Qu’y a-t-il de plus important dans un nouveau smartphone – le chipset ou l’appareil photo? Le vivo X60 Pro + répond aux «deux» car il met sur le marché le Snapdragon 888 et une caméra quad entièrement chargée.

Quels marchés? Eh bien, la Chine évidemment, mais la société a commencé son expansion en Europe et est même devenue le fournisseur officiel de smartphones pour les championnats de l’UEFA Euro 2020 et 2024. L’Inde a également été un bastion traditionnel pour vivo.

Cela dit, nous n’avons pas entendu les plans officiels de vivo pour son nouveau produit phare à l’étranger. Mais rêvons un peu – si / quand le X60 Pro + sera disponible dans votre région, serez-vous tenté d’en choisir un?

vivo a équipé le chipset Snapdragon 888 d’une RAM LPDDR5 rapide et d’un UFS 3.1 amélioré, il devrait donc être aussi rapide que les Androïdes cette année. C’est à vous de décider si le tout nouveau OriginOS (basé sur Android 11) vous convient ou non.

Mais il y a beaucoup à aimer à propos de l’appareil photo. L’entreprise est fan du capteur d’image ISOCELL GN1. À 1 / 1,31 ”, il est aussi grand que ces 108 capteurs MP. Cependant, il est optimisé pour la taille des pixels (1,2 µm) au lieu de la résolution. vivo a lancé un programme de R&D conjoint avec le fabricant d’objectifs ZEISS pour apporter une puissance de star à ses caméras.

La caméra ultra-large est dotée d’un système de cardan qui a un angle de stabilisation leader du marché de ± 3 °, le triple de celui d’un OIS typique. En outre, cet appareil photo a le même capteur IMX598 48MP qui était assez bon appareil photo principal sur le X50 Pro. Avec un objectif portrait de 50 mm et un objectif périscope 5x, ce téléphone fait une offre sérieuse pour avoir les meilleurs appareils photo de 2021.

Échantillons de caméra vivo X60 Pro + (avec le binning de pixels activé)

Le vivo X60 Pro + est habillé pour impressionner avec un dos en cuir et un écran AMOLED incurvé de 6,56 pouces. Il est rapide avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz) et son mode HDR10 + est soutenu par un étalonnage d’usine précis.

Nous savons que l’écran incurvé et l’absence de fente pour carte microSD ne conviendront pas à certains. Au moins, l’entreprise a équipé le téléphone d’un DAC Cirrus CS4313 à utiliser avec des casques filaires. Non, il n’y a pas de prise jack 3,5 mm à bord, mais vous obtenez un casque USB-C et un adaptateur USB-C vers 3,5 mm dans la boîte. Et un chargeur de 55W pour la batterie de 4200 mAh. C’est un emballage de vente au détail bien approvisionné.

Le vivo X60 Pro + est actuellement en précommande en Chine pour 5000 CNY. Cela équivaut à 775 $ / 635 €, bien que son prix réel à l’étranger soit différent – s’il est lancé en dehors de la Chine (et les modèles Pro + le font rarement). Mais si c’est le cas, en voulez-vous un?