Sondage hebdomadaire : le Honor Magic V3 est-il le bon pliable pour vous ?

Le Honor Magic V3 est incroyablement robuste. Avez-vous vu comment nous l’avons congelé pour le transformer en un bloc de glace et l’avons brisé au sol ? Nous ne sommes pas les seuls à avoir essayé – et échoué – de briser le V3. Honor a consacré beaucoup d’efforts à la conception du matériel et la durabilité n’est peut-être même pas le meilleur atout de ce téléphone.

Une fois plié, le Magic V3 mesure 156,6 x 74,0 x 9,2 mm et pèse 226 g. À titre de comparaison, un Galaxy S24 Ultra mesure 162,3 x 79,0 x 8,6 mm et pèse 232 g, tandis qu’un iPhone 15 Pro Max mesure 159,9 x 76,7 x 8,3 mm et 221 g. Si les problèmes de durabilité sont la raison pour laquelle vous n’achèterez pas un téléphone pliable, il n’y a pas de quoi s’inquiéter avec le V3. Si la taille est plutôt la raison, certains téléphones à barre sont plus grands.

Qu’en est-il du prix ? Eh bien, cette préoccupation demeure avec un prix de vente conseillé de 2 000 € (il y aura une offre spéciale pour les premiers acheteurs), mais l’avantage est que Honor a équipé le Magic V3 d’un matériel phare approprié. Cela comprend l’écran de couverture de haute qualité de 6,43 pouces (LTPO 120 Hz, 10 bits) et le grand écran principal de 7,92 pouces (également LTPO 120 Hz, 10 bits avec Dolby Vision).

Et jetez un œil aux appareils photo : un principal de 50 MP (1/1,56″), un périscope 3,5x de 50 MP et un ultra grand angle de 40 MP, ainsi qu’une paire de modules selfie de 20 MP. La batterie n’est pas en reste non plus, avec une capacité de 5 150 mAh, une charge filaire de 66 W et une charge sans fil de 50 W.

Le Galaxy Z Fold6 (qui mesure 153,5 x 68,1 x 12,1 mm et pèse 239 g) possède un capteur photo principal de 50 MP, mais seulement un téléobjectif 3x de 10 MP et un ultra grand angle de 12 MP. De plus, la petite batterie de 4 400 mAh est assez lente à charger (25 W avec fil, 15 W sans fil).











Samsung Galaxy Z Fold6 • Google Pixel 9 Pro Fold • vivo X Fold3 Pro

Le Google Pixel 9 Pro Fold (155,2 x 77,1 x 10,5 mm, 257 g) n’a pas les mêmes appareils photo que ses frères et sœurs 9 Pro. Au lieu de cela, un capteur principal de 48 MP (1/2″) est rejoint par un périscope 5x de 10,8 MP et un ultra grand angle de 10,5 MP. Le chipset Tensor G4 n’est pas à la hauteur du Snapdragon 8 Gen 3 utilisé dans les téléphones Magic et Galaxy. La batterie de 4 650 mAh est encore plus lente à 21 W en mode filaire et 7,5 W en mode sans fil.

Le vivo X Fold3 Pro a été lancé en Inde et en Indonésie, il est donc plus largement disponible que certains pliables horizontaux, mais il n’est toujours pas disponible en Europe. Ce téléphone est doté d’un appareil photo sérieux – 50 MP principal (1/1,3″), 64 MP périscope 3x et 50 MP ultra large. Il est équipé du Snapdragon 8 Gen 3 et d’une grande batterie à charge rapide de 5 700 mAh (100 W filaire, 50 W sans fil).

Que pensez-vous du Honor Magic V3 ? Si vous êtes à la recherche d’un appareil pliable horizontal, est-il sur votre liste restreinte ? Votez ci-dessous et vous pourrez poster un commentaire avec plus de détails sur pourquoi (ou pourquoi pas).