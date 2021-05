Sondage hebdomadaire: l’Asus Zenfone 8 est-il le petit téléphone qu’il vous faut ou souhaitez-vous un Zenfone 8 Flip?

Les produits phares vraiment minuscules ne reviendront peut-être jamais, mais au cours des deux derniers mois, quelques modèles relativement petits sont apparus. Le dernier en date est l’Asus Zenfone 8, qui dispose d’un écran de 5,9 pouces au format 20: 9 et d’une caméra selfie perforée. Ses dimensions sont de 148×68,5×8,9 mm, ce qui est aussi petit que les produits phares Android pour le moment.

Et c’est grâce aux choix de conception de base faits par Asus, qui contrastent avec les choix de Sony pour le Xperia 5 III – un écran de 6,1 pouces avec un rapport hauteur / largeur 21: 9 plus grand et des cadres classiques (avec appareil photo et tout, ce qui les rend plus épais). Cela fait du téléphone une taille de 157x68x8,2 mm. Fondamentalement, la même largeur et la même épaisseur, mais la hauteur supplémentaire dérange vraiment certains utilisateurs.

Retour à l’écran du Zenfone 8. C’est un super petit panneau, correspondant au Xperia avec une résolution de 1080p + et un taux de rafraîchissement de 120Hz, il a même un léger avantage avec le support HDR10 + et une feuille de Gorilla Glass Victus. C’est plat aussi.

Il s’agit du premier téléphone Asus résistant à la poussière et à l’eau, il a l’indice IP68 typique des produits phares d’aujourd’hui. La société l’a également chargé avec des haut-parleurs stéréo avec des amplis dédiés, ainsi qu’une prise casque 3,5 mm à bord. Certains pourraient dire que s’il avait eu un slot microSD, cela aurait été parfait. D’autres pourraient trouver quelques autres choses manquantes.

Pas de performance, cependant. Le téléphone est alimenté par le chipset Snapdragon 888 et vous pouvez avoir jusqu’à 16 Go de RAM connectés (ou aussi peu que 6 Go). Asus maintient également son ZenUI assez proche du stock, faisant exception pour les choses pour lesquelles Android n’est pas particulièrement bon (par exemple, commandes de charge, égaliseur, mode de jeu, etc.).

La batterie de 4000 mAh est décemment grande compte tenu de sa taille, se charge rapidement avec le bloc d’alimentation de 30 W inclus et permet un certain contrôle du niveau de l’utilisateur sur le processus de charge.

Tout cela pour 600 € – c’est un prix de lève-tôt, mais le PDSF n’est que légèrement plus élevé que cela (et vous pouvez toujours attendre une offre promotionnelle plus tard). Sony n’a pas encore annoncé le prix du Xperia 5 III dans la plupart des régions, mais nous serions surpris qu’il ne soit pas plus élevé que cela.

Le Xperia possède un téléobjectif (assez unique en plus), ce qui est une faiblesse potentielle du Zenfone 8. Le module principal 64MP a Dual Pixel AF et OIS, mais c’est le même que le Zenfone de l’année dernière et a un zoom 2x sans perte seulement à la lumière du jour (et à perte la nuit). Il est rejoint par une caméra ultra grand angle de 12MP, toujours la même que l’année dernière. La caméra selfie est meilleure que celle utilisée par Sony, elle dispose d’un nouveau capteur 12MP avec AF Dual Pixel et peut enregistrer des vidéos 4K.

Nous comparons continuellement l’Asus Zenfone 8 au Xperia 5 III car il n’y a pas beaucoup de concurrence dans ce segment de taille – ou aucun. Même le Galaxy S21 mesure 151,7 x 71,2 x 7,9 mm. Notez que vous pouvez acheter le Zenfone aujourd’hui, ce qui ne peut être dit du Xperia.

Avant de procéder au vote, nous vous rappelons que nous avons entièrement écrit et vidéo des critiques du téléphone qui offrent un examen approfondi des performances du petit produit phare.

Le prochain est son frère, l’Asus Zenfone 8 Flip. Il s’agit essentiellement d’un Zenfone 7 avec un Snapdragon 888 au lieu d’un 865, la plupart de la fiche technique est identique. Et l’emballage montre son âge à quelques endroits.

Le Flip est plus grand que le Zenfone 8 avec un écran de 6,67 pouces (un panneau plus ancien avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un Gorilla Glass 6), mais il est sans défaut grâce au mécanisme de caméra rabattable qui donne son nom au téléphone.

Ce mécanisme vous permet d’utiliser les caméras principales et ultra larges pour prendre d’excellents selfies. Il existe également un téléobjectif 3x pour les zooms. Notez qu’il n’y a pas d’OIS sur la caméra principale, une omission étrange étant donné que le 7 Pro de l’année dernière l’avait.

Quoi qu’il en soit, ce téléphone dispose également d’un emplacement microSD et de tout ce que vous pouvez attendre d’un appareil plus grand, y compris la plus grande batterie de 5000 mAh (avec la même charge de 30 W). Il n’y a pas de résistance à l’eau bien sûr, les pièces mobiles et l’eau ne se mélangent pas.

Alors, le Zenfone 8 Flip vaut-il 800 €? Notre avis peut vous aider à répondre à cette question, mais gardez à l’esprit que le Zenfone 7 Pro coûte actuellement 700 € en Allemagne (et que le modèle non-Pro coûte moins de 500 € sur Amazon). Il est à son prix d’origine de 800 € ailleurs, mais vous pouvez l’expédier assez facilement dans l’UE. Malheureusement, la série Zenfone 7 était notoirement difficile à trouver dans les magasins, il peut donc être difficile d’en obtenir une dans d’autres régions. Quant au nouveau Zenfone 8 Flip, il est maintenant disponible en Europe et à Taiwan, Asus dit qu’il commencera bientôt à le vendre dans d’autres régions.