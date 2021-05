Sondage hebdomadaire: le trio Oppo Reno6 se bat pour attirer votre attention avec des écrans 90 Hz, des chipsets 5G

La série Reno6 a été dévoilée plus tôt cette semaine et bien que les plans de déploiement mondial n’aient pas encore été annoncés, nous voulions savoir si Oppo est sur la bonne voie avec les trois nouveaux modèles.

Nous allons commencer par le haut. Des trois, l’Oppo Reno6 Pro + obtient le meilleur écran, appareil photo et chipset. Plus précisément, il dispose d’un écran AMOLED 6,55 ”90Hz (échantillonnage tactile 180Hz) avec une résolution de 1080p +. Le panneau couvre 100% du DCI-P3, prend en charge HDR10 + et a une luminosité typique allant jusqu’à 800 nits (crête de 1100 nits). Il est gardé par Gorilla Glass 5.

L’appareil photo principal est équipé du capteur Sony IMX766 de 50 MP (1 / 1,56 ”, pixels de 1,0 µm) avec OIS et d’un capteur de couleur. Le même matériel est également utilisé dans l’Oppo Find X3 Pro, plus haut de gamme, et nous l’avons trouvé vraiment impressionnant dans notre examen.

Les autres caméras sont un téléobjectif 13MP avec un «zoom optique hybride» 5x, en réalité un objectif 2x plus un zoom numérique. Cela ne semble pas grand-chose, mais c’est aussi ce que le X3 Pro a. La principale différence entre les deux configurations de caméra est la caméra ultra-large – le Reno6 Pro + n’a qu’un capteur 16MP IMX481 (1 / 3,09 « ) par rapport à un capteur 50MP (1 / 1,56 ») sur le X3 Pro. La lentille est cependant plus large, 123 ° contre 110 °.

Enfin, le chipset est un Snapdragon 870 branché jusqu’à 8/128 Go ou 12/256 Go de mémoire. Encore une fois, pas aussi impressionnant que le modèle Find, mais celui-ci coûte moins cher – il commence à 4000 CNY. A titre de comparaison, le Find X3 Pro (8/256 Go) démarre à 5 200 CNY (il coûte 1149 € en Europe). Remarquez que le Find X3 a le même appareil photo que son frère Pro et le même chipset S870 que le Reno et se vend à 4500 CNY (disponible uniquement en Chine, malheureusement).

L’Oppo Reno6 Pro a le même écran HDR10 + de 6,55 pouces à 90 Hz et est également très similaire. Cependant, à l’intérieur se trouve un chipset Dimensity 1200, qui devrait être un peu plus lent, mais pas de beaucoup. Mais c’est l’appareil photo qui vous manquera le plus du Pro +.

Son appareil photo principal utilise un capteur 64MP 1 / 2.0 ”(pixels de 0,7 µm) d’OmniVision et il n’y a pas d’OIS. Et la caméra ultra-large est encore moins impressionnante, avec un capteur 12MP 1 / 4.0 ”. Il n’y a pas de téléobjectif d’aucune sorte ici. Celui-ci commence à 3500 CNY (pour un modèle 8/128 Go), vous n’économisez donc pas non plus une tonne d’argent.

Nous avons laissé l’Oppo Reno6 pour la fin car il a la même configuration de caméra que le Pro. Eh bien, il manque le capteur de profondeur, mais peu importe. Il a également la même charge rapide de 65 W que les deux autres, mais avec une batterie encore un peu plus petite – 4300 mAh contre 4500 mAh sur les deux Pros.

Même l’écran est similaire, un panneau OLED 1080p de 6,4 pouces légèrement plus petit avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz (taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz). Il manque HDR10 + et est plus sombre, cependant.

En outre, le chipset est un Dimensity 900, qui utilise des cœurs de processeur plus anciens et moins de cœurs de GPU par rapport au 1200 (les deux sont construits sur le même nœud TSMC 6 nm, cependant). Au moins, celui-ci est nettement moins cher à 2800 CNY (ce qui équivaut à environ 440 $ / 360 €).

Alors, quel Reno6 est le meilleur?