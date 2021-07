Sondage hebdomadaire : le nouveau Phantom X de Tecno est-il le meilleur téléphone avec appareil photo pour vous ?

Tecno a dévoilé la semaine dernière son premier téléphone premium, le Phantom X. Ce téléphone se concentre sur les fonctionnalités de l’appareil photo, qui dépassent tout ce que la société a construit auparavant.

L’appareil photo principal possède le premier capteur correctement grand de la famille, un capteur 1/1.3″ avec une résolution de 50MP. Il a des pixels assez grands de 1,2 µm (plus gros encore avec le binning, 2,4 µm), Dual Pixel AF et Laser AF.





Capteur 50 MP 1/1,3″ avec pixels 1,2 µm, DPAF, objectif f/1,85 • Appareil photo selfie 48 MP, ultra large 105 °

Il faut replacer cela dans son contexte – le Phantom X vise la fourchette de prix de 400 $ (330 €). Obtenir un capteur de cette taille dans cette gamme de prix est déjà délicat et c’est avant que vous ne remarquiez que la plupart des options optaient pour un capteur 108MP, par exemple le Xiaomi Mi 10T Pro, qui se rapproche en termes de prix. Disposant d’un capteur 50MP de cette taille (pour les pixels plus gros), le pool de concurrents se rétrécit – voire disparaît complètement. Le Mi 10 Ultra, le vivo X60 Pro+ sont tous les deux trop chers.

Jetons un coup d’œil aux caméras frontales – le X contient une caméra principale de 48 MP et une caméra ultra-large de 8 MP. Le vivo V21 5G a une caméra selfie de 44 MP et commence à 400 $, mais le capteur principal à l’arrière n’est « que » une unité de 64 MP 1/1,72 ». Et les modules ultra larges en façade sont assez rares (même le V21 n’en a pas).

Tout n’est pas rose, bien sûr, le Phantom X n’a ​​qu’un téléobjectif de 50 mm – idéal pour les portraits, mais il ne fait pas grand-chose pour le zoom avant. Et la caméra ultra-large 8MP 120º à l’arrière n’a rien d’extraordinaire non plus. De plus, l’enregistrement vidéo atteint un maximum de 4K et il n’y a pas de stabilisation optique de l’image.

Pourtant, c’est beaucoup de matériel de caméra pour un téléphone à 400 $. Il dispose également d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une résolution de 1080p+ (19,5:9) et des côtés incurvés. Gorilla Glass 5 protège à la fois l’avant et l’arrière.

La batterie de 4 700 mAh qui alimente le téléphone se charge rapidement à l’aide d’une brique d’alimentation de 33 W, en une demi-heure, elle passe de zéro à 70 %. Et vous obtenez des subtilités comme une prise casque 3,5 mm et un emplacement microSD dédié.

Le chipset vient en dernier et aussi le moins – c’est un Helio G95 (12 nm, 2x Cortex-A76, Mali-G76 MC4). Ce n’est pas une mauvaise puce, mais une dimension a peut-être été la cerise sur le gâteau. Cela aurait permis la connectivité 5G (le G95 est uniquement LTE), ce qui n’est pas répandu sur les marchés typiques de Tecno, mais la marque Phantom est une marque premium, donc la 5G ne serait pas déplacée.



Le Phantom X sera disponible en Starry Night Blue (à gauche) et Monet’s Summer (à droite)

Nous avons déjà examiné le Phantom X, vous pouvez donc consulter nos réflexions au téléphone. Mais nous voulions également savoir ce que vous en pensez – pourriez-vous vous imaginer en acheter un ?