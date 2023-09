Sondage hebdomadaire : lequel achetez-vous un Apple iPhone 15 ?

Vous avez déjà entendu nos réflexions sur l’iPhone 15 et sur l’iPhone 15 Pro Max, nous voulons maintenant savoir ce que vous pensez des derniers smartphones d’Apple (et soi-disant les meilleurs).

Le grand changement cette année est qu’Apple a adopté la norme industrielle USB-C pour sa série iPhone 15 (et les AirPods Pro 2 mis à jour). Il l’a fait sous la contrainte de l’UE, mais Tim Cook et sa compagnie y ont donné une tournure positive. D’après un précédent sondage, nous savons déjà que la majorité approuve cette décision. Mais est-ce suffisant pour vous inciter à passer à une version supérieure ?

Tenez vos chevaux, il y a tellement d’améliorations dont nous devons parler. Comme l’iPhone 15 dispose désormais d’un appareil photo principal de 48 MP (enfin !), qui peut prendre des photos au téléobjectif 2x de « qualité optique » – les véritables téléobjectifs sont toujours le domaine exclusif des pros. De plus, le chipset a été mis à jour avec celui de l’iPhone 14 Pros, l’Apple A16 Bionic, afin que vous obteniez des performances améliorées. Et on ne peut passer sous silence le changement tectonique qu’est l’Île Dynamique, même si elle prend moins de place que l’encoche qu’elle remplace. Et, euh, il y a UWB 2, mais c’est tout.

L’iPhone 15 Plus est dans le même bateau. Au cas où ce ne serait pas clair, il s’agit d’un téléphone à 900 $/1 100 €/900 £/90 000 ₹ avec un écran 60 Hz et un port USB 2.0 (maintenant avec un connecteur de type C, mais quand même).

C’est le bon moment pour parler de prix : les iPhone 15 et 15 Plus coûtent le même prix qu’aux États-Unis et en Inde, mais sont un peu moins chers en Europe. Ou plutôt, cela aurait été moins cher si Apple n’avait pas réduit les prix des 14 et 14 Plus à 700 $/850 €/700 £/70 000 ₹ et 800 $/950 €/800 £/80 000 ₹, respectivement.

Voici les prix globaux des modèles d’iPhone 15 :

iPhone15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max

NOUS 799 USD 899 USD 999 USD 1 199 USD

ROYAUME-UNI 799 GBP 899 GBP 999 GBP 1 199 GBP

Allemagne 949 euros 1 099 euros 1 199 euros 1 449 euros

Inde 79 900 INR 89 900 INR 134 900 INR 159 900 INR

Chine 5 999 CNY 6 999 CNY 7 999 CNY 9 999 CNY

Japon 124 800 JPY 139 800 JPY 159 800 JPY 189 800 JPY





Passons à l’iPhone 15 Pro. Les deux Pro sont équipés du dernier chipset Apple A17 Pro de 3 nm avec une vitesse d’horloge maximale record de 3,77 GHz sur les gros cœurs de processeur. De plus, il y a plus de RAM à bord, 8 Go (contre 6 Go). Le cadre est désormais en titane plutôt qu’en acier inoxydable, il est donc plus léger de 19 g. Et, contrairement aux modèles vanille, le port USB-C est capable de vitesses de transfert de données de 10 Gbit/s (contre 480 Mbps). Mais même les ports USB 2.0 du téléphone Vanilla prennent en charge DisplayPort (c’est-à-dire la sortie vidéo).

Alors que les caméras Pro sont essentiellement les mêmes que l’année dernière, l’iPhone 15 Pro Max bénéficie d’une mise à niveau tangible : la première caméra périscope d’Apple est livrée avec un objectif de 120 mm et un capteur de 12 MP avec des pixels de 1,12 µm. Avec un zoom 5x, l’appareil photo Apple peut enfin lutter contre les androïdes, même si cela laisse également un écart important entre l’appareil photo principal (qui prend en charge le zoom natif 2x) et le télé – c’est une longue portée à couvrir pour le zoom numérique, mais Apple ne l’a pas fait. Je ne veux pas ajouter une quatrième caméra.