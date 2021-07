Sondage hebdomadaire : le OnePlus Nord 2 promet l’expérience phare à petit budget, peut-il tenir ?

Voici à nouveau ces mots, « tueur phare ». Le OnePlus Nord 2 annoncé plus tôt cette semaine peut-il vraiment vous aider à rompre cette habitude coûteuse d’acheter des produits phares coûteux ?

Eh bien, il a une batterie phare – 4 500 mAh avec prise en charge Warp Charge 65, tout comme les OnePlus 9 et 9 Pro. Une charge complète est obtenue en seulement 30 minutes et devrait durer deux jours. Il n’y a pas de recharge sans fil, cependant.

Il a aussi un appareil photo phare, l’un d’entre eux au moins. Le capteur 50MP IMX766 (qui était utilisé dans les caméras ultra-larges de la série 9) joue désormais le rôle principal et dispose de la stabilisation optique de l’image (OIS). La caméra ultra grand-angle du téléphone est un module 8MP beaucoup moins impressionnant. Et il n’y a pas de téléobjectif, donc le zoom numérique est tout ce que vous obtenez.







Les meilleures fonctionnalités du OnePlus Nord 2 : charge 65 W • Grand capteur de caméra avec OIS • 90 Hz HDR10+ AMOLED

Il a également un écran décent, un panneau Fluid AMOLED à 90 Hz avec HDR10+. Bien que le dernier produit phare de OnePlus qui utilisait son écran à 90 Hz était le vanille OnePlus 8. Jusqu’à présent, nous voyons plusieurs pièces d’un produit phare, mais d’autres pièces manquent.

Il en va de même pour le support logiciel – OnePlus fournira deux mises à jour du système d’exploitation et 3 ans de mises à jour de sécurité. C’était la norme avant l’arrivée de la série 8, qui obtiendra trois mises à jour du système d’exploitation et 4 ans de correctifs de sécurité. Encore une fois, une expérience phare, bien que d’il y a quelques années.

Le chipset personnalisé Dimensity 1200-AI a un grand potentiel – il est construit sur « Open Resource Architecture » de MediaTek, qui permet aux fabricants d’adapter les puces (uniquement le 1200 pour l’instant) à leurs besoins. Ce n’est pas tout à fait le même niveau de contrôle qu’Apple, Samsung et Huawei ont sur leurs puces, mais c’est un développement passionnant.

Vous pouvez consulter notre revue pour voir comment le 1200-AI a fonctionné – pour faire court, il est comparable au Snapdragon 870 trouvé à l’intérieur du OnePlus 9R, bien que dans certains tests, il soit plus proche du Snapdragon 860. Des puces phares en effet, mais pas top de la ligne en 2021.

Le OnePlus Nord 2 se vendra 400 € pour la version de base 6/128 Go (à quelques euros près, selon les taxes locales). C’est le même prix que le Nord original, malgré les rumeurs d’une augmentation du prix.

Cela dit, vous pouvez trouver un téléphone alimenté par Snapdragon 860 pour environ 200 €, par exemple le Poco X3 Pro. Un téléphone basé sur Snapdragon 870 peut être le vôtre pour environ 300 €, le Poco F3. Cependant, les deux ont des capteurs 48MP 1/2,0″ dans leurs cames principales, par rapport au capteur 50MP 1/1,56″ du Nord 2. Et ils plafonnent à 33W de charge. En revanche, les deux disposent d’écrans 120Hz (un LCD et un AMOLED).







Xiaomi Poco X3 Pro • Xiaomi Poco F3

Le Realme GT à 500 € offre le chipset Snapdragon 888 plus rapide sur un Super AMOLED de 6,43 « 120 Hz et une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 65 W. La caméra principale a un capteur 64MP 1/1,73 ». Cependant, aucun d’entre eux n’a OIS sur la caméra principale.

Les téléphones Dimensity 1200 sont rares pour le moment, mais Xiaomi et Realme ont quelques options en cours. En Inde, il y a le Realme X7 Max 5G, qui dispose d’un écran Super AMOLED de 6,43 pouces à 120 Hz, d’un appareil photo de 64 MP 1/1,73 pouces (pas d’OIS) et d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 50 W. Le modèle de base 8/128 Go vous coûtera 27,00 INR, contre 30 000 INR pour le Nord 2 (il existe également un modèle 6/128 Go, soit 28 000 INR).







Realme GT 5G • Realme X7 Max 5G

Et n’oubliez pas que vous pouvez avoir le OnePlus Nord CE pour 300€. Il a un chipset moins puissant (Snapdragon 750G), son AMOLED 6,43″ 90Hz manque de support HDR10+, l’appareil photo 64MP n’est pas aussi beau (capteur plus petit, pas d’OIS) et la batterie de 4 500 mAh se charge à seulement 30W. Mais c’est 100 € de moins .





Realme GT 5G

Alors, qu’en pensez-vous – le OnePlus Nord 2 est-il à la hauteur de son slogan « tueur phare » et a-t-il sa place dans votre poche ?