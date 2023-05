Sondage hebdomadaire : le Motorola Edge+ (2023) ou le Motorola Edge 40 peuvent-ils trouver une place dans votre poche ?

Cette semaine, Motorola a dévoilé deux nouveaux membres de la série Edge 40 – une version américaine de l’Edge 40 Pro (avec de petites modifications) et la vanille Edge 40 pour le marché européen.

Commençons par le Motorola Edge 40 car c’est le nouveau modèle. Cela tombe dans la fente « premium mid-ranger » avec son chipset Dimensity 8020 (vraiment un Dimensity 1100 avec une nouvelle couche de peinture) et une configuration de caméra 50 + 13MP. Comme vous pouvez vous y attendre de la série Edge, celle-ci possède un excellent écran – 6,55″ OLED, 144 Hz, FHD+ – et une batterie à charge rapide avec une capacité de 4 400 mAh, une charge filaire de 68 W et une charge sans fil de 15 W.

Tout cela peut être à vous pour 550 €/530 £ (il n’y a qu’une seule configuration avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage). En termes de coloris, vous pouvez choisir entre une option en acrylique et deux en cuir végétalien. Notez que Motorola promet trois ans de mises à jour du système d’exploitation et quatre ans de mises à jour de sécurité.

550 € peuvent vous acheter beaucoup de performances, par exemple le Xiaomi 12T Pro propose un Snapdragon 8+ Gen 1 (et un appareil photo 200MP) pour ce prix, sans parler d’un écran 6,67″ 120 Hz 12 bits avec une résolution légèrement supérieure et un 5 000 Batterie mAh avec charge filaire de 120 W uniquement.

Il y a aussi le Realme GT2 Pro avec un écran QHD+ 120 Hz de 6,7 pouces et son propre dos en cuir végétalien, ainsi qu’une puce Snapdragon 8 Gen 1 et une batterie de 5 000 mAh/65 W. Si vous aimez Android propre, le petit Pixel 7 est également à ce prix, il a le meilleur logiciel, tandis que le Moto a le meilleur matériel. Le OnePlus 10T arbore également une puce Snapdragon 8+ Gen 1 ainsi qu’un impressionnant support de charge de 150 W pour la batterie de 4 800 mAh et un écran moins impressionnant de 6,7 pouces FHD+ 120 Hz et un appareil photo 50+8MP.













Xiaomi 12T Pro • Realme GT2 Pro • Google Pixel 7 • OnePlus 10T

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau milieu de gamme haut de gamme, le Moto Edge 40 est-il celui que vous obtiendriez ou opteriez-vous pour autre chose ?

Le Motorola Edge + (2023) est un produit phare à 800 $. Il est doté du Snapdragon 8 Gen 2 et d’un écran OLED de 6,67 pouces – résolution FHD + mais taux de rafraîchissement de 165 Hz. C’est très similaire à l’Edge 40 Pro, à l’exception de la batterie (le modèle américain a une capacité de 5 100 mAh avec un support de charge de 68 W contre 4 600 mAh/125 W) et la configuration de la mémoire (8/512 Go est la seule option).

L’Edge 40 Pro avec son prix européen de 900 €/800 £ s’est avéré être un concurrent sérieux dans un sondage il y a quelques semaines. Le nouveau Edge + à 800 $ coûte environ ce que vous paieriez pour un Galaxy S23 (800 $ sans promotions), sans parler du S23 + (1 000 $) avec lequel ce téléphone est en réalité en concurrence.

Le OnePlus 11 réduit le Moto avec un prix de base de 700 $, mais ce n’est que pour un téléphone 8/128 Go, le modèle 16/256 Go coûte 800 $. Il y a aussi le Pixel 7 Pro avec un PDSF de 900 $ (pour 12/128 Go), bien que, comme pour le Samsung, le prix réel dans la plupart des magasins soit inférieur avec une sorte d’offre ou de remise.

Le marché américain étant ce qu’il est, la plupart des gens achèteront un iPhone ou un Galaxy. En parlant des offres d’Apple, un iPhone 14 Plus commence à 900 $. Si vous voulez l’écran HRR et la caméra télé du 14 Pro Max, ce sera 1 100 $.













Samsung Galaxy S23+ • OnePlus 11 • Google Pixel 7 Pro • Apple iPhone 14 Plus

Alors, qu’en pensez-vous – le Motorola Edge 40+ (2023) peut-il vous sortir du duopole Apple/Samsung ?