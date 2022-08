Sondage hebdomadaire : Êtes-vous enthousiasmé par Android 13 ?

Google a terminé le travail sur Android 13 et l’a lancé lundi. Comme d’habitude, les propres Pixels de Google sont les premiers à être mis à jour, mais plusieurs autres fabricants recrutent déjà des bêta-testeurs pour leurs versions du nouveau système d’exploitation : Xiaomi, OnePlus, vivo et iQOO, Oppo aussi.

Êtes-vous enthousiasmé par la nouvelle version ? D’accord, sauvegardez – votre téléphone va-t-il même recevoir Android 13 ? Les fabricants ont progressivement étendu la fenêtre de support de leurs téléphones, mais deux mises à jour du système d’exploitation restent la norme pour de nombreuses marques. Et même avec une fenêtre plus longue, certains téléphones ne sont plus éligibles.

Quoi de neuf avec Android 13 ? La conception de Material You a évolué et peut désormais personnaliser l’apparence des applications non Google pour correspondre aux couleurs du fond d’écran et du thème. Les utilisateurs multilingues peuvent définir une langue par défaut différente par application. De plus, le mode Heure du coucher assombrit l’écran afin que vos yeux s’adaptent à l’obscurité et que vous puissiez vous endormir plus facilement.













Moteur de thème amélioré • Sélection de la langue par application • Le lecteur de musique a un nouveau look

Plusieurs fonctionnalités de sécurité importantes ont également été ajoutées. Les applications ne verront plus votre bibliothèque multimédia complète, vous ne pouvez sélectionner que des photos et des vidéos spécifiques. Le presse-papiers sera vidé périodiquement s’il contient des données sensibles (mots de passe, numéros de téléphone, etc.). Un changement majeur est que les notifications sont désormais opt-in plutôt que activées par défaut – les applications devront demander la permission de vous montrer les notifications.

L’audio fait l’objet d’une mise à niveau majeure avec la prise en charge de Bluetooth LE Audio et Spatial Audio (pour les écouteurs avec suivi de la tête). Les tablettes reçoivent une barre des tâches pour un multitâche amélioré ainsi qu’un meilleur rejet de la paume. La collaboration entre votre téléphone et votre tablette ou votre Chromebook s’améliore : les applications de chat peuvent être consultées sur votre Chromebook. Le partage à proximité vous permet également de copier quelque chose à partir de votre téléphone et de le coller sur votre tablette.



















La nouvelle barre des tâches • Discuter depuis un Chromebook • Copier/coller sur le partage à proximité

Bien entendu, les fabricants ajouteront leurs propres fonctionnalités et styles à leur marque Android personnalisée. Préférez-vous un skin particulier par rapport à Android stock ou est-ce l’inverse? Faites le nous savoir dans les commentaires.

Nous savons que certains sont opposés aux mises à jour – ils peuvent modifier le fonctionnement du téléphone et interrompre votre flux de travail. Allez-vous rester sur une ancienne version d’Android, même si vous avez la possibilité de mettre à jour ?

Et, enfin, avec l’arrivée de la série iPhone 14 début septembre, combien d’entre vous quitteront le navire ?

PS. Si le widget de sondage ci-dessus ne fonctionne pas pour une raison quelconque, essayez de voter ici.