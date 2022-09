Sondage hebdomadaire : le duo Asus ROG Phone 6D vous demande si vous auriez Dimensity sur Snapdragon

Cette semaine, Asus a dévoilé les ROG Phone 6D et 6D Ultimate et a bouleversé le monde des téléphones de jeu. D’une part, c’est la première fois qu’un téléphone ROG utilise un chipset non-Snapdragon – le «D» signifie Dimensity, le 9000+, en particulier.

Plus influent est le portail AeroActive, qui a été créé en réorientant intelligemment la technologie utilisée par Asus pour ses caméras rabattables. C’est une trappe qui peut ouvrir le système de refroidissement interne à l’air libre. Ce n’est pas conçu pour le refroidissement passif, cependant, il fonctionne en conjonction avec l’AeroActive Cooler 6 fourni.

Contrairement aux téléphones Red Magic, qui ont également un refroidissement actif, ce système conserve une certaine résistance à l’eau – avec le portail fermé, le téléphone est classé IPX4, il peut donc survivre aux éclaboussures d’eau. En revanche, la solution Red Magic est plus compacte que de devoir trimballer le refroidisseur externe.

Notez que le portail AeroActive est exclusif à l’Asus ROG Phone 6D Ultimate et n’est pas compatible avec le ROG Phone 6D standard ou le ROG Phone 6 avant lui. En outre, il a un écran OLED de 2 pouces à l’arrière, similaire à son homologue Snapdragon 8+ Gen 1, l’Asus ROG Phone 6 Pro (le vanilla 6D n’a qu’un éclairage RVB pour le logo ROG).

Trappe de refroidissement mise à part, les 6D Ultimate et 6 Pro diffèrent dans leur choix de chipsets. Comment fonctionne le Dimensity 9000+ ? Vous pouvez lire notre avis et regardez notre revue vidéo pour plus de détails. Mais pour faire court, c’est presque aussi bon que le Snapdragon, mais pas tout à fait là. Il a une forte consommation d’énergie en veille (ce qui réduit l’endurance lors d’une utilisation régulière) et les thermiques ne sont pas aussi bons, même avec le portail et le refroidisseur en action.

Le 6D Ultimate coûte 1 200£au Royaume-Uni et est livré avec un AeroActive Cooler 6 fourni. C’est une avancée par rapport au 6 Pro, qui coûte 1 100£pour une unité de 18/512 Go, et arrive à un moment où les consommateurs sont sensibles au prix.











Asus ROG Téléphone 6D Ultime

Que pensez-vous – l’Asus ROG Phone 6D Ultimate vaut-il le coût supplémentaire? Votez ci-dessous ou utilisez ceci lien.

Il y a aussi l’Asus ROG Phone 6D, qui utilise le même chipset Dimensity 9000+, mais sans le port de refroidissement, ce qui rendra d’autant plus difficile de défier son cousin alimenté par Snapdragon. Vous pouvez toujours utiliser un refroidisseur AeroActive – il y a toujours un élément Peltier, donc il peut refroidir indirectement le chipset. De plus, il dispose de quatre boutons matériels, ce qui peut être utile, mais notez que le refroidisseur est un achat séparé (contrairement à l’Ultimate).











Téléphone Asus ROG 6D

Le ROG Phone 6D à la vanille a un prix beaucoup plus acceptable de 800 £. Cela sape même le Snapdragon ROG Phone 6, qui coûte 900 £ (pour les unités 12/256 Go).

Obtiendrez-vous le 6D plutôt que le 6D Ultimate ? Ou préférez-vous le modèle Snapdragon ? Votez ci-dessous ou utilisez ceci lien.