Sondage hebdomadaire : êtes-vous all-in sur le OnePlus 10R/Ace ou réussirez-vous ?

La suite du OnePlus 9R est arrivée cette semaine. En Chine, il sera connu sous le nom de « OnePlus Ace », mais il sera connu sous le nom de OnePlus 10R en Inde, où il sera lancé la semaine prochaine. Comme vous le savez probablement déjà, il s’agit d’un Realme GT Neo3 rebaptisé, donc le matériel est familier.

Plus tôt ce mois-ci, la GT Neo3 a reçu une réponse positive écrasante dans un sondage hebdomadaire. Nous y revoilà – est-ce que le 10R ou l’As ou peu importe comment vous voulez l’appeler obtiendra autant d’amour ?









OnePlus 10R alias OnePlus Ace

Notez qu’il existe quelques différences entre le Realme et le OnePlus, principalement du côté logiciel. Êtes-vous Team OxygenOS ou Team Realme UI ?

Avant de vous répondre, nous vous rappelons que OnePlus a étendu le support logiciel de son téléphone l’année dernière. Le OnePlus 9R, par exemple, était dans le niveau supérieur – 3 mises à jour du système d’exploitation et 4 ans de correctifs de sécurité. Cependant, Realme ne propose généralement que 2 mises à jour du système d’exploitation et trois ans de correctifs.

Quoi qu’il en soit, le OnePlus 10R/Ace se démarque en étant l’un des premiers à utiliser le chipset Dimensity 8100, en particulier une version personnalisée 8100 Max (bien que ce qui a changé par rapport à la puce vanille ne soit pas tout à fait clair). Cette puce de 5 nm adhère aux cœurs de processeur Cortex-A78 et A55 éprouvés, mais offre un Mali-G610 MC6 de nouvelle génération. Les premiers repères semblent plutôt prometteurs. OnePlus propose des modèles avec 8/12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage.

Le téléphone dispose d’un grand écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un téléphone de jeu complet, il a certainement un talent pour cela – nous parlons de la puce dédiée qui augmente les fréquences d’images sans imposer de charge supplémentaire au GPU.







OnePlus 10R/Ace propose un appareil photo de 50 MP (IMX766), des haut-parleurs stéréo et un moteur à retour haptique linéaire

Le téléphone est disponible en une seule version, qui dispose d’une batterie de 4 500 mAh et d’une charge rapide de 150 W. Et nous voulons dire vite, le temps de 0 à 50 % n’est que de 5 minutes. De plus, plusieurs mécanismes de protection garantissent que la batterie conservera au moins 80 % de sa capacité d’origine après 1 600 cycles. Nous aurions tout de même aimé voir une version 5000 mAh/80W comme la Realme GT Neo3.









Le OnePlus 10R/Ace avec une charge rapide de 150 W devrait conserver au moins 80 % de sa capacité après 1 600 cycles de charge

Avant de vous rendre au bureau de vote, jetons un coup d’œil sur la compétition. C’est une liste assez courte, il n’y a pas beaucoup de téléphones Dimensity 8000/8100 pour le moment. Vous pourriez envisager un téléphone alimenté par Snapdragon 870 ou même 888 à la place, mais il est difficile de descendre à ce niveau de prix.

Le prix est de 2 500 CNY pour le modèle de base 8/256 Go (390 $/355 €/29 500 ₹), avec 12/256 Go disponibles pour 3 000 CNY et 12/512 Go pour 3 500 CNY.

Le Redmi K50 est l’un des téléphones Dimensity 8100 du marché. Il dispose d’un écran OLED de 6,67 pouces à 120 Hz et d’une plus grande batterie de 5 500 mAh (charge de 67 W). Le capteur 1/2,0″ 48 MP de l’appareil photo principal est un peu décevant, cependant, le OnePlus dispose d’un capteur 1/1,56″ 50 MP (plus un ultra large 8 MP). Nous ne savons toujours pas si celui-ci sera disponible dans le monde entier (peut-être en tant que téléphone Poco).

Le Realme GT Neo3 sera lancé dans le monde entier le 29 avril, c’est donc une autre alternative. En Chine, la version 5 000 mAh/80 W commence à 2 000 CNY, mais notez que cela est également lié à la configuration de la mémoire (8/128 Go dans ce cas). L’option de charge de 150 W est disponible avec une mémoire de 8/256 Go et commence à 2 700 CNY. Cela le rend légèrement plus cher que le OnePlus si vous voulez une charge de 150 W et légèrement moins cher si vous ne le faites pas.













Xiaomi Redmi K50 • Realme GT Neo3 • vivo iQOO 9 SEMotorola Edge S30

L’iQOO Neo6 contient un chipset Snapdragon 8 Gen 1 et une batterie de 4 700 mAh avec une charge rapide de 80 W, mais il est plus cher que le OnePlus – 2 800 CNY pour une unité de 8/128 Go, 3 000 CNY si vous voulez le stockage de 256 Go. Lui et l’iQOO 9 SE ont des écrans AMOLED de 6,62 « 120 Hz, mais le 9 SE se résume à un Snapdragon 888 et à une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 66 W. Il coûte 34 000 ₹ en Inde (unité 8/128 Go), l’équivalent Neo5 S en Chine est actuellement réduit à 2 500 CNY (bien que ce soit pour un modèle 8/256 Go).

Le Motorola Edge S30 fait également la coupe (écran LCD 6,8 pouces 144 Hz, Snapdragon 888+, appareil photo principal 108 MP, batterie 5 000 mAh avec charge de 33 W), mais nous ne savons pas si et quand il pourrait être disponible dans le monde. L’Edge X30 a été lancé sous le nom d’Edge 30 Pro, mais l’Edge 30 aura un Snapdragon 778G, ce n’est donc pas ça.

Il est temps de voter – vous voyez-vous acheter un OnePlus 10R/Ace ou non ? Et quel modèle ?

Si le widget de sondage ci-dessus ne fonctionne pas, essayez de voter ici.