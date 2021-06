Sondage hebdomadaire : la série Honor 50 est-elle le début de quelque chose de grand ?

L’honneur est de retour, mais y a-t-il encore de la place pour la marque qui était autrefois considérée comme Huawei Jr. ? Bien qu’il s’agisse désormais d’une entreprise indépendante, il est difficile de nier que le design à double cercle au dos de la nouvelle série Honor 50 est clairement inspiré du design du Huawei P50.

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, Huawei a créé de beaux téléphones au fil des ans. Et une fois que vous regardez au-delà de la couverture, vous verrez que ce livre raconte une histoire très différente. Il n’y a pas de chipset Kirin ici, pas d’EMUI non plus – et certainement pas de HMS Core. Au lieu de cela, vous obtenez de nouveaux Snapdragons (et une dimension) avec Magic UI avec prise en charge complète des services Google Play.

Le Honor 50 Pro et le Honor 50 se ressemblent beaucoup. Les trois principales différences sont la taille de l’écran (6,72″ contre 6,57″), la vitesse de charge (100W contre 66W) et, bien sûr, le prix. Eh bien, le Pro dispose également d’une double caméra selfie, qui peut ou non vous intéresser.

Les deux téléphones sont alimentés par le chipset Snapdragon 778G, qui pourrait s’avérer être l’une des meilleures puces de milieu de gamme supérieure cette année. Il n’y a pas de modèle Snapdragon 8xx, bien que tout le monde puisse deviner pourquoi – Honor s’en tient-il à ses racines pas tout à fait supérieures ou est-ce juste un autre symptôme de la pénurie mondiale de puces ? Ou peut-être que cela arrivera plus tard avec un modèle Pro+.

Ensuite, il y a le Honor 50 SE, qui va pour le Dimensity 900, une autre puce prometteuse. Celui-ci a un écran LCD de 6,78 pouces au lieu d’un écran AMOLED, mais il correspond au taux de rafraîchissement de 120 Hz des deux autres.



Le Honor 50 SE reçoit un chipset MediaTek et un écran LCD

Les trois téléphones disposent d’un appareil photo principal de 108 MP basé sur un capteur 1/1,52 « avec binning 9 en 1 (probablement l’ISOCELL HM2), ainsi que d’un appareil photo ultra-large de 8 MP. Cependant, il n’y a pas d’enregistrement vidéo OIS, 8K ou même 4K/60 ips.



Les Honor 50 et 50 Pro ont le même appareil photo 108 MP à l’arrière, le Pro a une double caméra selfie

Avant de continuer, nous devrions parler de tarification. Le trio sera lancé en Chine dans un premier temps, au prix de 3 700 CNY pour le Pro (480 €, mémoire 8/256 Go), de 2 700 CNY pour le vanilla (350 €, 8/128 Go) et de 2 400 CNY pour le SE (315 €, 8/128 Go).

La taille supplémentaire du modèle Pro est-elle un plus ? Dépend de l’acheteur. Mais ce chargeur de 100 W promet une charge à 100 % en seulement 25 minutes. A titre de comparaison, le Honor 50 vanille monte à « seulement » 70 % en 20 minutes avec son chargeur de 66W. Pour être juste, il a une batterie légèrement plus grande, 4 000 mAh pour le Pro et 4 300 mAh pour la vanille.







Charge de 100 W sur le Pro • Charge de 66 W pour les modèles vanille et SE

Mais cela vaut-il vraiment plus de 100 € de plus ? Peut-être, étant donné que le Pro a le double de stockage et qu’aucun des téléphones de la série 50 n’a d’emplacement pour carte mémoire.

Quoi qu’il en soit, les appareils photo 108MP ne sont pas vraiment difficiles à trouver de nos jours et vous n’avez pas à payer plus de 300 € pour en obtenir un. Un Realme 8 Pro peut être le vôtre pour moins que cela avec une charge de 50 W assez rapide. Cependant, le chipset Snapdragon 720G est loin du 778G et l’écran AMOLED fonctionne à 60 Hz.

Un Redmi Note 10 Pro (alias Pro Max en Inde) possède un écran AMOLED 120 Hz (avec HDR10 pour démarrer), ainsi qu’une puce Snapdragon 732G légèrement plus rapide. Le chargeur de 33 W n’est pas en reste et porte la plus grande batterie de 5 020 mAh à 59 % en 30 minutes. Tout cela et un appareil photo 108MP pour moins de 300€.











Realme 8 Pro • Xiaomi Redmi Note 10 Pro • Xiaomi Mi 11X Pro • Motorola Moto G60

Si vous êtes en Inde, vous pouvez plutôt regarder le Xiaomi Mi 11X Pro, qui coûte un peu d’argent au Honor 50 Pro, mais apporte les gros canons – un Snapdragon 888. Le chargement de la batterie de 4 520 mAh est un peu lent 52 minutes), mais à peine glacial.

Si c’est trop cher, un Moto G60 coûte actuellement 18 000 INR (soit 200 €) et vous offre cet appareil photo 108 MP, un écran LCD 6,8 pouces 120 Hz (HDR10) et un Snapdragon 732G. La batterie est grande, mais lente (6 000 mAh, charge 20 W). Comme vous l’avez probablement deviné, seul le Mi 11X Pro dispose d’une connectivité 5G, alors qu’elle est standard sur le trio Honor 50.

La série Honor 50 offre des spécifications convaincantes, bien que nous ne soyons pas sûrs du prix. Nous savons cependant que nous sommes ravis de voir le Snapdragon 778G et le Dimensity 900 en action. Et c’est probablement une bonne chose que Honor soit autorisé à revenir dans le Google Play Store – l’AppGallery de Huawei rattrape son retard, mais c’est une autre façon de dire qu’il est en retard.

Donc, si un Honor 50 devient disponible dans un magasin près de chez vous (et il y a de fortes chances qu’il le soit), en achèterez-vous un – et lequel ?