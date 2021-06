Sondage hebdomadaire : HarmonyOS est-il aussi prometteur qu’Android ou est-ce un autre Windows Phone ?

Huawei veut contrôler son propre destin et cette semaine, il a fait un grand pas dans cette direction – il a annoncé HarmonyOS 2.0, qui remplacera Android sur ses smartphones, tablettes et montres.

Et pas seulement sur les nouveaux modèles non plus, la société a annoncé son intention de convertir une centaine d’appareils actuels (téléphones et tablettes) d’Android à Harmony. Curieusement, pour le moment, nous ne connaissons que des projets de conversion d’appareils en Chine, où le manque d’accès aux services Google Play n’avait pratiquement aucun sens.









Le premier lot d’appareils à venir avec HarmonyOS prêt à l’emploi

Qu’adviendra-t-il des appareils actuels à l’étranger ? Pas clair. Mais la Huawei Watch 3 est déjà répertoriée en Allemagne (avec un accord de précommande), donc HarmonyOS sera disponible à l’étranger sous une forme ou une autre.

Nous avons vu Harmony fonctionner sur les nouveaux MatePad Pros et le duo Watch 3. Il veut être un système d’exploitation qui alimente et connecte une grande variété d’appareils.

Une technologie clé est ce que Huawei appelle le « DSoftbus », un moyen normalisé de connecter plusieurs appareils (de types différents) pour créer un « super appareil ». Cela permet à un appareil de contrôler les autres et les données peuvent être partagées librement entre tous.









Le panneau de commande Harmony peut contrôler les appareils intelligents • Il peut également créer des super appareils

Le panneau de configuration HarmonyOS est lié à cela. Cela fait plus que vous permettre d’activer et de désactiver le Wi-Fi, vous pourrez également contrôler les appareils intelligents de votre maison.

Les super appareils peuvent également être contrôlés à partir du panneau, par exemple, vous pouvez diffuser une vidéo de votre téléphone vers un téléviseur intelligent et envoyer l’audio vers des écouteurs sans fil, le tout sans atteindre la télécommande. Huawei a travaillé dur pour s’assurer que la vidéo et l’audio restent synchronisés dans de tels cas d’utilisation.







Deux téléphones peuvent être combinés en un super appareil afin que vous puissiez utiliser leurs deux appareils photo

Si vous associez un ordinateur et un téléphone ou une tablette en tant que super appareil, vous pouvez transférer des fichiers vers et depuis un simple glisser-déposer. Une caractéristique clé est la simplicité de la configuration, HarmonyOS évite le long processus d’appairage des appareils et présente une interface simple et intuitive. Du côté de Windows, Huawei a adopté l’approche native – le téléphone apparaît simplement comme un lecteur lorsqu’il est connecté à votre ordinateur portable, vous pouvez donc utiliser Explorer. Cela devrait également fonctionner de manière transparente avec pratiquement toutes les applications Windows.



HarmonyOS et Windows peuvent coopérer de manière transparente

Android doit faire face à un écosystème fracturé qui rend ces fonctionnalités intégrées plus difficiles à réaliser. Par exemple, Samsung a SmartThings et bénéficie d’un traitement spécial dans l’application My Phone de Microsoft pour Windows. Les gadgets intelligents Xiaomi sont contrôlés via Mi Home à la place. L’interaction téléphone/ordinateur portable est également conservée derrière des jardins clos.

Bien sûr, Huawei est maintenant confronté au défi de convaincre d’autres fabricants de soutenir la façon de faire Harmony.

Alors, Huawei a-t-il construit un meilleur piège à souris ? Ou pensez-vous que cela ira dans le sens de Windows Phone ?