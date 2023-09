Sondage hebdomadaire : le Sony Xperia 5 V mérite-t-il une place dans votre poche ?

Sony a réinventé la série Xperia 5 : il ne s’agit plus d’un Xperia 1 plus petit, mais du Sony Xperia 5 V qui tente de se tailler une catégorie à part et d’attirer une nouvelle génération d’utilisateurs Sony. Le 5 V est moins « pro-consommateur » et plus « viser et tirer ».

Le Mark 5 sera disponible plus tard ce mois-ci à partir de 1 000 €/850 £. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre revue, nous avons un revue vidéo aussi.

Comme prévu, Sony a abandonné la caméra zoom dédiée du téléphone. Au lieu de cela, l’appareil photo principal de 48 MP, qui utilise le même capteur ExmorT empilé 1/1,35″ que le Xperia 1 V, s’appuie sur la fonction de recadrage 2x native du capteur pour gérer le zoom.

Pour rappel, le Mark 4 avait un objectif 12MP 60 mm, ce qui n’était pas aussi impressionnant que le 12MP 70/105 mm du Mark 3. Ainsi, Sony réduit les capacités de zoom du Xperia 5 depuis quelques générations maintenant. et c’est devenu entièrement numérique cette année. Pourquoi? Même le Xperia 10 V dispose d’un objectif dédié – le module 8MP 2x n’a rien de spécial, mais la série 5 est censée être un produit phare. C’est certainement au prix d’un.

Ce n’est pas pour vendre l’appareil photo principal, il offre une qualité photo incroyable, les vidéos étaient également là-haut. Les deux autres modules, la caméra ultra large 12MP 16 mm (capteur 1/2,5″) et la caméra selfie 12MP (1/2,9″), ont également fait un travail admirable, même si le manque de véritable zoom et l’absence de mode macro se font sentir.

Le reste du téléphone a manqué certaines mises à niveau indispensables. L’écran OLED 6,1″ 21:9 avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz dispose encore de modes très limités (vous pouvez choisir 60 Hz ou 120 Hz et c’est tout). La batterie de 5 000 mAh avec une charge de 30 W (0 à 50 % en 30 minutes) et une charge sans fil auraient pu être un peu plus rapides à recharger.

Certaines choses sont les mêmes dans le bon sens : vous disposez toujours d’un emplacement microSD pour l’extension du stockage (et vous en aurez probablement besoin, 128 Go, ce n’est pas beaucoup), d’une prise casque 3,5 mm et d’un indice IP68. Il y a des haut-parleurs stéréo à bord et ils sont superbes.

Bien entendu, le nouveau modèle est alimenté par le Snapdragon 8 Gen 2 de cette année, qui est plus efficace que son prédécesseur qui se trouvait à l’intérieur du Mark 4. Le nouveau modèle a atteint une endurance de 130 heures (contre 116 heures auparavant). Néanmoins, l’enthousiasme suscité par la nouvelle puce est un peu tempéré lorsque l’on constate que la configuration de base reste à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et la gestion thermique était mauvaise, ce qui entraînait un étranglement.

Qu’a fait Sony toute l’année ? Eh bien, apparemment, l’application Video Creator peut automatiquement éditer plusieurs vidéos en une seule prête à être publiée sur les réseaux sociaux. Et il existe un mode Bokeh amélioré (surtout en basse lumière), ainsi qu’un mode Bokeh pour la caméra selfie. Snark mis à part, le Mark 5 est un téléphone haut de gamme solide, tout comme le Mark 4 l’année dernière – les modèles 2022 avaient leurs défauts et seuls certains d’entre eux ont été corrigés cette année.

Le Sony Xperia 5 V mesure 154 x 68 x 8,6 mm et pèse 183 g. Pour référence, un Galaxy S23 mesure 146,3 x 70,9 x 7,6 mm et 168 g, un Zenfone 10 mesure 146,5 x 68,1 x 9,4 mm et 172 g, et un iPhone 14 Pro mesure 147,5 x 71,5 x 7,9 mm et 206 g.











Samsung Galaxy S23 • Asus Zenfone 10 • Apple iPhone 14 Pro

Le Xperia 5 n’a jamais été un Compact, mais il s’est démarqué par son grand écran et son premier appareil photo, ainsi que par des fonctionnalités telles qu’une prise jack 3,5 mm et un emplacement microSD. Mais maintenant que cet écran n’a pas connu de changements majeurs depuis quelques années, l’une des meilleures parties de la configuration de la caméra a disparu, la série 5 a-t-elle encore sa place sur le marché ?

Même les pliables ont de sérieuses compétences en matière de zoom de nos jours, par exemple l’Oppo Find N3 Flip dispose d’un appareil photo 32MP 2x. D’autres pliables comme le Galaxy Z Flip5 et le Razr 40 Ultra offrent également des conceptions compactes et des chipsets puissants, combinés à un nouveau facteur de forme passionnant.











Oppo Find N3 Flip • Samsung Galaxy Z Flip5 • Motorola Razr 40 Ultra

Qu’en pensez-vous : Sony a-t-il trouvé un marché inexploité avec le nouveau Xperia 5 V ou a-t-il complètement perdu l’intrigue ?