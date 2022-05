Sondage hebdomadaire : le trio Oppo Reno8 attend votre verdict

Plus tôt cette semaine, Oppo a dévoilé la série Reno8, qui arrive avec trois nouveaux chipsets. Les trois téléphones ont des écrans AMOLED à taux de rafraîchissement élevé, des caméras principales de 50 MP et des batteries de 4 500 mAh qui se chargent à 80 W. L’un des trois est-il susceptible d’être votre prochain téléphone ?

Nous commencerons par l’Oppo Reno8 Pro+ comme modèle le plus impressionnant du trio. Il comprend le chipset Dimensity 8100-Max, associé à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1. Cela va être un téléphone rapide. Le Dimensity est aidé par la puce MariSilicon X personnalisée qui effectue un traitement basé sur l’IA sur les photos et les vidéos provenant du capteur 50MP IMX766 (1/1,56″).

L’Oppo Reno8 Pro a choisi le Snapdragon 7 Gen 1 – la nouvelle offre milieu de gamme de Qualcomm peut-elle résister à la gamme Dimensity 8000 de MediaTek ? Nous sommes curieux de le savoir. Ce téléphone a un écran AMOLED de 6,62 pouces légèrement plus petit, fonctionnant toujours à 120 Hz. Le corps du téléphone a fondamentalement les mêmes dimensions globales, cependant.

L’Oppo Reno8 n’est pas vraiment plus compact non plus, différant de quelques fractions de millimètre. Il a le plus petit écran ici, 6,43 pouces, et il fonctionne à 90 Hz. Celui-ci est alimenté par le Dimensity 1300, une version actualisée du chipset 1200. La configuration de la caméra est similaire, bien que contrairement aux deux autres, il n’y ait pas de caméra ultra large 8MP ou la puissance supplémentaire de MariSilicon.

Le Reno8 Pro+ et le Reno8 vanille seront mis en vente en Chine le 1er juin (mercredi), le Pro devra attendre le 11 juin. Voyons maintenant rapidement les prix :

8/128 Go 8/256 Go 12/256 Go

Oppo Reno8 Pro+ – 3 700 CNY (549 $/513 €/42 600 ₹) 4 000 CNY (594 $/554 €/46 100 ₹)

Oppo Reno8 Pro 3 000 CNY (445 $/416 €/34 500 ₹) 3 200 CNY (475 $/444 €/36 800 ₹) 3 500 CNY (519 $/485 €/40 300 ₹)

Oppo Reno8 2 500 CNY (371 $/347 €/28 800 ₹) 3 000 CNY (445 $/416 €/34 500 ₹) –





Nous n’avons pas encore de prix global ni même de fenêtre de lancement pour la série Reno8. Notez qu’il existe un modèle appelé “Reno8 Lite”, mais qu’il s’agit d’un Reno7 Lite renommé, nous ne pensons donc pas qu’il s’agisse d’un véritable membre de la nouvelle série.

En parlant de la série Reno7, celle-ci n’avait pas (encore) de modèle Pro+. De plus, l’écran Reno7 Pro fonctionnait à 90 Hz. À part cela, les anciens et les nouveaux avantages sont comparables. Bien sûr, l’ancien modèle est légèrement moins cher (il est de 37 750 ₹ sur Amazon.fr), mais est-ce suffisant pour renoncer à l’écran amélioré et au nouveau chipset ?







Oppo Reno7 Pro 5G

Les OnePlus 10R, Ace et Ace Racing Edition partagent tous le chipset Dimensity 8100-Max. Le modèle 10R coûte 39 000 ₹ si vous obtenez la version 5 000 mAh/80 W. Il a un écran et des caméras comparables au Reno8 Pro+. L’édition Racing remplace l’AMOLED par un écran LCD IPS de 6,59 pouces et a baissé son prix à 2 000 CNY. À titre de comparaison, l’As régulier (sur lequel le 10R est basé) commence à 2 500 CNY.











OnePlus Ace • OnePlus 10R • OnePlus Ace Racing

Il existe également le OnePlus Nord 2T et le vivo T2x, tous deux alimentés par le Dimensity 1300. Le Nord correspond au Reno8 avec un écran AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz et conserve l’appareil photo ultra large de 8 MP. Le vivo ne le fait pas, mais il offre un écran LCD IPS de 6,58 pouces à 120 Hz et une batterie plus grande de 6 000 mAh (charge de 44 W), ce qui peut être plus à votre goût. Les ventes du Nord 2T ont démarré en début de semaine à 400 € pour le modèle 8/128 Go. Le vivo T2x sera lancé le 6 juin.









OnePlus Nord 2T • vivo T2x

Que pensez-vous de la série Reno8 ? Oppo l’a-t-il fait sortir du parc ou êtes-vous attiré par d’autres mid-rangers ?

PS. Si vous rencontrez des difficultés pour voter en utilisant le sondage ci-dessus, essayez de voter ici.