Sondage hebdomadaire : le OnePlus Nord 3 est-il un flagship killer ? Quelqu’un veut un Nord CE 3 à la place ?

Le OnePlus Nord 3 est plus important que son prédécesseur – littéralement, parce que cet écran AMOLED de 6,74 pouces domine le panneau de 6,43 pouces de l’ancien modèle, mais aussi au sens figuré en ce sens que c’est le plus proche de la série Nord de milieu de gamme. spécifications phares.

Restons un instant avec l’écran – il a une résolution de 1 240 x 2 772 pixels, en hausse par rapport à FHD+ sur le Nord 2, donc la densité de pixels est presque la même. De plus, cela fonctionne à 120 Hz (au lieu de 90 Hz) avec des couleurs 10 bits.

Le chipset Dimensity 9000 était une puce phare il y a deux ans. Ce n’est pas à la hauteur du Snapdragon 8+ Gen 1 à l’intérieur des OnePlus 11R et 10T, mais il tient bon compte tenu de la différence de prix – le 10T était de 730 € en France (maintenant à 580 €) pour un modèle 8/128 Go , le Nord coûte 500 €/34 000 ₹ avec la même mémoire ou 550 €/38 000 ₹ si vous voulez une unité de 16/256 Go.

Le Dimensity est une puce de 4 nm avec un Cortex-X2 (3,05 GHz), trois Cortex-A710 (2,85 GHz) et quatre A510 (1,80 GHz), plus un Mali-G710 MC10. Ceci est comparable au Tensor G2 dans les téléphones Pixel 7/7a (bien que le Dimensity soit clairement le gagnant dans les benchmarks GPU).

OnePlus a également augmenté la capacité de la batterie à 5000 mAh (au lieu de 500 mAh), ce qui était suffisant pour compenser la consommation d’énergie plus élevée du plus grand écran et a maintenu la cote d’endurance à un peu plus de 100 h – consultez notre avis pour en savoir plus (nous avons également un examen vidéo). La charge se fait à 80 W (comme sur le Nord 2T) et lors de nos tests, elle a atteint 61 % en 15 minutes et atteint 98 % en 30 minutes.

Les choses qui restent les mêmes sont l’appareil photo 50MP (capteur IMX890 1/1.56″, pixels 1.0µm, objectif f/1.9 avec OIS) et 8MP 112° ultra large. La caméra selfie tombe inexplicablement à 16MP, cependant.













OnePlus Nord 3

Bien que le Nord 3 n’ait pas été mis à niveau vers un cadre métallique, il obtient un indice IP54. Et il a un curseur d’alerte sur le côté. Mieux encore, OnePlus promet 3 mises à jour du système d’exploitation, soit le même nombre que Google.

Bon, regardons quelques concurrents. Nous avons déjà évoqué les OnePlus 10T et 11R. Les deux sont assez similaires avec des puces Snapdragon 8+ Gen 1 plus rapides. Le 10T a un écran de classe 1080p de 6,7 pouces, le 11R un écran de classe 1240p de 6,74 pouces, les deux panneaux 10 bits 120 Hz. Le 10T a une batterie de 4 800 mAh avec une charge filaire de 150 W, tandis que le 11R a une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 100 W. Les caméras sont fondamentalement les mêmes que sur le Nord.

Il est important de noter que le 10T est disponible en Europe, à partir de 580 € pour un modèle 8/128 Go comme nous l’avons déjà mentionné. Le 11R peut être trouvé en Inde pour 40 000 ₹ avec la même configuration de mémoire – les deux sont plus chers que le Nord 3.









OnePlus 10T • OnePlus 11R

Il y a le Galaxy A54, mais c’est plus petit avec un écran de 6,4″ (FHD+ 120 Hz) et l’Exynos 1380 ne peut pas rivaliser avec le Dimensity 9000. L’appareil photo 50MP 1/1,56″ avec OIS est comparable, l’ultra large 12MP 123° est meilleur . La batterie de 5 000 mAh du Samsung peut avoir la même capacité, mais la charge de 25 W semble extrêmement lente en comparaison. Un A54 8/128 Go peut être acheté pour 460 € / 39 000 ₹.

Il y a aussi le Pixel 7a avec un écran encore plus petit de 6,1 pouces (un OLED à 90 Hz en plus). Les caméras principales 64MP et ultra larges 13MP s’appuient sur la magie de Google car le matériel n’est pas trop différent, la batterie de 4 385 mAh avec une charge filaire de 18 W est plus petite et plus lente. Il a cependant une charge sans fil de 7,5 W. Le Pixel 7a coûte 510 € (ou un peu moins de 500 €, selon le magasin), c’est 44 000 ₹ en Inde. Le Galaxy et le Pixel ont tous deux un indice de protection IP67 et recevront respectivement 4 et 3 mises à jour du système d’exploitation.









Samsung Galaxy A54 • Google Pixel 7a

Ensuite, il y a le Realme 11 Pro+ avec un écran FHD+ 120 Hz de 6,7 pouces (10 bits). Alors que l’appareil photo ultra large 8MP 112° est assez basique, le principal 200MP (f/1.7, OIS) offre beaucoup de zoom sans perte. Le Dimensity 7050 est bien derrière son frère phare, mais la batterie de 5 000 mAh avec une charge de 100 W est rapide. Le Pro + peut être trouvé pour un peu plus de 500 € en Europe et c’est avec une configuration généreuse de 12/512 Go. En Inde, le téléphone 8/256 Go coûte 28 000 ₹, celui de 12/256 Go coûte 30 000 ₹.

Le Poco F5 est un peu plus petit avec son écran FHD+ 120 Hz de 6,67 pouces (12 bits), mais il est alimenté par le Snapdragon 7+ Gen 2. Cette puce bat la Dimensity 9000 dans les benchmarks CPU et est compétitive dans les tests GPU. L’appareil photo principal 64MP (1/2 « , OIS) et l’ultra large 8MP 120 ° ne sont pas très intéressants, mais la batterie 5 000 mAh 67 W s’en rapproche. Le F5 avec 8/256 Go de mémoire coûte environ 430 € en Europe, 31 000 ₹ en Inde.

Il y a aussi le Poco F5 Pro avec un écran de 6,67 pouces, un panneau QHD+ cette fois et un Snapdragon 8+ Gen 1. L’appareil photo est le même, mais la batterie de 5 160 mAh prend en charge une charge filaire de 67 W et une charge sans fil de 30 W. Le modèle 12/256 Go est actuellement à 550 €. Les deux Pocos sont classés IP53.











Realme 11 Pro+ • Xiaomi Poco F5 • Xiaomi Poco F5 Pro

Il est temps de voter – le OnePlus Nord 3 est-il le tueur phare que nous attendions ?

Et pendant que nous sommes ici, parlons également du OnePlus Nord CE 3 – pour le moment, il est exclusif à l’Inde, ce n’est donc pas une option dans la plupart des régions. Pourtant, un modèle 8/128 Go coûte 27 000 ₹, 7 000 ₹ de moins que le Nord 3 ordinaire.

Ce que nous regardons ici est un écran AMOLED FHD + 120 Hz de 6,7 pouces avec un chipset Snapdragon 782G et essentiellement le même appareil photo 50 + 8 MP et une batterie 5 000 mAh 80 W. Choisiriez-vous celui-ci plutôt que le Nord 3 ?