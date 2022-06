Sondage hebdomadaire : Le Poco X4 GT ou le Poco F4 vous tentent ?

Le Poco F1 est une légende du smartphone – il a apporté un chipset phare et un matériel performant à un prix de seulement 300 € après une petite remise. Le nouveau Poco F4 incarne-t-il le même esprit ? Ou le Poco X4 GT est-il un meilleur successeur ? Regardons de plus près.

Nous allons commencer par le Poco X4 GT. Il apporte le nouveau et passionnant chipset Dimensity 8100 et coûte 300 € pour une unité 8/128 Go avec des remises anticipées appliquées. Ce prix sera valable du lundi 27 juin au 7 juillet, après quoi il montera à 380 €. L’unité 8/256 Go est de 350 € avec la remise, 430 € sans elle.









Tarification anticipée du Poco X4 GT

Qu’est-ce qui rend la puce Dimensity si excitante ? Nous n’avons testé que quelques téléphones avec lui jusqu’à présent et ils ne sont pas courants (du moins pas en dehors de la Chine). Mais d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, le chipset est plus rapide que le Snapdragon 870 (dans les tests CPU multicœurs et en particulier les tests GPU) et peut se défendre même contre le Snapdragon 888. C’est génial pour une puce de milieu de gamme.

Le X4 GT est équipé d’un écran 144 Hz, d’un écran LCD de 6,6 pouces, d’une batterie à charge rapide de 5 080 mAh (67 W, 0-100 % en 46 minutes) et ramène même la prise casque 3,5 mm. Certains d’entre vous souhaiteront peut-être qu’il ait un écran AMOLED ou qu’il ait également un slot microSD. De plus, l’appareil photo 64 + 8 + 2MP n’a rien de spécial, mais nous ne pouvons pas demander grand-chose à un téléphone à 300 €.









Principales caractéristiques du Poco X4 GT

Le Realme GT Neo 3 est l’un des téléphones Dimensity 8100 que nous avons testés. La version avec recharge 80W démarre à 600€, celle de 150W à 700€. C’est avec 8/256 Go et 12/256 Go de mémoire, respectivement, mais c’est quand même le double du coût du Poco. Quoi qu’il en soit, le GT Neo 3 a un écran AMOLED (120 Hz), un meilleur appareil photo (capteur 50MP 1/1,56″ dans la caméra principale avec OIS) et une charge plus rapide (même la version 80 W fait 0-100 % en 32 minutes). Pour être juste envers le Realme, il a également bénéficié tôt d’une réduction de 50 € pour les lève-tôt.

L’autre téléphone alimenté par 8100 est le OnePlus 10R. Celui-ci n’est pas encore disponible en Europe et le Poco n’a pas annoncé son intention d’amener le X4 GT en Inde à ce stade. Mais le 10R est très similaire au GT Neo 3, les mêmes considérations s’appliquent.

Le Motorola Moto G200 5G se trouve dans la gamme de 300 à 400 € et il dispose d’un plus grand écran LCD de 6,8 pouces à 144 Hz. Il est alimenté par le Snapdragon 888+ et apporte un appareil photo principal de 108 MP (1/1,52″). La batterie de 5 000 mAh ne se charge qu’à 33 W, elle sera donc plus lente.











Realme GT Neo 3 • OnePlus 10R • Motorola Moto G200 5G

Passons à la Poco F4. Cela vient plus d’un an plus tard que le F3, mais ressemble plus à une mise à niveau de mi-saison. Vraiment, Qu’est ce qui a changé? Poco a mis à niveau la caméra principale vers un capteur 64MP 1/2 “(contre 48MP 1/2”) et a ajouté OIS (le premier sur un Poco). De plus, la batterie de 4 500 mAh se charge désormais plus rapidement – ​​14 minutes plus vite, selon les chiffres officiels (0-100 % en 38 minutes avec le chargeur 67 W fourni).

L’écran AMOLED de 6,67 pouces est essentiellement le même – résolution FHD +, taux de rafraîchissement de 120 Hz, luminosité maximale de 1 300 nits et prise en charge HDR10 +. Cette année, cependant, il propose également Dolby Vision.









Principales caractéristiques du Poco F4

Avec cela couvert, le chipset Snapdragon 870 est le même – un chipset qui a fait ses débuts en janvier 2021. Les configurations de mémoire sont pour la plupart les mêmes, à l’exception de l’ajout d’une option de 12 Go de RAM (surpuissant, peut-être ?). Poco aurait pu ramener la prise jack 3,5 mm comme il l’a fait avec le X4 GT, mais ce n’est pas le cas.

Le Poco F4 commencera à 350 € / 24 000 ₹ pour une unité 6/128 Go. Il s’agit encore une fois d’une offre de préinscription pour la période du 27 juin au 7 juillet. Après cela, le modèle de base montera à 400 €/28 000 ₹. Et oui, le F4 sera également disponible en Inde (lancement sur Flipkart).









Tarification anticipée du Poco F4

Faisons une comparaison rapide. La boutique officielle n’offre plus de réductions sur le Poco F3, mais vous pouvez faire le tour et le trouver pour moins de 400 €. Le F3 n’en vaut pas la peine à moins qu’il ne soit sensiblement moins cher que le F4 puisque le nouveau modèle lance une version Android à l’avance.

Le Xiaomi 12X est à 500 € sur Mi.com et propose un design plus compact (écran AMOLED 6,28″ 120Hz), le même Snapdragon 870 et un meilleur appareil photo principal – 50MP 1/1,56″ avec OIS. De plus, la batterie de 4 500 mAh se charge à 67 W (0-100 % en 39 minutes).









Xiaomi Poco F3 • Xiaomi 12X

Le Realme GT Neo 3T coûte 430 € et dispose d’un écran plus grand de 6,62 pouces (AMOLED 120 Hz), plus le même Snapdragon 870. Cependant, la configuration de la caméra est moins impressionnante (caméra principale 64MP 1/2″, mais sans OIS). Il a cependant une batterie plus grande de 5 000 mAh avec une charge de 80 W.

Le Motorola Edge 20 Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces à 144 Hz et d’un Snapdragon 870. Il apporte une configuration de caméra bien meilleure – 108MP (1/1,52”) principal, périscope 8MP 5x (avec OIS) et 16MP ultra large. La batterie de 4 500 mAh avec une charge de 30 W n’est cependant pas particulièrement impressionnante. Pourtant, avec quelques achats, vous pouvez le trouver pour 400 à 500 €.

Le Samsung Galaxy M53 5G coûte 26 500 ₹ / 420 € pour une unité de 6/128 Go (ou moins si vous ne passez pas par Samsung.com). Il est alimenté par un chipset Dimensity 900 et dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz. L’appareil photo principal n’a pas d’OIS, mais il a un capteur 108MP. Quant à la batterie, elle est grande et lente – 5 000 mAh, 25 W.











Realme GT Neo 3T • Motorola Edge 20 Pro • Samsung Galaxy M53

PS. Nous avons à la fois le Poco X4 GT et le Poco F4 au bureau, alors attendez-vous à nos critiques bientôt.