go – 1 120,00 $ 1 420,00 $ 12 Go/1 To – – 1 660,00 $ L’Europe  Galaxie S24 Galaxie S24+ Galaxy S24 Ultra 8/128 Go 900 € – – 8/256 Go 960 € – 1 450 € 12/256 Go – 1 150 € – 12/512 Go – 1 270 € 1 570 € 12 Go/1 To – – 1 810 € ROYAUME-UNI Galaxie S24 Galaxie S24+ Galaxy S24 Ultra 8/128 Go 800 £ – – 8/256 Go 860 £ – – 12/256 Go – 1 000 £ 1 250 £ 12/512 Go – 1 100 £ 1 350 £ 12 Go/1 To – – 1 550 £ Canada Galaxie S24 Galaxie S24+ Galaxy S24 Ultra 8/128 Go 1 100 $ CA – – 8/256 Go À déterminer – – 12/256 Go – 1 400 $ CA 1 800 $ CA 12/512 Go – À déterminer 1 960 $ CA 12 Go/1 To – – 2 280 $ CA Australie Galaxie S24 Galaxie S24+ Galaxy S24 Ultra 8/128 Go – – – 8/256 Go 1 400 $AU – – 8/512 Go 1 600 $AU – – 12/256 Go – 1 700 $AU 2 200 $AU 12/512 Go – 1 900 $AU 2 400 $AU 12 Go/1 To – – 2 800 $AU Inde Galaxie S24 Galaxie S24+ Galaxy S24 Ultra 8/256 Go 80 000 ₹ – – 8/512 Go 90 000 ₹ – – 12/256 Go – 100 000 ₹ 130 000 ₹ 12/512 Go – 110 000 ₹ 140 000 ₹ 12 Go/1 To – – 160 000 ₹

Il convient de mentionner que les trois modèles S24 recevront 7 générations de mises à jour du système d’exploitation et 7 ans de correctifs de sécurité (ils commencent avec Android 14 et One UI 6.1). Cela correspond à la paire Google Pixel 8 et à l’iPhone (par exemple, la génération iPhone X/8 de 2017 a été lancée l’année dernière dans le train de mise à jour iOS).

On a l'impression que Samsung a consacré tout son amour et ses efforts au Galaxy S24 Ultra et, à en juger par les performances de son prédécesseur, ce sera un vendeur très apprécié. Ferez-vous partie des acheteurs du S24 Ultra ?











Le Samsung Galaxy S24+ est peut-être un succès dormant – dans le passé, les modèles Plus n'étaient pas aussi populaires que leurs frères et sœurs, mais l'affichage et la mise à niveau de la RAM sur celui-ci le rapprochent assez de l'Ultra. En réalité, ce n'est que dans le domaine de la caméra que le plus est sensiblement en retrait. Quant au débat Snapdragon contre Exynos, il faudra attendre les repères.











Enfin, le Samsung Galaxy S24 est le plus petit Android doté d’un écran LTPO (et les seules autres options sont les iPhone 14 et 15 Pro), ce qui est une mise à niveau intéressante. Mais le reste du téléphone… qu’a fait Samsung toute l’année ?