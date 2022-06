Sondage hebdomadaire : le Realme GT Neo 3T est-il gagnant ou perdant ?

Alors que le GT Neo 3 affiche son nouveau chipset Dimensity 8100, le modèle 3T propose le populaire mais vieillissant Snapdragon 870 et un prix inférieur. Le compromis en vaut-il la peine ? Tout d’abord, regardons de plus près le Realme GT Neo 3T.

Le téléphone offre presque le même écran AMOLED de 6,62 pouces, avec une résolution FHD+, une prise en charge HDR10+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce n’est pas un panneau 10 bits comme sur le Neo 3, cependant. Un autre changement est la caméra principale – un capteur de base de 64MP (1/2,0″, 0,7µm) remplace le plus grand capteur de 50MP (1/1,56″, 1,0µm), l’OIS a également disparu.

Le GT Neo 3 a une version avec une charge rapide de 150 W et une batterie plus petite de 4 500 mAh, mais le modèle 80 W est le même que le GT Neo 3T avec une charge de 80 W et une batterie de 5 000 mAh. Est-ce que ça importe? Le modèle 150W atteint 50% de charge en 5 minutes, les téléphones 80W le font en 12 minutes. Une charge complète prend respectivement 15 minutes et 40 minutes.

Nous avons mentionné un prix inférieur, le voici en chiffres concrets – 430 € est le prix de Realme GT Neo 3T, 600 € est ce que coûte un Neo 3 de 80 W.

Lors de notre examen, nous avons constaté que la caméra 3T fonctionnait assez bien, même dans l’obscurité. De plus, la chambre à vapeur massive a aidé à maintenir l’efficacité du Snapdragon 870, qui a montré d’excellentes performances soutenues. Le GT Neo 3 équipé de Dimensity 8100 a également bien performé dans ce test et son chipset a un avantage de vitesse marqué – presque deux fois plus rapide dans certains benchmarks GPU. Au fait, nous avons également une critique vidéo si vous préférez.

Voyons ce que vous pouvez obtenir d’autre dans la fourchette de prix de 400 à 500 €. Le Realme GT Neo2 est 330 € sur le site officiel de l’entreprise. Il utilise le même chipset 870, apparemment le même panneau d’affichage, un appareil photo très similaire (capteur principal 64MP 1/1,73″) et une batterie (5 000 mAh avec une charge de 65 W).







Realme GT Neo2

Le Samsung Galaxy S21 FE peut être trouvé pour environ 500 € dans des magasins tiers. Et c’est pour la version Snapdragon 888, ce qui lui donne un punch supplémentaire. Celui-ci est légèrement plus compact que le 3T (et dispose d’un écran de 6,4 pouces à 120 Hz) et d’une construction en verre/aluminium avec une résistance à la poussière et à l’eau IP68. Il dispose d’un capteur 12MP avec OIS dans la caméra principale et d’un téléobjectif 8MP 3x, tandis que le Realme s’appuie uniquement sur le zoom intégré au capteur. La batterie de 4 500 mAh est moins impressionnante, notamment sa charge de 25 W (0-50 % en 30 minutes). N’oubliez pas l’excellent support logiciel de Samsung – 4 mises à jour du système d’exploitation et une année supplémentaire de correctifs de sécurité.







Samsung Galaxy S21 FE 5G

Le Poco F3 a plus d’un an maintenant et vous savez ce que cela signifie – c’est bon marché. 260 € bon marché (6/128 Go) et il a la même puce Snapdragon 870. L’affichage est fondamentalement le même, l’appareil photo n’a rien de spécial, mais comparable, la batterie n’est pas aussi bonne – 4 520 mAh avec une charge de 33 W (67 % de charge en 30 minutes, c’est ce que nous avons obtenu lorsque nous l’avons testé).







Xiaomi Poco F3

Le Motorola Moto G200 5G est 367 € et dispose d’un chipset Snapdragon 888+ pour piloter son écran LCD 144Hz. Il contient également un appareil photo principal de 108 MP (1/1,52″), ainsi qu’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W (52 % en 30 minutes). Si vous préférez AMOLED, le Moto Edge 20 Pro est 460 € (de Motorola, peut facilement être trouvé pour moins cher) et il offre un écran AMOLED 144 Hz, un Snapdragon 870, un appareil photo principal 108MP (1/1,52″), un périscope 8MP 5x et une batterie 4 500 mAh avec une charge de 30 W (53 % en 30 minutes ).









Motorola Moto G200 5G • Motorola Edge 20 Pro

Selon l’endroit où vous vivez, il existe de nombreuses autres alternatives. Avec tout cela à l’esprit, vous voyez-vous acheter le Realme GT Neo 3T ou choisiriez-vous un autre téléphone ?

Si vous rencontrez des problèmes avec le sondage intégré ci-dessus, essayez de voter ici.

PS. Realme vend également une édition GT Neo 3T Dragon Ball Z pour 500 €. Il a une configuration de mémoire de 8/256 Go, tandis que le modèle standard n’est disponible qu’avec une mémoire de 8/128 Go (en Europe, au moins).