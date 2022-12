Sondage hebdomadaire : le Xiaomi 13 Pro est-il votre prochain flagship ? Qu’en est-il de la vanille Xiaomi 13?

Xiaomi a dévoilé sa nouvelle série phare dimanche dernier et les ventes ont commencé ce mercredi – ce n’est que le deuxième téléphone grand public à utiliser le capteur 1″ Sony IMX989 après le vivo X90 Pro+ du précédent. Avant cela, il figurait sur le Xiaomi 12S Ultra uniquement en Chine et le Sharp Aquos R6, dont la disponibilité est également limitée.

La série 13 apporte également pour la première fois un indice IP officiel, IP68, bien sûr, comme il sied à un produit phare. Il n’y a pas de modèle “lite” cette fois, c’est juste la vanille et le Pro. Pendant que nous attendons toujours que Xiaomi détaille la disponibilité internationale, votons sur ces deux-là.

Le Xiaomi 13 Pro est clairement le roi de la colline avec une configuration de caméra bien améliorée. L’appareil photo principal de 50MP est effectivement le même que sur le 12S Ultra, qui était l’un des meilleurs téléphones avec appareil photo que nous ayons testé cette année.

Le 13 Pro met également à jour le téléobjectif avec un objectif plus long (75 mm, contre 48 mm), les caméras ultra larges et selfie sont les mêmes. L’écran QHD LTPO 120 Hz de 6,73 pouces est également le même, bien que Xiaomi ait augmenté la luminosité maximale à 1 200 nits (jusqu’à 1 900 nits pour les vidéos HDR).

L’autre grande mise à niveau de cette génération est, bien sûr, le chipset – un Snapdragon 8 Gen 2 avec une RAM LPDDR5X plus rapide (8/12 Go) et un stockage UFS 4.0 (128/256/512 Go). Xiaomi a réussi à insérer un peu plus de capacité de batterie (4 820 mAh, contre 4 600 mAh) et a utilisé la puce Surge G1 pour permettre une charge filaire de 120 W et une charge sans fil de 50 W. La capacité supplémentaire est agréable car le 12 Pro n’avait pas la meilleure autonomie de batterie.









Un Xiaomi 13 Pro de 8/128 Go vous coûtera 5 000 CNY en Chine, ce qui se convertit en 720 $/675 €/59 000 ₹. À titre de comparaison, le 12 Pro a été lancé à 4 700 CNY pour la même capacité de mémoire et à 5 000 CNY pour une unité de 8/256 Go. Le téléphone 8/256 Go coûtait 1 000 $ lors de son déploiement mondial, vous pouvez donc vous attendre à ce que le 13 Pro coûte à peu près le même prix.

Découvrons la concurrence. Le vivo X90 Pro+ utilise également le capteur 1″ IMX989, il dispose d’un téléobjectif plus long de 90 mm avec un capteur de 64 MP, d’un deuxième téléobjectif pour les portraits (50 MP, 50 mm) et d’un module ultra large de 48 MP, tous trois développés aux côtés de Zeiss. L’écran LTPO 120 Hz de 6,78 pouces est similaire, le Snapdragon 8 Gen 2 est le même, la batterie de 4 700 mAh avec des supports de charge filaire de 80 W et sans fil de 50 W est également propre. Le X90 Pro+ coûte plus cher que le Xiaomi car il commence à 6 500 CNY pour une unité de 12/256 Go (il s’agit de la configuration la plus basse disponible).









L’iQOO 11 Pro a une configuration de caméra plus basique – 50MP 1 / 1,49 “principal, 13MP 2x télé et 50MP 150 ° ultra large – mais il dispose d’un écran QHD + 144Hz 6,78” plus rapide (panneau LTPO) et encore plus rapide 200W filaire (et 50W sans fil ) mise en charge. Il est également alimenté par la 8 Gen 2. Ce téléphone correspond au prix de Xiaomi à 5 000 CNY, mais avec un stockage supplémentaire de 256 Go.

Eh bien, si vous êtes à la recherche d’un produit phare, envisagerez-vous le Xiaomi 13 Pro ? Votez ci-dessous ou en utilisant cette page.

Le Xiaomi 13 vanille surpasse son prédécesseur avec un téléobjectif – il a la même distance focale de 75 mm que sur le Pro, cependant, il ne dispose que d’un capteur 10MP plus petit. Le module ultra large est également rétrogradé, jusqu’à 12MP.

Cela aurait été vraiment cool si le modèle vanille comportait également un capteur de 1″, mais ce n’est pas le cas. Au lieu de cela, nous obtenons une légère mise à niveau par rapport à ce que le 12 offrait avec un capteur 50MP 1/1,49″, OIS et une ouverture f/1,8 légèrement plus lumineuse.

Le Xiaomi 13 se distingue par sa taille – il mesure 152,8 x 71,5 x 8,0 mm, le plus petit de tous les téléphones Snapdragon 8 Gen 2 à ce jour. Il a un écran de 6,36 pouces, ce qui le rend un peu plus grand que son prédécesseur (qui était également plus étroit, 69,9 mm).

Le prix de base du Xiaomi 13 (8/128 Go) est de 4 000 CNY (575 $/540 €/47 500 ₹). Son prédécesseur coûtait 3 700 CNY au lancement, encore une fois 300 CNY moins cher. Lorsqu’il est arrivé sur la scène internationale, le modèle 8/128 Go coûtait 750 $.

L’iQOO 11 est tout aussi énorme que le Pro avec le même écran LTPO 144Hz 6,78″ et il a le même chipset. Les principales différences sont l’appareil photo ultra-large (jusqu’à un tireur 8MP) et la batterie (5 000 mAh, 120 W filaire, pas de charge sans fil). C’est aussi un peu moins cher à 3 800 CNY pour le modèle de base 8/128 Go. Celui-ci commence à 3 800 CNY, ce qui réduit le prix de la vanille Xiaomi 12.









Le vivo X90 est une autre option énorme avec un écran de 6,78 pouces (résolution de classe 1220p, taux de rafraîchissement de 120 Hz). La configuration de la caméra est similaire à celle de l’iQOO avec un capteur principal de 50MP (1/1,49″), 12MP 2x télé et 12MP ultra large. La charge de la batterie de 4 810 mAh est réduite à 120 W sur un fil (il n’y a pas d’option sans fil). Celui-ci est alimenté par le Dimensity 9200 de MediaTek au lieu du Snapdragon 8 Gen 2 comme les autres. Le X90 est l’option la moins chère ici avec un prix de 3 700 CNY.

Si vous cherchez à vous procurer un nouveau téléphone phare, sera-ce le Xiaomi 13 ? Votez ci-dessous ou en utilisant cette page.