Ce fut rapide – le Snapdragon 888 a été dévoilé le 1er décembre et le premier téléphone à l’utiliser est arrivé le 28 décembre. C’est plus qu’un lancement papier pour prétendre «premier», d’ailleurs, le téléphone sera mis en vente le 1er janvier.

Cela signifie que le Xiaomi Mi 11 est le premier téléphone qui permettra aux acheteurs de découvrir les performances du nouveau cœur de processeur Cortex-X1. Le nouveau chipset augmente également les performances de l’IA, ce qui a permis le nouveau mode de nuit vidéo alimenté par l’algorithme d’apprentissage en profondeur de BlinkAI.

Le téléphone dispose d’une triple caméra avec un capteur principal de 108 MP, similaire à celui du Mi 10. Le capteur est d’une taille énorme de 1 / 1,33 ”(ce qui signifie 0,8 µm de pixels avant le binning) et l’objectif est doté de l’OIS. Étrangement, l’objectif est un peu plus sombre avec une ouverture f / 1,85 (par rapport à f / 1,7).

Le module principal est rejoint par la même caméra ultra grand angle 13MP, apparemment la même que celle que nous avons vue sur la série 10. Il n’y a pas de téléobjectif ici, qui arrivera probablement avec le Mi 11 Pro, qui sera annoncé en février. Vous obtenez un appareil photo macro 5MP, pour ce que cela vaut.

Pour cette version, Xiaomi a adopté le nouveau Gorilla Glass Victus pour protéger le plus grand écran (6,81 « contre 6,67 »). Cet écran plus grand est plus net au démarrage car la société est passée à une résolution de 1440p +. Il a également augmenté le taux de rafraîchissement à 120 Hz avec un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz.

Nous avons couvert deux des trois améliorations majeures du Xiaomi Mi 11 par rapport au Mi 10: le chipset, l’écran et le chargement de la batterie. L’appareil photo pourrait également figurer sur la liste, mais c’est quelque chose que nous devrons tester car en regardant les spécifications, il ne semble pas que Xiaomi ait fait beaucoup.

Alors, passons à la charge. La batterie de 4600 mAh se charge à un 55W assez raisonnable, rien à voir avec la folie de 120W du Mi 10 Ultra. Une charge complète ne prend que 45 minutes, donc nous ne nous plaignons pas. Et le chargement sans fil est presque aussi rapide, il est évalué à 50W.

Ce dont nous nous plaindrons, c’est que le Mi 11 est livré dans une boîte barebones avec seulement un câble USB-C à l’intérieur. Pour être honnête, la société propose de vous envoyer un chargeur 65W GaN gratuit si vous en avez besoin. Mais c’est pour la Chine, il n’est pas clair si l’offre sera étendue dans le monde entier une fois que le Mi 11 sera mondialisé.

En parlant du lancement chinois, le téléphone coûtera 4000 CNY, soit le même prix que le Mi 10 plus tôt cette année. Cela suggère que le prix européen sera également le même (800 €). Même chose que le prix de lancement, de toute façon, le Mi 10 est en fait beaucoup moins cher maintenant.



Le Mi 11 est disponible en cuir vegan, en édition spéciale et avec quatre couleurs de dos en verre

Gardez cela à l’esprit lorsque vous répondez à la question suivante: achèterez-vous un Xiaomi Mi 11? Vous pouvez voter même si vous n’êtes pas en Chine, car la publication mondiale est probablement dans un mois ou deux.