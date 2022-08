Sondage hebdomadaire : le Honor 70 est-il le bon milieu de gamme pour vous ?

Plus tôt cette semaine, Honor a introduit son Honor 70 sur le marché britannique après ses débuts en Chine plus tôt dans l’année et le téléphone devrait arriver dans plus de régions dans les semaines à venir. À 479,99 £ pour la version 8/128 Go et 529,99 £ pour le modèle 8/256 Go, Honor a de grands objectifs pour son nouveau cheval de bataille, mais a-t-il ce qu’il faut pour être votre prochain téléphone ?

Le segment Android milieu de gamme est sans doute le domaine le plus fréquenté du marché des smartphones avec de nombreuses options intéressantes de divers fabricants. Les grands noms comme Samsung, Xiaomi et le groupe BBK proposent régulièrement d’excellents appareils dotés de leurs propres hauts et bas en matière de chipset, d’appareils photo et de construction.

Honor vise à vous offrir une expérience phare sur un budget et le design est une grande priorité. Honor 70 présente un design à double verre et un écran OLED incurvé. Le panneau mesure 6,67 pouces et se rafraîchit à 120 Hz tandis que la résolution est de 1080 x 2400 pixels. Le dos présente également un design soigné avec l’option Crystal Silver pour obtenir un motif en diamant tandis que les autres options s’en tiennent à une finition givrée.

Les caméras à l’arrière sont également assez performantes – vous obtenez un appareil photo principal de 54 MP qui s’appuie sur le capteur IMX 800 de Sony. Il s’agit d’un nouveau capteur 1/1,49″ avec des pixels de 1,0 µm et une mise au point automatique sur tous les pixels. Il s’agit du même capteur que celui utilisé dans les modèles phares Honor 70 Pro et Honor 70 Pro+ qui sont toujours exclusifs à la Chine. Il y a un module ultra large supplémentaire de 50 MP qui sert également de caméra macro ainsi qu’un assistant de profondeur de 2 MP.

Et maintenant, nous arrivons au chipset – Honor est allé avec le Snapdragon 778G + qui est également utilisé dans une variété de midrangers bien reçus comme le Galaxy A52s 5G, Xiaomi 12 Lite et le plus récent Galaxy A73 5G et Nothing Phone (1). Bien que le 778G soit un SoC complet, il existe des chipsets plus performants parmi d’autres midrangers comme le Snapdragon 870, le SD 7 Gen 1 ou certaines des nouvelles puces Dimensity de MediaTek.

Honor 70 reçoit une batterie de 4 800 mAh de taille décente et la charge devrait être très rapide – Honor intègre un adaptateur de 66 W dans la boîte, ce qui devrait vous procurer une charge de 0 à 60 % en 20 minutes. Le côté logiciel est couvert par Magic UI 6.1 sur Android 12 avec prise en charge complète de GMS.







Honneur 70 options de couleur

Il n’y a pas d’indice de résistance à l’eau, de prise casque ou d’emplacement pour carte microSD sur le Honor 70, ce qui peut décourager certains acheteurs potentiels. L’audio est géré par un seul haut-parleur à déclenchement par le bas, ce qui n’aide pas non plus son cas. Honor a cependant un avantage pour les acheteurs précoces – une paire gratuite d’écouteurs 3 Pro que nous avons trouvé être une excellente paire d’écouteurs dans notre examen.

Avec le cas du Honor 70 en route, jetons un coup d’œil à la concurrence.

On pense au Galaxy A52s 5G de Samsung – il est également alimenté par le chipset Snapdragon 778G et offre un grand AMOLED de 6,5 pouces qui se rafraîchit à 120 Hz. La caméra principale est un jeu de tir 64MP avec OIS tandis que les modules auxiliaires sont moins impressionnants avec un ultra large 12MP et deux modules 5MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur. Le Galaxy a une batterie plus petite de 4 500 mAh et se charge beaucoup plus lentement à 25 W.

Le support logiciel est un avantage clé pour le téléphone Samsung car il est garanti trois versions d’Android et quatre ans de packages de sécurité. Le téléphone bénéficie également d’une résistance à l’eau et à la poussière IP67 tout en bénéficiant d’un emplacement pour carte microSD et de haut-parleurs stéréo, ce qui en fait un appareil multimédia beaucoup plus performant. Vous pouvez obtenir un A52s 5G de 6/256 Go pour seulement 300 £ ce qui est bien moins que le Honor 70.







Samsung Galaxy A52s 5G

Un autre téléphone du camp de Samsung est le Galaxy S21 FE qui offre un écran AMOLED de 6,4 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous obtenez ici un chipset Snapdragon 888 supérieur et le même excellent support logiciel avec trois mises à jour de version Android et quatre ans de mises à jour de sécurité.

Les appareils photo principaux (12MP) et ultra larges (12MP) sont moins impressionnants sur le papier, bien que vous ayez un téléobjectif 8MP à compenser. Vous bénéficiez également d’une résistance à l’eau et à la poussière IP68, d’une protection Corning Gorilla Glass sur l’écran et de haut-parleurs stéréo. Les prix sont assez compétitifs ici aussi, le Galaxy S21FE 6/128G est actuellement en cours pour 456 £.







Samsung Galaxy S21 FE 5G

Vous pouvez également regarder le Poco F4 GT – l’un des milieux de gamme les plus populaires. Il embarque le chipset phare Snapdragon 8 Gen 1, des boutons pop-up magnétiques pour les jeux et une batterie de 4 700 mAh avec une charge filaire ultra-rapide de 120 W. La configuration de la caméra est moins impressionnante – une caméra principale de 64MP et un module ultra large de 8MP ainsi qu’un tireur macro de 2MP. Il s’agit d’un ensemble complet convaincant et le modèle de base 8/128 Go se vend actuellement pour 584 £.







Poco F4 GT

Realme GT Neo 3 apporte le chipset MediaTek Dimensity 8100 capable, une charge de 150 W de pointe et un grand AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’endurance de la batterie lors de nos tests était stellaire – avec plus de 102 heures. Lorsque vous avez besoin de recharger, une charge complète de 0 à 100 % ne prend que 16 minutes. La caméra principale de 50MP prend des photos assez bonnes à la lumière du jour. Realme GT Neo 3 150W est actuellement en cours pour 599 £.







Realme GT Neo 3

Selon l’endroit où vous vivez, il existe de nombreuses autres alternatives. Avec tout cela à l’esprit, vous voyez-vous acheter le Honor 70 ou choisiriez-vous un autre téléphone ?

