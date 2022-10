Sondage hebdomadaire : le Motorola Razr 2022 est-il le flip pliable parfait pour vous ?

Les pliables rabattables sont déjà moins courants que les pliables horizontaux, car les entreprises choisissent de se concentrer sur les appareils haut de gamme à grand écran. Il n’y a vraiment que Samsung, Motorola et Huawei, bien que ce dernier soit coupé du Google Play Store et de la connectivité 5G.

Quant à Motorola, ses Razrs ressemblaient à des gadgets – 1 400 $ pour un téléphone Snapdragon 765, même pliable, n’était pas quelque chose que les gens voulaient vraiment. Peut-être des fans nostalgiques avec de l’argent à dépenser, mais c’est à peu près tout.











Motorola Razr 2022 dans différentes positions de retournement

Le Motorola Razr 2022 est cependant une bête complètement différente. Sur le papier, ce modèle est peut-être meilleur que le Galaxy Z Flip4 de Samsung. Faisons une comparaison rapide en tête-à-tête.

Le Razr a des écrans P-OLED 144 Hz plus rapides (contre 120 Hz Dynamic AMOLED), un écran externe plus grand (2,7″ contre 1,9″), un meilleur appareil photo principal (50MP 1/1,55″ contre 12MP 1/1,76″) et caméra selfie (32MP contre 10MP). De plus, le Razr 2022 prend en charge le Ready For de Motorola (mode bureau), le Z Flip4 n’a pas DeX.

Le Samsung a aussi des choses à faire. Par exemple, il offre une bonne résistance à l’eau IPX8 (par rapport à IP52) et le corps est plus ergonomique – le Razr mesure 79,8 mm de large, ce qui n’est pas idéal pour les petites mains (le Z Flip4 mesure 71,9 mm). Et bien qu’il soit plus léger (187 g contre 200 g), le Samsung dispose d’une plus grande batterie de 3 700 mAh (contre 3 500 mAh), il prend également en charge la charge sans fil.

Motorola a même réussi à ramener le prix à des niveaux plus gérables – 1 200 €/950 £ en Europe, par rapport au Z Flip4 à 1 100 €/1 000 £. Notez qu’à ces prix de base, le Moto a le double de stockage (configuration 8/256 Go contre 8/128 Go).

Motorola n’a pas encore confirmé le calendrier des mises à jour logicielles pour le Razr 2022, mais ses produits phares récents ont reçu 3 mises à jour du système d’exploitation et 4 ans de correctifs de sécurité (contre 4 mises à jour du système d’exploitation et 5 ans de correctifs pour le Z Flip4).

Nous devrions mentionner brièvement le Huawei P50 Pocket pour être complet – il peut être trouvé moins cher, mais c’est un modèle 2021 avec une connectivité 4G et un Snapdragon 888. Il a un écran OLED de 6,9″ 120 Hz (sur un corps de 75,5 mm de large), plus un ensemble d’appareils photo solides comprenant un appareil photo principal de 40MP et un ultra large de 13MP, ainsi qu’une grande batterie de 4 000 mAh avec une charge rapide de 40 W. Il y a aussi l’accès logiciel limité susmentionné, bien que l’AppGallery de Huawei ait beaucoup augmenté depuis son lancement.

Quoi qu’il en soit, si vous voulez un flip pliable, vous n’avez vraiment que deux options : le Motorola ou le Samsung. Eh bien, le Motorola Razr 2022 est-il votre choix pour un flip pliable ? Votez ci-dessous ou sur cette page.

PS. nous avons un Motorola Razr 2022 à examiner, alors attendez-vous bientôt à notre rapport détaillé !