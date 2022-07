Sondage hebdomadaire : l’Asus Zenfone 9 est-il le téléphone parfait pour vous ?

Maintenant, c’est une bête rare – l’Asus Zenfone 9 est un petit téléphone avec une grosse batterie et un chipset puissant. C’est vraiment une bête, dans notre revue, il a surpassé le Galaxy S22 alimenté par Exynos, le Xiaomi 12 alimenté par SD 8 Gen 1 et d’autres.

C’était en mode Performance et le téléphone ne peut pas durer longtemps à plein régime, mais le nouveau système de refroidissement de la chambre à vapeur d’Asus a mieux géré le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 que prévu.

Le Zenfone 9 mesure 146,6 x 68,2 x 9,5 mm et pèse 165 g. À titre de comparaison, le Galaxy S22 mesure 146 x 70,6 x 7,6 mm et 167 g (bien que ce soit avec une batterie plus petite de 600 mAh). L’iPhone 13 mini mesure 131,5 x 64,2 x 7,7 mm et 141 g. Ainsi, le Zenfone n’est pas un mini, mais il est à peu près aussi petit que les produits phares d’Android (nous savons qu’il existe de minuscules androïdes, mais ils compromettent sérieusement les fonctionnalités).

Le Zenfone a un indice IP, Gorilla Glass Victus, un écran 120 Hz avec mode Always On, jusqu’à 16 Go de RAM, une grande batterie de 4 300 mAh avec une charge assez rapide de 30 W (0-100 % en plus d’une heure dans nos tests), plus un paire d’enceintes de bonne qualité accordées par Dirac.

En parlant d’audio, il y a une prise casque 3,5 mm, que la plupart des téléphones ignorent, et il y a un égaliseur 10 bandes pour démarrer. De plus, il existe de nombreux paramètres pour la charge, les jeux, etc., vous pouvez donc modifier l’appareil à votre guise.

Cela ressemble plus à un téléphone passionné qu’à une offre intermédiaire (Zenfone est la série grand public d’Asus).

Le Zenfone 9 a cependant quelques défauts. Pour commencer, on aurait apprécié un slot microSD. Le stockage de 128/256 Go sera probablement suffisant pour la plupart, mais cela aurait été un autre avantage par rapport aux modèles grand public.

Le support logiciel est cependant la plus grande marque noire sur le téléphone. Asus ne s’est engagé que sur deux mises à jour majeures du système d’exploitation (et Android 13 est au coin de la rue) et “au moins” deux ans de correctifs de sécurité. Ce n’est pas beaucoup, compte tenu du prix de 700 $/800 € et du fait que le logiciel sur le téléphone est principalement Android avec un peu de magie Asus saupoudré sur le dessus.

Le Samsung Galaxy S22 (800 $/850 €) recevra quatre mises à jour du système d’exploitation et cinq ans de correctifs de sécurité. C’est mieux que le Pixel 6 de Google (3 mises à jour, 5 ans de correctifs). Et bien mieux que le Pixel 6a, qui est plus comparable en termes de taille (mais ne bénéficie que de 3 ans de patchs au lieu de 5).

Le S22 n’est pas aussi rapide que le Zenfone et il n’est pas à la hauteur en termes d’autonomie de la batterie, mais il dispose d’un téléobjectif 3x au lieu de s’appuyer sur le zoom du capteur principal. Le Zenfone est plus gros (9,1 mm contre 7,6 mm) et même si nous avons aimé le matériau du dos, nous pensons que toute l’écriture et les décalcomanies appartiennent à la série ROG, pas ici.

Quant au Pixel 6 (600 $/650 €), il est beaucoup plus grand, donc il ne fait pas une bonne comparaison. Le Pixel 6a (450 $/460 €) est plus proche de la marque. Son panneau OLED manque d’un mode de taux de rafraîchissement élevé et il ne dispose que d’une protection Gorilla Glass 3 (le téléphone dans son ensemble est classé IP67). Il utilise le même chipset Tensor que les Pixels phares, mais l’appareil photo principal est un petit et ancien capteur 12MP qui doit s’appuyer sur la magie de traitement de Google pour obtenir des photos décentes.









Samsung Galaxy S22 5G • Google Pixel 6a

Le Sony Xperia 5 IV sera probablement le concurrent le plus direct, mais cela n’existe pas encore, alors regardons plutôt le Mark 3 (800$/900€). C’est la même largeur (68 mm), ce qui, selon nous, compte plus que le centimètre supplémentaire de hauteur. Celui-ci possède un écran 120 Hz, un slot microSD et un téléobjectif 12MP avec deux focales, offrant un grossissement 3x et 4,4x. La grande batterie de 4 500 mAh n’a pas duré aussi longtemps que le Zenfone (100h contre 108h Endurance), mais c’est avec l’ancien chipset Snapdragon 888. Sony n’est pas non plus très doué pour les mises à jour, il ne peut donc pas conserver cela sur Asus.







Sony Xperia 5 III

Si vous voulez un véritable mini-téléphone avec des fonctionnalités haut de gamme, l’Apple iPhone 13 mini (700 $/800 €) est à peu près la seule option. Il renonce au luxe comme un écran HRR ou un téléobjectif et, selon les rumeurs, il n’y aura pas d’iPhone 14 mini pour réparer ces torts. De plus, être petit signifie que sa durée de vie de la batterie n’est pas grande (75h d’endurance). Cela dit, tous les iPhones de fin 2016 ou plus récents exécutent avec plaisir le dernier iOS.







Apple iPhone 13 mini

L’Asus Zenfone 9 sera bientôt disponible en Europe, à Hong Kong et à Taïwan, puis en Amérique du Nord, au Japon, en Indonésie et dans certaines parties de l’Amérique du Sud quelques semaines plus tard. Vous pouvez déjà lire notre critique (et ne manquez pas notre revue vidéo) si vous voulez plus de détails sur les avantages et les inconvénients.

D’accord, il est temps de voter – achèterez-vous un Zenfone 9 ou opterez-vous pour autre chose ?

PS. Si vous rencontrez des difficultés pour voter à l’aide du widget de sondage ci-dessus, essayez de voter ici.