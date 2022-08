Sondage hebdomadaire : le OnePlus 10T est-il celui à obtenir ou celui à ignorer ?

Le OnePlus 10T est là et cela peut représenter un changement dans le cap de l’entreprise. Les modèles T précédents étaient des mises à niveau de mi-saison des modèles existants, mais il n’y a pas de vanille OnePlus 10 à mettre à niveau. Au lieu de cela, le 10T s’intègre dans la gamme d’offres OnePlus premium.

Avec un Snapdragon 8+ Gen 1, c’est définitivement un produit phare, en fait, c’est le OnePlus le plus rapide du marché à l’heure actuelle. Mais le téléphone a plus en commun avec le OnePlus 10R qu’avec le 10 Pro.

Le 10T obtient le meilleur de Qualcomm, le 10R a le deuxième meilleur Dimensity 8100-Max de MediaTek. Mais à part ça, ils sont assez similaire. Les deux ont des écrans plats FHD + non LTPO de 6,7 pouces, les deux ont des caméras 50 + 8 + 2MP sans marque Hasselblad ni fonctionnalités intégrées à l’application, les deux ont une charge filaire de 150 W et pas de charge sans fil.

À titre de comparaison, le OnePlus 10 Pro dispose d’un écran incurvé QHD + LTPO2 de 6,7 pouces, d’un appareil photo principal de 48 MP, d’un appareil photo ultra large de 50 MP et d’un téléobjectif de 8 MP (avec les avantages Hasselblad) et d’une charge filaire de 80 W avec une connexion sans fil de 65 W.



Configuration de la caméra OnePlus 10T

A qui est ce téléphone ? Est-ce pour vous ? Avant de voter sur cette question, exposons les détails des prix et examinons certains concurrents.

Le OnePlus 10T sera lancé le 25 août, à partir de 650 $/700 €/630 £ pour le modèle de base 8/128 Go (le modèle 12/256 Go coûte 750 $/800 €/730 £). Il sera disponible aux États-Unis, en Europe et en Inde.

En parlant de l’Inde, le modèle de base est au prix de 50 000 ₹, tandis que le OnePlus 10R (la variante 80W) est actuellement de 35 000 ₹. Si vous voulez le modèle 150 W plus rapide (qui est livré avec une configuration de mémoire de 12/256 Go), vous devrez débourser 40 000 ₹. Notez que le 10R n’est pas encore disponible en Europe ou aux États-Unis.

Le OnePlus 10 Pro est sur tous ces marchés, à partir de 800 $/900 €/800 £/67 000 ₹. La meilleure caméra et l’écran valent-ils l’argent supplémentaire? Pendant que nous y sommes, incluons le OnePlus 9 Pro (600 $/710 €/630 £/50 000 ₹). Il est en panne d’alimentation (Snapdragon 888), mais il a un écran QHD+, un appareil photo Hasselblad et une recharge sans fil











OnePlus 10R 150W • OnePlus 10 Pro • OnePlus 9 Pro

Que pouvez-vous obtenir d’autre ? Le Realme GT Neo 3 a également une version avec une charge rapide de 150 W alimentée par le chipset Dimensity 8100. Il a un écran et une configuration de caméra très similaires, mais une batterie légèrement plus petite (4 500 mAh contre 4 800 mAh) par rapport au 10T. Une unité de 12/256 Go coûte 700 €/43 000 ₹.

Le Realme GT2 Pro est livré avec le chipset Snapdragon 8 Gen 1 d’origine et offre un écran QHD+ LTPO2, un appareil photo 50+50+3MP et une charge de 65W (filaire uniquement). Le prix est de 750 €/50 000 ₹ pour une unité de 8/128 Go. Le GT2 Explorer n’a pas encore fait son chemin en dehors de la Chine.









Realme GT Neo 3 150W • Realme GT2 Pro

Le Poco F4 GT avec une puce 8 Gen 1 d’origine, un écran FHD+ non LTPO, un appareil photo 64+8+2MP et une charge de 120W peut être acheté pour 550 € en Europe (8/128 Go).

Ce modèle n’est pas disponible en Inde, mais le Redmi K50i est un téléphone Dimensity 8100 abordable – seulement 29 000 ₹ pour une unité de 8/256 Go. Il dispose d’un écran LCD de 6,6 pouces à 144 Hz, d’appareils photo 64 + 8 + 2 MP et d’une batterie de 5 080 mAh avec une charge de 67 W. Le Xiaomi 12S Pro sera une menace plus puissante, mais nous ne savons pas quand il sera disponible dans le monde ni combien cela coûterait. Le non-S 12 Pro est assez cher à 900 € / 67 000 ₹.









Xiaomi Poco F4 GT • Xiaomi Redmi K50i

Le Motorola Moto Edge 30 Pro offre la puissance Snapdragon 8 Gen 1 pour 800 $/800 €/48 000 ₹ (12/256 Go). Son écran OLED a une résolution FHD +, mais il a un taux de rafraîchissement plus élevé de 144 Hz. Celui-ci associe également un appareil principal de 50 MP à un appareil photo ultra large de 50 MP, la charge de la batterie de 4 800 mAh est évaluée à 68 W.

Le Samsung Galaxy S22 + coûte 1 000 $ / 1 050 € pour une unité de 8/128 Go. Vous obtenez un Snapdragon 8 Gen 1 dans certaines régions, un Exynos 2200 dans d’autres. Son écran FHD+ n’a pas le taux de rafraîchissement dynamique des panneaux LTPO. L’appareil photo principal de 50 MP est associé à un téléobjectif ultra large de 12 MP et à un téléobjectif 3x de 10 MP. La charge de la batterie de 4 500 mAh est lente, même avec une puissance nominale de 45 W. Cependant, le support logiciel est inégalé sur Android.









Motorola Edge 30 Pro • Samsung Galaxy S22+ 5G

Eh bien, qu’est-ce que ça va être – un OnePlus 10T ou dépenseriez-vous votre argent pour autre chose ? Avant de vous décider, vous voudrez peut-être consulter notre examen pratique.

PS. si vous ne pouvez pas voter en utilisant le sondage intégré ci-dessus, essayez de voter ici.