Sondage hebdomadaire : le Sony Xperia 1 III est enfin en précommande mais est-ce trop tard ?

Nous vous avons déjà interrogé sur la série Xperia Mark III de Sony lors de sa première annonce, mais cela fait quelques mois depuis. Nous voulions donner une autre chance au Xperia 1 III, d’autant plus que notre critique a été publiée plus tôt cette semaine et que nous savons maintenant exactement ce que le téléphone a à offrir.

Vous pouvez également regarder notre revue vidéo de 10 minutes pour prendre de la vitesse. Sur le papier, le téléphone offre des fonctionnalités uniques comme un écran OLED 4K 120 Hz et un téléobjectif à deux focales. Cet affichage a cependant un astérisque à côté. Vous pouvez avoir une résolution 4K ou un taux de rafraîchissement de 120 Hz, jamais les deux. Et la télé caméra n’a pas la meilleure qualité d’image, surtout à 105 mm (grossissement 4,4x).

Ce ne sont pas les seuls problèmes que nous avons trouvés. D’une part, l’écran n’est pas très lumineux – il gère à peu près le même pic de sortie (620 nits avec le mode créateur) que le modèle Mark 2, ce qui est bien inférieur à ce que les produits phares Android actuels peuvent gérer.

De plus, cet écran semble être gourmand en énergie car l’indice d’endurance est essentiellement le même, 82 heures, bien que ce nouveau modèle ait 500 mAh de plus dans sa batterie que le modèle 2020. Et les temps de charge à l’aide de l’adaptateur 30 W (fourni avec le téléphone) n’ont rien d’extraordinaire. Le téléphone n’a atteint que 42% en une demi-heure, une partie de la concurrence aurait fini de charger pendant ce temps.

Vous pouvez vous référer à nos critiques écrites et vidéo pour plus d’avantages et d’inconvénients, on commence à avoir l’impression que nous nous concentrons sur les points négatifs ici. Pour ce qu’il vaut, le Xperia 1 III a été conçu par une entreprise qui se contente de faire sa propre chose et ne se soucie pas de ce que fait la concurrence.

Le résultat final a l’air et se sent unique, car aucun autre produit phare de 2021 (ou 2020) n’a toutes ces fonctionnalités combinées dans le même package. Pour certains, le Xperia est le seul téléphone à considérer, pour d’autres, il n’en vaut pas la peine.

Par exemple, les applications de l’appareil photo sont conçues pour les personnes à l’aise avec le mode manuel. Le mode créateur est destiné aux téléspectateurs exigeants qui souhaitent vivre un film comme le réalisateur l’avait prévu. Et ceux qui ont un casque filaire préféré. Le Mark III n’est pas aussi hardcore que le Xperia Pro, mais pas loin non plus.

L’autre raison pour laquelle nous voulions lancer un autre sondage est que vous pouvez enfin pré-commander le téléphone. Certains d’entre vous peuvent, de toute façon, commencer à être expédiés aux États-Unis dans quelques semaines. De plus, il arrivera en Europe dans un mois. Quant à son frère, le Xperia 5 III, c’est encore loin.

Alors, est-ce que votre doigt est tenté d’appuyer sur ce bouton « précommander » ou en avez-vous assez vu et décidé de ne pas acheter un Xperia 1 III ? Gardez à l’esprit que cela vous coûtera 1 300 $/1 300 €/1 200 £, bien que la plupart des marchés obtiennent une paire d’écouteurs gratuite (écouteurs WF-1000XM3 TWS aux États-Unis, écouteurs supra-auriculaires WH-1000XM3 dans la plupart des pays d’Europe).