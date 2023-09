Sondage hebdomadaire : le Tecno Phantom V Flip est-il le pliable que vous recherchiez ?

Plus tôt cette année, la sous-marque premium de Tecno a lancé son premier téléphone pliable, le Phantom V Fold. La société a désormais dévoilé son premier flip pliable, le Phantom V Flip. Bien qu’il cible le marché haut de gamme, Phantom propose toujours des prix attractifs – le V Fold était l’entrée la plus abordable de son segment, tout comme le V Flip.

La marque peut-elle aussi démocratiser les pliables ? Jetons d’abord un coup d’œil aux spécifications. Le téléphone mesure 88,77 x 74,05 x 14,95 mm une fois plié et 171,72 x 74,05 x 6,95 mm déplié. La charnière peut maintenir l’écran et les caméras à n’importe quel angle compris entre 30 et 150°.

L’écran est un panneau de 6,9 ​​pouces avec une résolution FHD+ (22:9). Il s’agit d’un panneau LTPO AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 10-120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz. Avec les flips, l’affichage externe est presque aussi important et ici les concepteurs de Tecno ont fait un choix intéressant.

Le Phantom V Flip dispose d’un écran circulaire de 1,32 pouces, semblable à une montre intelligente. Il s’appelle « The Planet » et est un panneau AMOLED avec une densité de pixels de 352 ppi et des fonctionnalités amusantes comme des Tmojis, des animaux virtuels interactifs 3D, etc. Mais surtout, la forme étrange limite ce qui peut s’exécuter sur cet écran – certainement pas les applications Android à part entière.



Le Phantom V Flip est disponible en Mystic Dawn et Iconic Black

Around The Planet est la configuration de caméra « en forme de ceinture d’astéroïdes ». Tecno est assez fier de celui-ci car il dispose d’un capteur RGBW de 64 MP dans le module principal avec des pixels de 0,8 µm, par rapport aux pixels de 0,7 µm du capteur RVB de 64 MP du Motorola Razr 40. À l’arrière se trouve également l’ultra-large de 13 MP. caméra, qui peut fonctionner en conjonction avec la caméra principale grâce à la technologie Dual-Camera Fusion. Vous pouvez bien sûr utiliser la caméra principale pour les selfies, mais le téléphone dispose également d’un appareil photo de 32 MP à l’intérieur avec la première lampe de poche à double LED dans un téléphone à clapet.









Le Tecno Phantom V Flip dispose de caméras arrière de 64+13MP et de caméras selfie de 32MP

Le V Flip est alimenté par le Dimensity 8050, essentiellement une relance des 1300 et 1200. Il est associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le téléphone dispose d’une batterie de 4 000 mAh avec une charge flash de 45 W (0 à 50 % en 15 minutes, 100 % de charge en 45 minutes).



Emballage de vente au détail Tecno Phantom V Flip

Tecno vendra le Phantom V Flip en Inde à 50 000 ₹. Nos sources nous disent qu’en Europe le téléphone coûtera 700 euros, sur d’autres marchés il devrait coûter environ 650 dollars. Pour plus de détails, consultez notre revue complète.

C’est le Tecno Phantom V Flip, regardons la concurrence. Le Motorola Razr 40 possède la puce Snapdragon 7 Gen 1, qui est en retard sur le Dimensity, et une batterie de 4 200 mAh avec une charge filaire de 30 W et une charge sans fil de 5 W. La configuration de la caméra est très similaire avec des modules 64+13MP à l’arrière et une caméra selfie 32MP. L’écran intérieur est un panneau LTPO de 6,9 ​​pouces à 144 Hz (encore FHD+), à l’extérieur il y a un écran linéaire de 1,5 pouces. Le Razr 40 est vendu 900 €/60 000 ₹ pour un modèle 8/256 Go, ce qui reste nettement supérieur aux 700 €/50 000 ₹ du Tecno.











Motorola Razr 40 • Samsung Galaxy Z Flip5

Ensuite, il y a l’éléphant dans la pièce – le Samsung Galaxy Z Flip5, qui est le pliable pliable le plus largement disponible et deviendra probablement le pliable le plus vendu de 2023. Celui-ci fait travailler les muscles du Snapdragon 8 Gen 2 avec une petite batterie de 3 700 mAh ( Charge filaire 25 W et sans fil 15 W, 50 % en 30 minutes). L’écran intérieur est un panneau de 6,7″ 120 Hz (FHD+), l’écran extérieur est le panneau de 3,4″ beaucoup plus fonctionnel qui prend en charge toutes les applications Android. En termes de caméras, il existe une configuration double de 12 MP à l’extérieur et une caméra selfie de 10 MP à l’intérieur. Le Z Flip5 coûte 1 200 €/100 000 ₹, même s’il peut souvent être trouvé pour beaucoup moins cher. Le Samsung est certainement un meilleur téléphone, mais même avec une offre décente, il vous coûtera beaucoup plus cher.