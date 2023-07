Sondage hebdomadaire : l’Asus Zenfone 10 montre que les petits fleurons existent toujours, en avez-vous un ?

L’Asus Zenfone a une réputation bien particulière : c’est un petit fleuron. Eh bien, ce n’est pas beaucoup plus petit qu’un Galaxy S23, mais cela n’arrête généralement pas les partisans de Zenfone. Cette semaine, la société a dévoilé le nouveau membre de la famille, même s’il faut le regarder de près pour voir qu’il ne s’agit pas du Zenfone 9.

L’Asus Zenfone 10 a le même extérieur que son prédécesseur (sauf que les décalcomanies ont été atténuées). Ce n’est pas une mauvaise chose, le 9 était un joli téléphone. Les dimensions clés ont été conservées – l’écran de 5,9 pouces, la largeur et la hauteur – mais le nouveau modèle est légèrement plus épais.

Il passe de 9,1 mm à 9,4 mm (et le poids passe de 3 g à 172 g), en raison de l’ajout de la prise en charge de la charge sans fil (15 W). C’est l’une des grandes améliorations de cette année. Les autres spécifications de la batterie sont les mêmes qu’auparavant – capacité de 4 300 mAh et charge filaire de 30 W.

Pour en revenir un instant à l’affichage, le panneau AMOLED de 5,9 pouces a toujours une résolution FHD + (20: 9), mais le taux de rafraîchissement a été augmenté à 144 Hz. Cependant, vous ne sentirez la différence que dans les jeux, car le reste du logiciel fonctionne toujours à 120 Hz.

Asus a équipé son petit produit phare du Snapdragon 8 Gen 2 avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le slot microSD n’a pas fait son retour, mais au moins maintenant il y a une option pour plus de stockage (le Zenfone 9 a atteint 256 Go).

Quelques autres différences clés incluent les caméras ultra-larges et selfie perdant les fonctions de mise au point automatique. Ils ont également de nouveaux capteurs, 13MP pour l’UW et 32MP (au lieu de 12MP) pour le module selfie. Le module principal est essentiellement le même, sauf que la stabilisation Gimbal a été mise à jour vers la v2.0.

L’Asus Zenfone 10 débutera à 800 € en Europe pour le modèle 8/128 Go, les modèles 8/256 Go et 16/256 Go seront respectivement à 850 € et 930 € (pas encore de mot sur l’option 512 Go).

Consultez notre avis pour plus de détails sur le Zenfone 10.

Comparons-le à certains rivaux. Le Galaxy S23 est environ 3 mm plus large que le Zenfone 10, mais il est presque 2 mm plus fin. Une partie de cela est la plus petite batterie (3 900 mAh) avec un support de charge rapide comparable (25 W filaire, 15 W sans fil). Celui-ci dispose également d’une caméra télé 10MP 3x.

L’écran de 6,1 pouces fonctionne à 120 Hz, mais encore une fois, le mode 144 Hz du Zenfone est réservé aux jeux. De plus, la puce Snapdragon 8 Gen 2 est la version overclockée (à la fois CPU et GPU), cependant, vous ne pouvez tout simplement pas obtenir plus de 8 Go de RAM. Vous pouvez avoir un S23 8/128 Go pour environ 700 €, en fonction des remises en magasin.

Pour un téléphone correctement petit, l’Apple iPhone 13 mini est nettement plus petit que le Zenfone (15 mm plus court, 4 mm plus étroit et environ 30 g plus léger). L’écran de 5,4 pouces a une netteté similaire mais ne fonctionne qu’à 60 Hz. Le chipset Apple A15 est toujours assez rapide, même s’il n’est pas tout à fait au niveau du Snapdragon. L’iPhone 13 mini avec 128 Go de stockage peut être trouvé pour moins de 700 €.









Samsung Galaxy S23 • Apple iPhone 13 mini

Si la compacité est une considération, nous devrions également inclure les téléphones à clapet. Le Samsung Galaxy Z Flip4 sera remplacé fin août, mais l’ancien modèle se trouve facilement à moins de 700 € pour un modèle 128 Go. Ce téléphone utilise l’ancien chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et possède un grand écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz à l’intérieur. Cependant, il se replie à 84,9 x 71,9 x 15,9-17,1 mm. Comme le Zenfone, il manque une caméra télé et le module principal utilise un capteur 12MP relativement petit. À 3 700 mAh, la batterie est encore plus petite que le S23, la charge est la même (25 W filaire, 15 W sans fil).

Le Motorola Razr 40 est censé coûter 800 € en Europe, mais il n’est pas encore disponible. Il utilise le chipset Snapdragon 7 Gen 1, qui ne correspond pas au 8 Gen 2, mais l’écran interne est un panneau LTPO de 6,9 ​​pouces à 144 Hz qui donnera au Zenfone une course pour son argent. Une fois plié, le Razr mesure 88,2 x 74 x 15,8 mm. Pas de télé caméra ici non plus, juste une configuration 64+13MP avec de petits capteurs. La batterie est presque aussi grande à 4 200 mAh et prend en charge une charge filaire de 30 W et une charge sans fil de 5 W.









Samsung Galaxy Z Flip4 • Motorola Razr 40

Il est temps de voter – vous voyez-vous acheter un Asus Zenfone 10 comme prochain téléphone ? Effectuez-vous une mise à niveau depuis un ancien Zenfone ou non ?