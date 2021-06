Sondage hebdomadaire : le OnePlus Nord CE 5G est optimisé pour le rapport qualité-prix, mais en voulez-vous un ?

Le OnePlus Nord CE 5G n’est pas une suite mais une émanation du Nord original. Les lettres signifient « Core Edition », ce qui signifie que OnePlus a distillé l’expérience Android de milieu de gamme, en supprimant certaines fonctionnalités, en en ajoutant d’autres, le tout pour rééquilibrer l’équation du rapport qualité-prix pour un résultat plus positif.

Du point de vue de la conception, les deux Nord sont très similaires, bien que le CE soit légèrement plus fin et plus léger. En fait, c’est le téléphone OnePlus le plus fin et le plus léger depuis le 6T. Malheureusement, cela vient en partie des réductions de la nomenclature.

L’écran – qui est pratiquement de la même taille à 6,43″ – ne bénéficie plus de la protection du Gorilla Glass 5. Le panneau arrière est passé du verre au plastique, les deux changements peuvent avoir un impact sur la durabilité.

L’écran AMOLED a une résolution de 1080p+ (20:9) et il se rafraîchit toujours à 90 Hz, bien qu’il ait perdu son HDR10+. Et ce n’est pas tout, le département de la caméra frontale a subi de grosses réductions – le module ultra-large a disparu et la caméra principale a un capteur 16MP. Ce n’est pas la baisse de 32MP qui fait le plus mal, c’est la perte de la prise en charge de l’enregistrement vidéo 4K.

La caméra arrière est plutôt un sac mixte. Le capteur principal a une résolution plus élevée (64MP contre 48MP), mais avec des pixels plus petits (0,7 µm contre 0,8 µm) et surtout pas de stabilisation optique de l’image.

Le Nord original s’est plutôt bien débrouillé pour la photographie de nuit, mais celui-ci a quelques pas en arrière dans le département matériel. Passer du flash double au flash LED unique ne va pas non plus aider la situation.

L’autre appareil photo d’intérêt à l’arrière est le module ultra large 8MP, qui semble inchangé. Le capteur de profondeur 5MP est manquant et bien que la macrocam 2MP soit toujours là, nous l’échangerions contre une deuxième LED.

Ce n’est pas si mal, cependant, OnePlus a reconnu que les acheteurs potentiels du Nord CE recherchent un bon rapport qualité-prix et des écouteurs filaires abordables peuvent facilement surpasser les écouteurs sans fil coûteux en termes de qualité sonore et de latence. Et donc la prise casque 3,5 mm est de retour.

Une autre mise à niveau est la batterie – le Nord d’origine a étendu sa cellule de puissance de 4 115 mAh à 100 heures d’endurance, ce qui était assez impressionnant. Le CE a une batterie plus grande de 4 500 mAh, nous nous attendons donc à ce qu’il fasse mieux. Il prend également en charge la même charge rapide de 30 W, mais il a été mieux réglé et gère le même temps de charge malgré la plus grande capacité.

La seule faiblesse potentielle de tout cela est le chipset Snapdragon 750G. Il est fabriqué sur le nœud 8 nm de Samsung, par rapport à l’EUV 7 nm de Samsung pour la puce S765G qu’il remplace. Les benchmarks montrent que les nouveaux cœurs Kryo donnent au 750 un avantage en termes de performances CPU, mais l’Adreno 619 est légèrement plus lent.

Et tout cela pourrait être discutable car à 300 €, le prix de départ du OnePlus Nord CE, vous pouvez avoir un Poco F3 avec un Snapdragon 870 (alias 865 avec une nouvelle couche de peinture). Cela vous donne également un AMOLED 120 Hz (avec HDR10+) et un Gorilla Glass 5, tandis que le reste est comparable.

En Inde, où le Nord CE démarrera à 23 000 INR, l’équation est légèrement différente. Le F3 n’est pas disponible, mais un Poco X3 Pro peut être le vôtre pour 21 000 INR. Il dispose d’un écran LCD IPS 120 Hz (avec HDR10 et GG6) et d’un Snapdragon 860 (un 855) amélioré. Celui-ci se trouve d’ailleurs aux alentours de 200 € en Europe.

Cela dit, outre les offres de Xiaomi, il n’y a pas grand-chose de disponible en Inde et en Europe qui puisse défier le OnePlus Nord CE avec ces fonctionnalités à ce prix. Ou existe-t-il ?









Xiaomi Poco F3 • Xiaomi Poco X3 Pro • OnePlus Nord

Le Nord d’origine commence à 25 000 INR, bien que cela vous oblige à une configuration de mémoire de 6/64 Go, contre 6/128 Go pour le CE. En Europe, cependant, le Nord et le Nord CE sont à moins de 40 € l’un de l’autre avec la même configuration de mémoire. Nous pensons donc que les gens auront des réponses différentes à notre sondage selon l’endroit où ils vivent.